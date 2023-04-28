25 самых быстрых животных на планете

Животный мир нашей планеты богат, и его крайне интересно изучать. Некоторые животные поражают своими уникальными особенностями, мощью и проворностью. Взглянем на самых быстрых животных, рыб и птиц — начиная с тех, кто бегает не так быстро, и заканчивая абсолютными рекордсменами в скорости передвижения.
25. Гориллы - не такие уж быстрые бегуны. Они могут развивать скорость 32 км в час. Но обычно они передвигаются на четырёх лапах со скоростью 10-11 км/ч
24. Шимпанзе могут быстро передвигаться по деревьям, ловко цепляясь за ветки и развивая скорость до 34 км /ч
23. Слоны могут развивать скорость до 40 км/ч при беге на короткие расстояния. Их обычная скорость бега слона составляет 24 км/ч
22. Лоси бегают побыстрее. Они развивают скорость 45 км/ч, но тоже на короткие расстояния. Но на расстояния побольше их обычная скорость составляет 32-40 км/ч
21. Большие панды отлично лазают по деревьям, плавают, а бегают с максимальной скоростью 40 км/ч
20. Чёрные и белые носороги способны бегать со скоростью до 48 км/ч на короткие расстояния
19. Дальше - серые кенгуру. Прежде всего они известный своей невероятной прыгучестью, и за один раз могут прыгнуть на 9 м. Во время бега кенгуру развивает скорость 56 км/ч
18. Голубые антилопы гну бегают на короткие расстояния со скоростью до 64 км/ч. А ещё - эти животные известны своими крупными миграциями, когда сотни особей идут на большие расстояния в поисках воды и свежих пастбищ
17. Волки - довольно быстрые бегуны, и могут развивать скорость до 56 км/ч на короткие расстояния. В основном с такой скоростью они бегают во время охоты. Волки также преодолевают большие расстояния в поисках пищи и территории
16. Грейхаунд или английская борзая - одна из самых быстрых собак в мире. Они могут развить скорость 72 км/ч. Их на протяжении веков разводили для охоты, и до сих пор используют в скачках, или просто держат как любимцев
15. Страусы - самые большие из птиц. У них длинные, мощные ноги, и они могут бегать со скоростью до 72 км/ч даже на большие расстояния
14. Газель Томсона может бегать со скоростью 80 км/ч. Кроме того, эти газели известны своей маневренностью, и обитают в саваннах Восточной Африки
13. Кречеты - самые крупные и сильные соколы. Во время полёта они могут развить скорость 64-80 км/ч
12. Следующие - зебры. Их максимальная скорость бега составляет около 80 км в час. Во время бега от хищника они могут резко повернуть или внезапно остановиться, что усложняет ему задачу
11. Вилороги, обитающие в Северной Америке, известны своей скоростью и выносливостью. Эти антилопы могут бегать на короткие расстояния со скоростью до 89 км/ч. Скорость их бега на больших расстояниях - 48 км/ч
10. Белокрылая морская свинья может плавать с максимальной скоростью 89 км/ч. При этом их обычная скорость составляет около 37 км в час, и они постоянно находятся в быстром движении
9. Хотя средняя скорость лошади - 15-18 км/ч, некоторые породы могут развивать скорость до 88 км в час. Чистокровные верховые лошади, например, известны быстротой и часто используются в скачках
8. Гарна или винторогая антилопа обитает на лугах и саваннах Индии и Непала. Они очень быстрые, и способны развивать скорость до 80-96 км/ч
7. Рыба парусник - быстрый и активный хищник, и может развивать скорость до 100 км/ч. Эти рыбы обитают в открытом океана, но их можно встретить недалеко от побережья и в заливах
6. Ещё одна быстрая рыбка - чёрный марлин. Их скорость во время охоты часто превышает 100км/час. Они крупные, и самые быстрые из марлинов - а возможно, и всех остальных обитателей океана
5. Гепарды считаются самыми быстрыми наземными животными. Их максимальная скорость - 120 км/ч. Они обладают уникальным строением тела (гибкий позвоночник, цепкие когти, большие ноздри), благодаря которому они бегают на таких высоких скоростях
4. Морские птицы фрегаты летают с максимальной скоростью 150 км/час. Заострённые крылья и раздвоенный хвост делают их полёт ещё стремительнее
3. Иглохвостый стриж - быстрая и проворная птица. Скорость их стремительного полёта может составить до 160 км/ч. Они обитают в Австралии, Новой Гвинее и на близлежащих островах
2. На втором месте - беркут. Эти хищные птицы во время пикирования могут лететь со скоростью 320 км/ч. Это происходит во время поимки добычи
Источник: — переведено специально для fishki.net
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