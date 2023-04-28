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25 самых быстрых животных на планете

25 самых быстрых животных на планете

Автор:
28 апреля 2023 08:30
Сообщество : Животные
Метки: дикие животные   животные   животный мир   интересно   подборка   природа   птицы   рыбы   самые быстрые   фото   
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Животный мир нашей планеты богат, и его крайне интересно изучать. Некоторые животные поражают своими уникальными особенностями, мощью и проворностью. Взглянем на самых быстрых животных, рыб и птиц — начиная с тех, кто бегает не так быстро, и заканчивая абсолютными рекордсменами в скорости передвижения.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дикие животные   животные   животный мир   интересно   подборка   природа   птицы   рыбы   самые быстрые   фото   
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