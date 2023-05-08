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В оренбургском парке, где упала карусель с людьми, нашли аттракцион, установленный на банку из-под зелёного горошка

В оренбургском парке, где упала карусель с людьми, нашли аттракцион, установленный на банку из-под зелёного горошка

Автор:
08 мая 2023 00:26
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Оренпарк   аттракцион   карусель   консервная банка   оренбург   пострадавшие   проверки   происшествие   трагедия   
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В сети появились кадры из оренбургского парка, где вчера 20 человек пострадали при падении карусели. Местные жители обнаружили недалеко от места трагедии аттракцион "гусеница", стоящий на досках и консервной банке из-под зеленого горошка.

Жители Оренбурга рассказывают в соцсетях о «безопасности» других аттракционов печально известного «Оренпарка».

«Ни один из детских аттракционов не прикручен!» — возмущаются горожане.

Кто-то даже выложил видео с аттракционом «гусеница» из этого же парка, установленном на доски и консервную банку, которая, вероятно, является "точкой опоры" данной конструкции.

ЧП произошло вчера из-за поломки в механизме аттракциона. Пострадали 20 человек, в больнице находятся 11, среди госпитализированных пятеро детей и шесть взрослых.

По данным местного Минздрава, в крайне тяжёлом состоянии находится 27-летняя женщина, которую сегодня подключили к ИВЛ. Также врачи борются за жизнь 10-летней девочки, она в реанимации.

После произошедшего СК завёл уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Уже выяснилось, что карусель, обрушившаяся на ходу, не была зарегистрирована в гостехнадзоре. Об этом сообщили сообщили в правительстве Оренбургской области.

"Проверка разрешительных документов "Оренпарка" показала, что заявление на регистрацию "Цепочной карусели" в гостехнадзор не поступало. На 5 мая на территории парка зарегистрирована только надувная лодка "Spider". Представитель концессионера направил в инспекцию гостехнадзора неполный пакет документов", — говорится в сообщении правительства области.

Также были предоставлены только копии паспортов и формуляров на аттракцион "Цепочная карусель" в электронном виде вместо заверенных копий, положенных по закону, добавили власти региона.

В мэрии Оренбурга не исключили, что могут расторгнуть договор с компанией, которая обеспечивала безопасность.

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Метки: Оренпарк   аттракцион   карусель   консервная банка   оренбург   пострадавшие   проверки   происшествие   трагедия   
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4  комментария
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20k
иванов дмитрий 36 минут назад
какие то сказочные вещи происходят
то аттракцион без документов работает
то недавно пост был огромная автостоянка с забором - чиновники и полиция не в курсе
то в Сочи дом 9 этажный построят вообще без документов , а никто и не заметит.
Так и разваливают страну(
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7k
tamin 12 минут назад
Вот когда идиоты поймут, что не везде можно халатно относиться и ваких местах не надо гнаться за сверхприбылью. Конечно, если у вещи сделан 5-ти кратный запас прочности и получены все разрешения, это будет стоить сильно дороже. При этом конечную цену задратьильное удастся. Но, если ты экономишь на производстве пластиковых вилок, то тебя максимум шашлычники обматерят. А вот если ты строишь и ставишь детский аттракцион, там все должно быть зарезервировано и защищено. На месте родителей, я бы всех, кто виноват, на лоскуты порвал бы. [мат] бабки, если уж не умеете зарабатывать и хотите нарушать закон, надо с прибыли а не с убытков. Надеюсь всех участников кастрируют
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735
Antik-Taktik Полчаса назад
Отвечать должны те, кто отвечают за Проверку безопасности!!
Работали в вашем районе - Значит вы допустили. Вот когда начнут головы чинуш лететь, тогда будет порядок
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1k
Кожар Час назад
Какой ужос! Мэрия МОЖЕТ расторгнуть договор! А может и не расторгнуть. А как насчет городских и государственных чиновников, которые обязаны заключать договора согласно правилам и регулярно проверять их выполнение?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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