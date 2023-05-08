В оренбургском парке, где упала карусель с людьми, нашли аттракцион, установленный на банку из-под зелёного горошка

ЧП произошло вчера из-за поломки в механизме аттракциона. Пострадали 20 человек, в больнице находятся 11, среди госпитализированных пятеро детей и шесть взрослых.

По данным местного Минздрава, в крайне тяжёлом состоянии находится 27-летняя женщина, которую сегодня подключили к ИВЛ. Также врачи борются за жизнь 10-летней девочки, она в реанимации.

После произошедшего СК завёл уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.