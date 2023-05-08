В оренбургском парке, где упала карусель с людьми, нашли аттракцион, установленный на банку из-под зелёного горошка

В сети появились кадры из оренбургского парка, где вчера 20 человек пострадали при падении карусели. Местные жители обнаружили недалеко от места трагедии аттракцион "гусеница", стоящий на досках и консервной банке из-под зеленого горошка.
Жители Оренбурга рассказывают в соцсетях о «безопасности» других аттракционов печально известного «Оренпарка».
«Ни один из детских аттракционов не прикручен!» — возмущаются горожане.
Кто-то даже выложил видео с аттракционом «гусеница» из этого же парка, установленном на доски и консервную банку, которая, вероятно, является "точкой опоры" данной конструкции.
ЧП произошло вчера из-за поломки в механизме аттракциона. Пострадали 20 человек, в больнице находятся 11, среди госпитализированных пятеро детей и шесть взрослых.
По данным местного Минздрава, в крайне тяжёлом состоянии находится 27-летняя женщина, которую сегодня подключили к ИВЛ. Также врачи борются за жизнь 10-летней девочки, она в реанимации.
После произошедшего СК завёл уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Уже выяснилось, что карусель, обрушившаяся на ходу, не была зарегистрирована в гостехнадзоре. Об этом сообщили сообщили в правительстве Оренбургской области.
"Проверка разрешительных документов "Оренпарка" показала, что заявление на регистрацию "Цепочной карусели" в гостехнадзор не поступало. На 5 мая на территории парка зарегистрирована только надувная лодка "Spider". Представитель концессионера направил в инспекцию гостехнадзора неполный пакет документов", — говорится в сообщении правительства области.
Также были предоставлены только копии паспортов и формуляров на аттракцион "Цепочная карусель" в электронном виде вместо заверенных копий, положенных по закону, добавили власти региона.
В мэрии Оренбурга не исключили, что могут расторгнуть договор с компанией, которая обеспечивала безопасность.
Источник:
- В Оренбургской области поймали самого неудачливого угонщика
- В Башкирии школьница устала от травли и порезала двух одноклассниц кухонным ножом
- В результате взрыва посреди улицы в Белгороде образовалась 20-метровая воронка
- В Оренбурге рухнула карусель вместе с людьми
- Горы мусора и еда с помойки: из квартиры на востоке Москвы извлекли одичавшего ребенка-маугли
то аттракцион без документов работает
то недавно пост был огромная автостоянка с забором - чиновники и полиция не в курсе
то в Сочи дом 9 этажный построят вообще без документов , а никто и не заметит.
Так и разваливают страну(
Работали в вашем районе - Значит вы допустили. Вот когда начнут головы чинуш лететь, тогда будет порядок