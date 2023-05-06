Животные, которым пришлось носить защитные воротники, и теперь их мордочки выражают вселенское недовольство

Иногда всем нам свойственно болеть. И нашим питомцам тоже. Когда домашние любимцы посетили ветеринара и уже идут на пути к выздоровлению, иногда на них надевают специальные защитные воротники. Это нужно, чтобы животные сами себе не вредили, не лизнули, где не нужно, не куснули свежие швы и всё такое.