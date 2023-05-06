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Животные, которым пришлось носить защитные воротники, и теперь их мордочки выражают вселенское недовольство

Животные, которым пришлось носить защитные воротники, и теперь их мордочки выражают вселенское недовольство

Автор:
06 мая 2023 09:23
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавно   защитные воротники   кошка   милота   мордочка   недовольство   фото   
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Иногда всем нам свойственно болеть. И нашим питомцам тоже. Когда домашние любимцы посетили ветеринара и уже идут на пути к выздоровлению, иногда на них надевают специальные защитные воротники. Это нужно, чтобы животные сами себе не вредили, не лизнули, где не нужно, не куснули свежие швы и всё такое.

Это необходимая временная мера. Но некоторым животным крайне сложно смириться с тем, что они должны какое-то время ходить в этой странной непривычной штуке. И их мордочки выражают всю гамму разнообразных эмоций.


Взгляд полный гнева

×
×

Растерянность

Он просто пытался дотянутся до пузика

Слишком близкий контакт

Ему настолько не нравилось носить обычный воротник, что теперь он ходит с хлебушком

Сколько-сколько его носить??

Я чувствую второе фото на всех уровнях.


Дружеская поддержка

— Они что-то замышляют…

— Определённо гениальный план!


Котолампа

В лицо мне это скажи!

Конус уединения

Защитный воротник — это не повод пропускать работу

Подстроились под обстоятельства

Воплощение недовольства

Так выглядит зависть

Я никогда не видел, чтобы собака выглядела такой самодовольной.


Его братья пока не привыкли к его защитному воротнику

Тьма раздражена

Дэнис растерян

Бонус

Моя собака ненавидит защитные воротники, поэтому, чтобы она не чесала себя внизу, я придумал лучшее решение и нарядил её в штаны.

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Метки: животные   забавно   защитные воротники   кошка   милота   мордочка   недовольство   фото   
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