Животные, которым пришлось носить защитные воротники, и теперь их мордочки выражают вселенское недовольство

Иногда всем нам свойственно болеть. И нашим питомцам тоже. Когда домашние любимцы посетили ветеринара и уже идут на пути к выздоровлению, иногда на них надевают специальные защитные воротники. Это нужно, чтобы животные сами себе не вредили, не лизнули, где не нужно, не куснули свежие швы и всё такое.
Это необходимая временная мера. Но некоторым животным крайне сложно смириться с тем, что они должны какое-то время ходить в этой странной непривычной штуке. И их мордочки выражают всю гамму разнообразных эмоций.
Взгляд полный гнева
Растерянность
Он просто пытался дотянутся до пузика
Слишком близкий контакт
Ему настолько не нравилось носить обычный воротник, что теперь он ходит с хлебушком
Сколько-сколько его носить??
Я чувствую второе фото на всех уровнях.
Дружеская поддержка
— Они что-то замышляют…
— Определённо гениальный план!
Котолампа
В лицо мне это скажи!
Конус уединения
Защитный воротник — это не повод пропускать работу
Подстроились под обстоятельства
Воплощение недовольства
Так выглядит зависть
Я никогда не видел, чтобы собака выглядела такой самодовольной.
Его братья пока не привыкли к его защитному воротнику
Тьма раздражена
Дэнис растерян
Бонус
Моя собака ненавидит защитные воротники, поэтому, чтобы она не чесала себя внизу, я придумал лучшее решение и нарядил её в штаны.
Источник:
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