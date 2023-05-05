Начальная школа в Пенсильвании открыла кружок "Сатана После Уроков" для учеников младших классов

Создатели детского сатанинского клуба также планируют объяснять детям что не существует добра и зла, а есть различные взгляды на понятия "хорошо" и "плохо".

В общем, толерантность, которая начиналась с уравнивания в правах, вышла на новую качественную основу. Доверчивым детям расскажут, что не стоит стремиться к хорошему, а плохое поведение никто не смеет осуждать.