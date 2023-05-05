Начальная школа в Пенсильвании открыла кружок "Сатана После Уроков" для учеников младших классов

Тут новости из самой свободной в мире страны подъехали. В апреле в начальной школе Пенсильвании (США) один из родителей предложил открыть «Клуб Сатаны После занятий», а в мае клуб уже начал функционировать. И это несмотря на несогласие с этой "креативной идеей" директора учебного заведения. Решение об открытии, после небольшого спора вынес Федеральный судья США. Учитесь дети на здоровье!
У директора, надо отметить, не было другого выбора. За клуб проголосовал школьный совет, да и Федеральный судья не оставил пути к отступлению...
Проспонсировала создание "Клуба Сатаны После Школы" американская Церковь сатаны. В концепции все невинно: дети после уроков занимаются наукой, делают что-то своими руками, решают головоломки и играют.
И вообще, это всё придумано чтобы внести "разнообразие в христианские внешкольные занятия”.
Целью названа поддержка интеллектуальных и творческих интересов учащихся. Предполагается, что на занятиях малышей научат критически мыслить, поддержат их интеллектуальные и творческие интересы, подтолкнут к самообразованию и вообще расскажут о доброжелательности и сочувствии.
Создатели детского сатанинского клуба также планируют объяснять детям что не существует добра и зла, а есть различные взгляды на понятия "хорошо" и "плохо".
В общем, толерантность, которая начиналась с уравнивания в правах, вышла на новую качественную основу. Доверчивым детям расскажут, что не стоит стремиться к хорошему, а плохое поведение никто не смеет осуждать.
Сатанинский храм пытался создать сатанинские клубы после школы в школах по всей стране, в которых есть действующий религиозный клуб на территории кампуса, - сообщает Fox News.
В мае прошлого года «Сатанинский храм» попытался закрепиться в школах округа Гилфорд в Северной Каролине, что вызвало возмущение родителей, собравшихся в знак протеста против этого шага.
«Это своего рода сплочение, чтобы сказать: «Мы здесь, в Гринсборо, не хотим, чтобы это было в наших школах», — рассказал журналистам канала Темпе Мур, один из организаторов акции протеста. «Сейчас не время для хороших людей бездействовать. Это время, чтобы наши голоса были услышаны».
Но, судя по всему, протесты помогают плохо. Во многих школах свои клубы Сатана уже открыл и занятия во всю идут:
На веб-сайте «Клуба сатаны после школы» говорится, что кружки функционируют в «избранных» государственных школах, где встречаются «Клубы хороших новостей и другие религиозные клубы», и говорится, что клубы создаются по просьбе членов сообщества, которые «хотели бы видеть предлагаемую программу."
Источник:
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