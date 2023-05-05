Учёные нашли следы древнеримских военных лагерей в северной Аравии

Эта линия лагерей указывает на римскую военную экспедицию в северной Аравии. Скорее всего, это был военный поход к Думат аль-Джандалу и Сакаке в регионе Джавф на восточной окраине Набатейского царства. Расстояние между лагерями по бесплодной местности, возможно, слишком большое, чтобы пехота могла пересечь его за день. По версии учёных, лагеря предназначались для конных войск (или для передвижения на верблюдах). Западный лагерь мог вмещать две конные когорты, а меньшие по размеру центральный и восточный — одну конную когорту.

Почему размер лагеря уменьшился, что случилось с экспедицией? Один из возможных сценариев состоит в том, что половина войск была потеряна по пути к центральному лагерю. Но более вероятно предположение, что силы разделились: часть пошла вперёд, а часть переправляла для них воду от колодцев в Байире. Есть и третий вариант: после выхода из западного лагеря военный отряд разделился и двинулся в разных направлениях, часть — в центральный лагерь, а часть в направлении, которое пока не определено.

Военная кампания Марка Эмилия Скавра против Набатейского царства в 62 г. до н.э. была сосредоточена на Петре, далеко на западе. Поэтому, по мнению исследователей, найденные походные лагеря скорее всего относятся к более позднему периоду — периоду аннексии Набатейского царства после 106 г. н. э.

Будущие полевые исследования потенциально могли бы подтвердить некоторые из этих первоначальных предположений, считают учёные.

Результаты исследования опубликованы в журнале Antiquity.