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Учёные нашли следы древнеримских военных лагерей в северной Аравии

Учёные нашли следы древнеримских военных лагерей в северной Аравии

Автор:
05 мая 2023 19:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: аравия   военный поход   дистанционное зондирование земли   древний мир   древний рим   находка   походный лагерь   спутниковые снимки   
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Исследователи проекта «Археология, находящаяся под угрозой исчезновения на Ближнем Востоке и в Северной Африке» (EAMENA) проанализировали спутниковые снимки в южной части Иордании и обнаружили следы трёх древнеримских походных лагерей. По мнению учёных, это указывает на возможную незадокументированную военную кампанию Древнего Рима на территории современной Саудовской Аравии.


Анализ спутниковых снимков выявил серию из трёх римских походных лагерей к востоку от Байира. В настоящее время невозможно более точно датировать эти сооружения или связать их с какими-либо задокументированными римскими военными кампаниями в регионе. Исследователи предполагают, что эти лагеря могут быть связаны с аннексией Набатейского царства, которая началась в 106 году нашей эры.


Проект EAMENA систематически анализирует спутниковые изображения из открытых источников с помощью таких платформ, как Google Earth, чтобы отслеживать и документировать состояние археологических памятников. Во время обследования пограничного района Иордании и Саудовской Аравии был обнаружен небольшой след прямоугольной ограды, демонстрирующей классическую форму римской крепости или лагеря в виде игральной карты.

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Дальнейшее исследование выявило два дополнительных прямоугольника к западу (рис. 1). На этих изображениях четко видна форма, симметричные входы и внешние укрепления titulus перед входами, которые подтверждали, что это были временные лагеря, построенные римской армией. 23 ноября 2022 года в рамках проекта «Воздушная археология в Иордании» (AAJ) были сфотографированы западный и центральный лагеря.

Западный лагерь находится примерно в 43,5 км к востоку-юго-востоку от Байира и имеет размеры примерно 125 × 105 м, а его внутренняя площадь составляет около 1,291 га.

Центральный лагерь расположен примерно в 44,2 км к востоку-юго-востоку от западного лагеря и имеет размеры примерно 95 × 65 м, с меньшей внутренней площадью около 0,691 га.


Восточный лагерь расположен примерно в 37,7 км к востоку-юго-востоку от центрального лагеря и также имеет размеры примерно 95 × 65 м (рис. 6).


Следы этих походных лагерей не были нигде задокументированы ранее. Они расположены на бесплодных известняковых и меловых образованиях, где никто не жил на протяжении тысячелетий.

Эта линия лагерей указывает на римскую военную экспедицию в северной Аравии. Скорее всего, это был военный поход к Думат аль-Джандалу и Сакаке в регионе Джавф на восточной окраине Набатейского царства. Расстояние между лагерями по бесплодной местности, возможно, слишком большое, чтобы пехота могла пересечь его за день. По версии учёных, лагеря предназначались для конных войск (или для передвижения на верблюдах). Западный лагерь мог вмещать две конные когорты, а меньшие по размеру центральный и восточный — одну конную когорту.


Почему размер лагеря уменьшился, что случилось с экспедицией? Один из возможных сценариев состоит в том, что половина войск была потеряна по пути к центральному лагерю. Но более вероятно предположение, что силы разделились: часть пошла вперёд, а часть переправляла для них воду от колодцев в Байире. Есть и третий вариант: после выхода из западного лагеря военный отряд разделился и двинулся в разных направлениях, часть — в центральный лагерь, а часть в направлении, которое пока не определено.


Военная кампания Марка Эмилия Скавра против Набатейского царства в 62 г. до н.э. была сосредоточена на Петре, далеко на западе. Поэтому, по мнению исследователей, найденные походные лагеря скорее всего относятся к более позднему периоду — периоду аннексии Набатейского царства после 106 г. н. э.


Будущие полевые исследования потенциально могли бы подтвердить некоторые из этих первоначальных предположений, считают учёные.


Результаты исследования опубликованы в журнале Antiquity.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аравия   военный поход   дистанционное зондирование земли   древний мир   древний рим   находка   походный лагерь   спутниковые снимки   
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Прораб Час назад
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