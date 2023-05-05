25 удивительных раритетов из прошлого, которые сохранились до наших дней

Наш мир существует миллиарды лет. И хотя история Homo sapiens насчитывает всего около 300 000 лет, это всё равно огромный срок. Невозможно знать и понимать всё, через что прошло человечество, но, к счастью, есть люди, которые живут ради того, чтобы узнать больше о прошлом нашего мира. А некоторые даже готовы поделиться этой информацией в Интернете.
"Я прошу об одном — войти в мой дом с уважением. Чтобы служить вам, мне нужна не ваша преданность, а ваша искренность. Не ваши убеждения, а ваша жажда знаний. Войдите со своими пороками, своими страхами и своей ненавистью; я могу помочь избавиться от них. Вы можете смотреть на меня и любить меня как женщину, мать, дочь, сестру, друга, но никогда не смотрите на меня как на то, что находится выше вас. Если ваша преданность какому-то богу больше, чем преданность Богу внутри вас, вы оскорбляете их обоих».
2. После реставрационных работ во дворце Хишам в Иерихоне была обнаружена одна из самых масштабных напольных мозаик древнего мира
В ней 38 подробных секций с цветочными и геометрическими узорами, сложенными из более чем 5 000 000 кусочков, плюс 1300-летнее «древо жизни».
«Клянусь Тобой, Бог мой, сделать её светом в моём сердце, который не погаснет, и сделать меня опорой для её спины, которая не сломается, ибо она часть меня, а я часть неё, и без одного не может существовать другой».
Это потрясающее скальное образование, возраст которого составляет около 75 миллионов лет, расположено в Таиланде. Если смотреть на него под прямым углом, оно действительно напоминает семейство из трёх китов. Уникальное зрелище!
5. Акведуки Канталлок, построенные цивилизацией Наска в засушливых пустынях Перу более 1500 лет назад, продолжают служить своей цели и по сей день
Акведуки с отверстиями характерной формы позволяют ветру проникать и продвигать воду из подземных водоносных горизонтов через сеть подземных каналов, эффективно доставляя её в районы, где она больше всего нужна.
На склонах горы Эрушети в этом городе Тамар, 25-летняя царица Грузии, заказала создание 6000 пещерных жилищ в 12 веке. Эти сооружения были вырублены в скале и служили как монастырём, так и убежищем для христианских монахов, преследуемых монгольскими и мусульманскими захватчиками.
Помимо родного греческого языка (койне) царица владела египетским, арамейским, геэзом (древнеэфиопский язык), древнеперсидским, древнееврейским, языком берберов. Клеопатра также знала латынь. Это означало, что она могла прочитать любую книгу в мире. Она также была очень хорошо осведомлена в таких областях, как география, история, астрономия, международная дипломатия, математика, алхимия, медицина, зоология, экономика и многое другое.
В 79 году нашей эры город был разрушен и погребён под вулканическим пеплом и камнями во время извержения Везувия. Катастрофическое событие привело к гибели многих жителей города. Помпеи оказались «законсервированными» под слоем пепла и большая часть города прекрасно сохранилась, что даёт уникальную возможность заглянуть в повседневную жизнь и культуру Древнего Рима.
9. Золотое кольцо, датируемое 4 веком до н.э., было обнаружено в гробнице фракийского царя в районе Ямбол в Болгарии
Эта археологическая находка проливает свет на мастерство и художественные традиции фракийцев, древнего народа, населявшего Балканы с V века до нашей эры до VI века нашей эры. Мастерство фракийских ремесленников неоспоримо.
10. Каменные руины столицы древнего королевства Зимбабве, расположенные недалеко от современного Масвинго, Зимбабве
Археологические исследования показывают, что центральные руины и прилегающая долина были домом для общины Шона численностью от 10 000 до 20 000 человек. Этот город был центром процветающей торговой империи, существовавшей с 11 по 15 века. Экономика королевства Зимбабве была в основном основана на животноводстве, выращивании сельскохозяйственных культур и экспорте золота на побережье Индийского океана.
11. Форт Кумбхалгарх (Великая стена Индии) — вторая по длине стена в мире. Протяжённость около 38 км, находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО
Также это место известно как крепость Мевар. Здесь родился известный раджпутский правитель Махарана Пратап. Каждая деталь форта была построена с целью предотвращения нежелательных вторжений.
12. Гигант Атакама, расположенный в пустыне Атакама в Чили. Это массивный геоглиф, изображающий антропоморфную фигуру
Этот замечательный геоглиф — лишь один из почти 5000 геоглифов, обнаруженных в пустыне Атакама за последние 30 лет. Возвышаясь на впечатляющей высоте 119 метров, Атакамский гигант признан крупнейшим известным доисторическим изображением человеческой фигуры, что делает его поистине впечатляющим и значительным археологическим открытием.
13. Королева Тия, жена фараона Аменхотепа III, мать Эхнатона и бабушка Тутанхамона. Вернее, её мумия
Тия была дочерью Юи и Туи, которые также были важными фигурами в истории Древнего Египта.
14. Форт Буртанж, расположенный в деревне Буртанж в Гронингене, Нидерланды, был построен в 1593 году по приказу Вильгельма Молчаливого
Его основная цель заключалась в защите единственной дороги между Германией и Гронингеном, которая тогда контролировалась испанцами во время Восьмидесятилетней войны. Последнее сражение форт пережил в 1672 году и продолжал оставаться частью оборонительной сети на границе с Германией, пока в 1851 году не был заброшен и превращен в деревню. Сегодня здесь находится исторический музей.
15. В иракском музее хранится древняя глиняная табличка, обнаруженная в Уруке (Варка) на юге Ирака. Эта табличка покрыта клинописью и имеет три геометрических круга, содержащие астрономические расчеты
По оценкам, табличка относится к древнему вавилонскому периоду, а именно к 2004–1595 гг. до н.э. Этот артефакт можно найти в Вавилонской галерее Иракского музея.
Это открытие позволяет заглянуть в погребальные обычаи и верования древних египтян, которые придавали большое значение сохранению тела как средству достижения вечной жизни. Практика мумификации включала в себя тщательное удаление внутренних органов и нанесение на тело различных консервантов, таких как соль и смола.
Здесь изображены Эхнатон, Нефертити и их дети, поклоняющиеся Атону.
18. В месте захоронения китайской гробницы, датируемой династией Тан, (618—920 гг. н. э.), были найдены медные монеты
Это его статус крупнейшей иллюминированной средневековой рукописи из существующих, его безупречно однородный шрифт, который кажется почти нечеловеческим по своей точности, и его портрет Дьявола на всю страницу. Этот огромный фолиант был написан между 1204 и 1230 годами, имеет размеры 92 см в высоту, 50 см в ширину, 22 см в толщину и весит целых 79 кг. Написан он на пергаменте, сделанном из ослиных шкур. Рукопись выполнена каролингским минускулом, популярным и очень разборчивым средневековым шрифтом.
20. Это древний город Чентурипе, по форме напоминающий человека и расположенный на холмах Центральной Сицилии, Италия
Увлекательное сочетание древней истории и городского планирования!
Ушмаль, вероятно, перестал функционировать как активная политическая столица в регионе около 950 г. н.э., хотя некоторые исследователи утверждают, что централизованное правительство могло сохраняться до 10 века или даже позже. Современные археологи продолжают изучать руины Ушмаля, в том числе его знаменитую пирамиду и величественный Дом губернатора.
Башня, которая, как полагают, имеет 296 или 294 ступени в зависимости от лестницы, имеет расхождение в две ступени с северной лестницей седьмого этажа. Во время строительства башни в 12 веке мягкий грунт не мог обеспечить достаточную поддержку веса конструкции, из-за чего она начала наклоняться. Эта проблема продолжалась на протяжении всего завершения строительства башни в 14 веке, что привело к ее заметному наклону.
Стоунхендж, расположенный на равнине Солсбери в Уилтшире, Англия, представляет собой доисторический памятник, состоящий из внешнего круга возвышающихся стоячих камней сарсена, примерно 4,0 метра в высоту, 2,1 метра в ширину и весом 25 тонн, соединенных горизонтальными перемычками. Это древнее сооружение, находящееся в настоящее время в состоянии руин, расположено так, чтобы соответствовать восходу солнца во время летнего солнцестояния.
Стоунхендж был построен в шесть этапов с 3000 по 1520 год до нашей эры, во время перехода от неолита к бронзовому веку. Объект внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году.
24. На медальоне изображен Александр Македонский, а золотые монеты использовались эллинистическими царями во время их правления
Эллинистический период относится к тому времени, когда греческая культура и влияние распространились по всему средиземноморскому миру после завоеваний Александра Македонского.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Сейчас это место паломничества туристов. Напротив монастыря построен отель. Утром, завтракая в ресторане отеля, просто любуешься видом на монастырь, особенно, когда он освещен солнцем.
Кстати, 500 - 700 м выше по течению Куры есть горячий источник температурой 38 - 40 градусов Цельсия, вокруг которого построен мелкий бассейн. Можно погреться. А для охлаждения Кура в 40 м. Горная, холодная.
вот это сильно, - христианство свернуло куда-то не туда
-серьёзно? Кто бы мог подумать...