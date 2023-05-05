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25 удивительных раритетов из прошлого, которые сохранились до наших дней

25 удивительных раритетов из прошлого, которые сохранились до наших дней

Автор:
05 мая 2023 18:12
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   Прошлое   артефакты   древний мир   древность   интересно   история   познавательно   
1835
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Наш мир существует миллиарды лет. И хотя история Homo sapiens насчитывает всего около 300 000 лет, это всё равно огромный срок. Невозможно знать и понимать всё, через что прошло человечество, но, к счастью, есть люди, которые живут ради того, чтобы узнать больше о прошлом нашего мира. А некоторые даже готовы поделиться этой информацией в Интернете.

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"Я прошу об одном — войти в мой дом с уважением. Чтобы служить вам, мне нужна не ваша преданность, а ваша искренность. Не ваши убеждения, а ваша жажда знаний. Войдите со своими пороками, своими страхами и своей ненавистью; я могу помочь избавиться от них. Вы можете смотреть на меня и любить меня как женщину, мать, дочь, сестру, друга, но никогда не смотрите на меня как на то, что находится выше вас. Если ваша преданность какому-то богу больше, чем преданность Богу внутри вас, вы оскорбляете их обоих».


В ней 38 подробных секций с цветочными и геометрическими узорами, сложенными из более чем 5 000 000 кусочков, плюс 1300-летнее «древо жизни».


«Клянусь Тобой, Бог мой, сделать её светом в моём сердце, который не погаснет, и сделать меня опорой для её спины, которая не сломается, ибо она часть меня, а я часть неё, и без одного не может существовать другой».


Это потрясающее скальное образование, возраст которого составляет около 75 миллионов лет, расположено в Таиланде. Если смотреть на него под прямым углом, оно действительно напоминает семейство из трёх китов. Уникальное зрелище!


Акведуки с отверстиями характерной формы позволяют ветру проникать и продвигать воду из подземных водоносных горизонтов через сеть подземных каналов, эффективно доставляя её в районы, где она больше всего нужна.


На склонах горы Эрушети в этом городе Тамар, 25-летняя царица Грузии, заказала создание 6000 пещерных жилищ в 12 веке. Эти сооружения были вырублены в скале и служили как монастырём, так и убежищем для христианских монахов, преследуемых монгольскими и мусульманскими захватчиками.


Помимо родного греческого языка (койне) царица владела египетским, арамейским, геэзом (древнеэфиопский язык), древнеперсидским, древнееврейским, языком берберов. Клеопатра также знала латынь. Это означало, что она могла прочитать любую книгу в мире. Она также была очень хорошо осведомлена в таких областях, как география, история, астрономия, международная дипломатия, математика, алхимия, медицина, зоология, экономика и многое другое.


В 79 году нашей эры город был разрушен и погребён под вулканическим пеплом и камнями во время извержения Везувия. Катастрофическое событие привело к гибели многих жителей города. Помпеи оказались «законсервированными» под слоем пепла и большая часть города прекрасно сохранилась, что даёт уникальную возможность заглянуть в повседневную жизнь и культуру Древнего Рима.


Эта археологическая находка проливает свет на мастерство и художественные традиции фракийцев, древнего народа, населявшего Балканы с V века до нашей эры до VI века нашей эры. Мастерство фракийских ремесленников неоспоримо.


Археологические исследования показывают, что центральные руины и прилегающая долина были домом для общины Шона численностью от 10 000 до 20 000 человек. Этот город был центром процветающей торговой империи, существовавшей с 11 по 15 века. Экономика королевства Зимбабве была в основном основана на животноводстве, выращивании сельскохозяйственных культур и экспорте золота на побережье Индийского океана.


Также это место известно как крепость Мевар. Здесь родился известный раджпутский правитель Махарана Пратап. Каждая деталь форта была построена с целью предотвращения нежелательных вторжений.


Этот замечательный геоглиф — лишь один из почти 5000 геоглифов, обнаруженных в пустыне Атакама за последние 30 лет. Возвышаясь на впечатляющей высоте 119 метров, Атакамский гигант признан крупнейшим известным доисторическим изображением человеческой фигуры, что делает его поистине впечатляющим и значительным археологическим открытием.


Тия была дочерью Юи и Туи, которые также были важными фигурами в истории Древнего Египта.


Его основная цель заключалась в защите единственной дороги между Германией и Гронингеном, которая тогда контролировалась испанцами во время Восьмидесятилетней войны. Последнее сражение форт пережил в 1672 году и продолжал оставаться частью оборонительной сети на границе с Германией, пока в 1851 году не был заброшен и превращен в деревню. Сегодня здесь находится исторический музей.


По оценкам, табличка относится к древнему вавилонскому периоду, а именно к 2004–1595 гг. до н.э. Этот артефакт можно найти в Вавилонской галерее Иракского музея.


Это открытие позволяет заглянуть в погребальные обычаи и верования древних египтян, которые придавали большое значение сохранению тела как средству достижения вечной жизни. Практика мумификации включала в себя тщательное удаление внутренних органов и нанесение на тело различных консервантов, таких как соль и смола.


Здесь изображены Эхнатон, Нефертити и их дети, поклоняющиеся Атону.


Это его статус крупнейшей иллюминированной средневековой рукописи из существующих, его безупречно однородный шрифт, который кажется почти нечеловеческим по своей точности, и его портрет Дьявола на всю страницу. Этот огромный фолиант был написан между 1204 и 1230 годами, имеет размеры 92 см в высоту, 50 см в ширину, 22 см в толщину и весит целых 79 кг. Написан он на пергаменте, сделанном из ослиных шкур. Рукопись выполнена каролингским минускулом, популярным и очень разборчивым средневековым шрифтом.


Увлекательное сочетание древней истории и городского планирования!


Ушмаль, вероятно, перестал функционировать как активная политическая столица в регионе около 950 г. н.э., хотя некоторые исследователи утверждают, что централизованное правительство могло сохраняться до 10 века или даже позже. Современные археологи продолжают изучать руины Ушмаля, в том числе его знаменитую пирамиду и величественный Дом губернатора.


Башня, которая, как полагают, имеет 296 или 294 ступени в зависимости от лестницы, имеет расхождение в две ступени с северной лестницей седьмого этажа. Во время строительства башни в 12 веке мягкий грунт не мог обеспечить достаточную поддержку веса конструкции, из-за чего она начала наклоняться. Эта проблема продолжалась на протяжении всего завершения строительства башни в 14 веке, что привело к ее заметному наклону.


Стоунхендж, расположенный на равнине Солсбери в Уилтшире, Англия, представляет собой доисторический памятник, состоящий из внешнего круга возвышающихся стоячих камней сарсена, примерно 4,0 метра в высоту, 2,1 метра в ширину и весом 25 тонн, соединенных горизонтальными перемычками. Это древнее сооружение, находящееся в настоящее время в состоянии руин, расположено так, чтобы соответствовать восходу солнца во время летнего солнцестояния.

Стоунхендж был построен в шесть этапов с 3000 по 1520 год до нашей эры, во время перехода от неолита к бронзовому веку. Объект внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году.


Эллинистический период относится к тому времени, когда греческая культура и влияние распространились по всему средиземноморскому миру после завоеваний Александра Македонского.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   Прошлое   артефакты   древний мир   древность   интересно   история   познавательно   
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13  комментариев
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25k
Влад Час назад
Самое удивительное. "Золотое кольцо, датируемое 4 веком до н.э., было обнаружено в гробнице фракийского царя в районе Ямбол в Болгарии" - обратите внимание оно инверсное, зеркальное. Фигуры углублены. Это не кольцо, а печатка которой запечатывали письменные документы 2400 лет назад.

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23k
Евгений Полчаса назад
Я у себя тоже пару раритетов нашёл :))).

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48k
Мойша 55 минут назад
Комментарий к фото
Гераклунум сохранился лучше.
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48k
Мойша 56 минут назад
Комментарий к фото
Вардзия - пещерный монастырь. На наше время это остатки монастыря. В XII веке в данной местности произошло катастрофическое землетрясение примерно на 12 баллов. И склон, где был пещерный монастырь срезало метров на 10 - 15 вглубь. После монастырь начал чахнуть.
Сейчас это место паломничества туристов. Напротив монастыря построен отель. Утром, завтракая в ресторане отеля, просто любуешься видом на монастырь, особенно, когда он освещен солнцем.
Кстати, 500 - 700 м выше по течению Куры есть горячий источник температурой 38 - 40 градусов Цельсия, вокруг которого построен мелкий бассейн. Можно погреться. А для охлаждения Кура в 40 м. Горная, холодная.
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30k
Ego sum qui sum Час назад
"Я прошу об одном войти в мой дом с уважением. Чтобы служить вам, мне нужна не ваша преданность, а ваша искренность. Не ваши убеждения, а ваша жажда знаний. Войдите со своими пороками, своими страхами и своей ненавистью; я могу помочь избавиться от них. Вы можете смотреть на меня и любить меня как женщину, мать, дочь, сестру, друга, но никогда не смотрите на меня как на то, что находится выше вас. Если ваша преданность какому-то богу больше, чем преданность Богу внутри вас, вы оскорбляете их обоих».

вот это сильно, - христианство свернуло куда-то не туда
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25k
Влад Час назад
Фараоны, интересно. Современные генетические исследования показывают что фараоны Египта выходцы с Кавказа. По крайней мере наиболее близки кавказским народам и не имеют ничего общего с современными египтянами.
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25k
Влад 2 часа назад
Ушмаль, древний город Майя. Во первых Майя не вымерли, если не ошибаюсь их около 6 миллионов. Во вторых судя по архитектуре комплекса это казармы, стандартная воинская часть.
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25k
Влад 2 часа назад
"Фестиваль друидов" прикольно само по себе, почему то на картине Стоунхедж в двое больше чем реальный. Просто сосчитайте колонны.
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25k
Влад 2 часа назад
"Менгир де Шамп-Долан, массивный менгир в Бретани, Франция. Скорее всего, возведён между 5000–4000 гг. до н.э" - 6-7 тысяч лет прошло а этим артефактом Францию имеют до сих пор.
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
-"Каждая деталь форта была построена с целью предотвращения нежелательных вторжений."-
-серьёзно? Кто бы мог подумать...
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