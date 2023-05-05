25 удивительных раритетов из прошлого, которые сохранились до наших дней

Стоунхендж, расположенный на равнине Солсбери в Уилтшире, Англия, представляет собой доисторический памятник, состоящий из внешнего круга возвышающихся стоячих камней сарсена, примерно 4,0 метра в высоту, 2,1 метра в ширину и весом 25 тонн, соединенных горизонтальными перемычками. Это древнее сооружение, находящееся в настоящее время в состоянии руин, расположено так, чтобы соответствовать восходу солнца во время летнего солнцестояния.

Стоунхендж был построен в шесть этапов с 3000 по 1520 год до нашей эры, во время перехода от неолита к бронзовому веку. Объект внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году.