Жуткие морские чудища, которые в разное время блуждали в океане

Почти 300 млн лет назад он держал в страхе моря. Был интересным видом акул, у которого был самый сумасшедший набор зубов в природе. Это стало поводом для долгих обсуждений в научном мире в течение ста лет.

У тех немногих ископаемых животного, которые удалось найти, были найдены наборы спиралевидных зубов и учёные до сих разбираются понять, как же они могли поместиться в пасти акулы.

Гелиприкон скорее всего, как и многие современные акулы, менял свои зубы. На многих иллюстрациях гелиприкон изображён с пастью в виде жужжащей пилы, но некоторые уверены, что зубная спираль на самом деле могла располагаться внутри глотки.