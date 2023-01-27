Жуткие морские чудища, которые в разное время блуждали в океане

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Известно, что океан изучен меньше, чем космос. На протяжении миллионов лет в океанах царили акулы, гигантские рыбы, рептилии.
Огромные бронированные рыбы, морские скорпионы размером с крокодила, жуткие бесформенные существа, которые могли пополам перекусить большую белую акулу.
Геликоприон
Почти 300 млн лет назад он держал в страхе моря. Был интересным видом акул, у которого был самый сумасшедший набор зубов в природе. Это стало поводом для долгих обсуждений в научном мире в течение ста лет.
У тех немногих ископаемых животного, которые удалось найти, были найдены наборы спиралевидных зубов и учёные до сих разбираются понять, как же они могли поместиться в пасти акулы.
Гелиприкон скорее всего, как и многие современные акулы, менял свои зубы. На многих иллюстрациях гелиприкон изображён с пастью в виде жужжащей пилы, но некоторые уверены, что зубная спираль на самом деле могла располагаться внутри глотки.
У тех немногих ископаемых животного, которые удалось найти, были найдены наборы спиралевидных зубов и учёные до сих разбираются понять, как же они могли поместиться в пасти акулы.
Гелиприкон скорее всего, как и многие современные акулы, менял свои зубы. На многих иллюстрациях гелиприкон изображён с пастью в виде жужжащей пилы, но некоторые уверены, что зубная спираль на самом деле могла располагаться внутри глотки.
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Мегалодон
15-метровый мегалодон был самой крупной акулой всех времён. Челюсти их были настолько большими, что через них мог пройти человек в полный рост. Они охотились даже на китов.
Учёные считали, что мегалодоны нападали на них и сначала отрывали им плавники и хвосты, чтобы обездвижить, а потом начинали поедать.
Считается, что вымирание этих акул позволило китам вырасти до сегодняшних огромных размеров. Установлено, что последний мегалодон вымер всего-то 2,6 млн лет назад.
Учёные считали, что мегалодоны нападали на них и сначала отрывали им плавники и хвосты, чтобы обездвижить, а потом начинали поедать.
Считается, что вымирание этих акул позволило китам вырасти до сегодняшних огромных размеров. Установлено, что последний мегалодон вымер всего-то 2,6 млн лет назад.
Лиоплевродон
Он был гигантской морской рептилией и одним из самых свирепых хищников Юрского периода. Эти чудища вырастали до 30 футов в длину (а бывало и больше) и у них были огромные зубы, которые легко могли уничтожить большинство морских жителей.
И несмотря на эти размеры Лиоплевродон был довольно-таки быстро плавал и у него, как и у большинства акул, было отличное обоняние.
И несмотря на эти размеры Лиоплевродон был довольно-таки быстро плавал и у него, как и у большинства акул, было отличное обоняние.
Мелвиллов левиафан
Это был огромный вид кашалота, которого назвали в честь Германа Мелвилла, автора "Моби Дик". Считается, что он охотился в основном на китообразных.
Этот левиафан жил всего 12-13 млн лет назад, что в целом мало в рамках геологического времени. По примерным оценкам он был размером с современного кашалота с зубами в фут и еда его явно была больше обычного кальмара.
Нынешние кашалоты охотятся при помощи всасывания, но левиафаны, по всей видимости, охотились так же как и косатки, разрывая свою добычу.
Этот левиафан жил всего 12-13 млн лет назад, что в целом мало в рамках геологического времени. По примерным оценкам он был размером с современного кашалота с зубами в фут и еда его явно была больше обычного кальмара.
Нынешние кашалоты охотятся при помощи всасывания, но левиафаны, по всей видимости, охотились так же как и косатки, разрывая свою добычу.
Йекелоптер
Этот хищник существовал почти 400 млн лет назад и скорее всего мог съесть всё, до чего дотянется, включая своих сородичей.
Эти твари вырастали до двух с половиной метров в длину и имели большие шипастые когти, которым он мог легко захватить добычу. По мнению экспертов Йекелоптер нападал на своих жертв из засады при помощи своих когтей, а потом рвал её на части.
Эти твари вырастали до двух с половиной метров в длину и имели большие шипастые когти, которым он мог легко захватить добычу. По мнению экспертов Йекелоптер нападал на своих жертв из засады при помощи своих когтей, а потом рвал её на части.
Лидсихтис
Изначально учёные переоценили размеры этой рыбы на 12 метров и она по-прежнему считается самой крупной костной рыбой из когда-либо найденных.
Но на самом деле лидсихтис была такой большой, что её жаберные кости иногда даже принимали за кости птерозавров. Они могли вырастать до 16,5 метров в длину, но такие внушительные размеры не делали их хорошими охотники.
Как и морские гиганты, лидсихтис выживал питаясь самыми мелкими в море существами - планктонами.
Но на самом деле лидсихтис была такой большой, что её жаберные кости иногда даже принимали за кости птерозавров. Они могли вырастать до 16,5 метров в длину, но такие внушительные размеры не делали их хорошими охотники.
Как и морские гиганты, лидсихтис выживал питаясь самыми мелкими в море существами - планктонами.
Дунклеостей
Он жил примерно 400 млн лет назад, но укус этой рыбы пережил время. Учёные пришли к выводу, что у дунклеостея был самый сильный укус их всех рыб, что обнаружены на данный момент. Его сравнивают с укусом тираннозавра Рекса.
Только на кончике клыка укус этой рыбины мог достичь 560 кг на квадратный дюйм. Дунклеостей достигал в длину 10 метров и был весь покрыт толстенной бронёй, благодаря чему он стал одним из первых гигантских хищников в океане.
Только на кончике клыка укус этой рыбины мог достичь 560 кг на квадратный дюйм. Дунклеостей достигал в длину 10 метров и был весь покрыт толстенной бронёй, благодаря чему он стал одним из первых гигантских хищников в океане.
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Как я знаю киты процеживают.
А кашалоты - кусь!