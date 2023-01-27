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Жуткие морские чудища, которые в разное время блуждали в океане

Жуткие морские чудища, которые в разное время блуждали в океане

Автор:
27 января 2023 18:01
Сообщество : RealFishki
Метки: геология   интересное   история   океан   под водой   флора   
1629
8
Известно, что океан изучен меньше, чем космос. На протяжении миллионов лет в океанах царили акулы, гигантские рыбы, рептилии.
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Метки: геология   интересное   история   океан   под водой   флора   
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7  комментариев
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2k
Enotko Ytko Час назад
Автор ты британский ученый? Или просто лень было было читать скопипизженый текст? Какие нафиг футы???!!! В цивилизованном мире метрическая система мер.
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13k
котегRUS Полчаса назад
если забить в поиске "левиафан", то складывается впечатление что это всего лишь плод фантазии... никаких останков найдено не было.
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3k
OLDer 38 минут назад
Кашалот высасывает?! Видимо я что-то в школе прогулял.
Как я знаю киты процеживают.
А кашалоты - кусь!
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6k
Алекс Крайчек 58 минут назад
Да-да. Какие только не блудили в океане....

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