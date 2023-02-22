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Различие кладбищ в США и в России

Различие кладбищ в США и в России

Автор:
22 февраля 2023 15:28
Сообщество : RealFishki
Метки: США   интересное   история   кладбища   правила   путешествия   традиции   
1083
7

Если посмотреть на фотографии и кадры из фильмов, то сразу заметна разница американских мест захоронения от наших погостов. Почему же они так отличаются?

Обычно в России действующие кладбища не находятся на территории города - они все на окраинах. А вот американцы не любят хоронить близких далеко от городской черты. На худой конец рядом с выходящим из города шоссе, чтобы было удобно приехать на машине.


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Никаких скосившихся оград или скамеечек, пластмассовых цветов, и уж тем более на американском кладбище не увидишь огромных статуй со всякими "Мише Маленькому от братвы" и прочих изысков, которые есть практически на любом русском кладбище.


Обычно американская могилка - это скромное каменное надгробие без особых опознавательных знаков. Кресты, полумесяцы, звёзды Давида можно увидеть разве что на солдатских кладбищах.
А вообще порядок захоронений строго регламентирован местным законодательством.


На самих надгробиях даже иногда даты не пишут и имена тоже. Просто может быть лаконичная надпись "loving mom". Кто знает, тот найдёт.

Убираться на американских кладбищах по весне приходят не родственники усопшего, а специальные службы, отвечающие за порядок на вверенной им территории.


Это и есть одна из причин отсутствия самых разнообразных памятников или резных скамеечек с оградками, чтобы работникам было проще убраться. Даже президент Джон Кеннеди и его супруга, похороненные на Арлингтонском кладбище, никак не выделяются среди остальных своими могилами - минималистичная гранитная плита.


На американские кладбища многие приходят просто прогуляться, как в парке, прихватив с собой любимую собаку (уборка фекалий обязательна!).


Бывает, что обеспеченные американцы, у которых корни уходят далеко, хоронят своих родных в особых склепах, который может выглядеть как большой готический дом. Но это больше редкость, чем норма.

Источник:

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Метки: США   интересное   история   кладбища   правила   путешествия   традиции   
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7  комментариев
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7k
Том Сойер 21 минуту назад
И что? У каждого народа свои традиции, обряды, памятники на могилах - амеры могут вообще палку сосновую неструганную вместо памятников втыкать - это их дело, персональное....
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 6 минут назад
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28k
albedo 10 минут назад
Традиции у протестантов, католиков и православных разные.
Всегда удивлялся нормальностью в Великобритании ходить по захоронениям в церквях.

Или как то заказывал гимнастический купальник жене на еВеу.
Так девушка позировала как демонстрацию купальника на каком то могильном камне на фоне старинного аббатства.

Любой может прогуляться по могиле Ньютона в Венсминстерском аббатстве.
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17k
Александр 13 минут назад
Если корни уходят далеко и есть деньги, то хоронят в склепах.
А у тех у кого корни недалеко уходят, наверно пробирочные, тех хоронят как клонированных. Получается так
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725
Rom 15 минут назад
Пост ради нескольких букв. Информативность - 0!!! Это даже не просто не интересно, даже не знаю, как назвать такое. Если писать о чем то, надо рассматривать множество случаев, традиции, итд. Зачем ставить две фотки военных кладбищ из интернета? Поставь сам себе минут, автор.
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15k
Элитный тигр Полчаса назад
Раньше с бабушкой в деревне на старое кладбище ходил - аж сердце в пятки уходило. Такие здоровенные деревья шумят листвой, стаи ворон каркают, тишина кладбИщенская - все как в страшных сказках, так и ждал что покойники из гробов полезут...
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