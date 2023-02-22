Различие кладбищ в США и в России

Если посмотреть на фотографии и кадры из фильмов, то сразу заметна разница американских мест захоронения от наших погостов. Почему же они так отличаются?
Обычно в России действующие кладбища не находятся на территории города - они все на окраинах. А вот американцы не любят хоронить близких далеко от городской черты. На худой конец рядом с выходящим из города шоссе, чтобы было удобно приехать на машине.
Никаких скосившихся оград или скамеечек, пластмассовых цветов, и уж тем более на американском кладбище не увидишь огромных статуй со всякими "Мише Маленькому от братвы" и прочих изысков, которые есть практически на любом русском кладбище.
Обычно американская могилка - это скромное каменное надгробие без особых опознавательных знаков. Кресты, полумесяцы, звёзды Давида можно увидеть разве что на солдатских кладбищах.
А вообще порядок захоронений строго регламентирован местным законодательством.
На самих надгробиях даже иногда даты не пишут и имена тоже. Просто может быть лаконичная надпись "loving mom". Кто знает, тот найдёт.
Убираться на американских кладбищах по весне приходят не родственники усопшего, а специальные службы, отвечающие за порядок на вверенной им территории.
Это и есть одна из причин отсутствия самых разнообразных памятников или резных скамеечек с оградками, чтобы работникам было проще убраться. Даже президент Джон Кеннеди и его супруга, похороненные на Арлингтонском кладбище, никак не выделяются среди остальных своими могилами - минималистичная гранитная плита.
На американские кладбища многие приходят просто прогуляться, как в парке, прихватив с собой любимую собаку (уборка фекалий обязательна!).
Бывает, что обеспеченные американцы, у которых корни уходят далеко, хоронят своих родных в особых склепах, который может выглядеть как большой готический дом. Но это больше редкость, чем норма.
Источник:
- Служебную собаку ветерана проводили на последнем рейсе
- Стажёр-машинист увидел на рельсах чёрный комочек
- Охотник боится, что духи животных "прокляли" его детей
Всегда удивлялся нормальностью в Великобритании ходить по захоронениям в церквях.
Или как то заказывал гимнастический купальник жене на еВеу.
Так девушка позировала как демонстрацию купальника на каком то могильном камне на фоне старинного аббатства.
Любой может прогуляться по могиле Ньютона в Венсминстерском аббатстве.
А у тех у кого корни недалеко уходят, наверно пробирочные, тех хоронят как клонированных. Получается так