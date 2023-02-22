Различие кладбищ в США и в России

На самих надгробиях даже иногда даты не пишут и имена тоже. Просто может быть лаконичная надпись "loving mom". Кто знает, тот найдёт.

Убираться на американских кладбищах по весне приходят не родственники усопшего, а специальные службы, отвечающие за порядок на вверенной им территории.



