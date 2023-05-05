FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 978 постов • 251 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
В США бородатый мужик заявился на турнир по женскому покеру и выиграл его

В США бородатый мужик заявился на турнир по женскому покеру и выиграл его

Автор:
05 мая 2023 08:01
Сообщество : Жизнь в США
Метки: World Poker Tour   Флорида   видео   выигрыш   гендерная идентичность   дискриминация   женский турнир   покер   толерантность   феминистки   
1688
2
1

Дядька заявил, что идентифицирует себя женщиной - и ему не посмели отказать в регистрации. Кажется, этот вариант стать победителем соревнований в США становится всё более популярным.

В Южной Флориде 70-летний Дэвид Хьюз принял участие в турнире по безлимитному холдему для женщин. При регистрации дед заявил, что идентифицирует себя 40-летней женщиной, и организаторы мероприятия не смогли ему отказать из-за антидискриминационных законов.


Бородатая "участница" тихо и спокойно выиграла соревнования и ушла домой с 5555 долларами. Мелочь, а приятно.


В турнире приняли участие 83 игрока. Байн-ин (фиксированный взнос для участия в партиях) составил 250 долларов - таким образом, призовой фонд мероприятия был 17 430 долларов. Изначально это был чисто женский World Poker Tour - такие ивенты есть сейчас практически в каждом чемпионате, и негласно вход для мужчин туда запрещён. Однако по закону организаторы турниров не имеют права дискриминировать игроков по половому признаку, и этой лазейкой Дэвид Хьюз воспользовался сполна.



Позже феминистки и прочие мужененавистницы, конечно, стали возмущаться произошедшим (особенно неистовствовала профессиональный игрок в покер Эбони Кенни, назначившая награду в размере 300 долларов тому, кто выбьет Хьюза), но пенсионер невозмутимо заметил, что его этот белый шум не волнует и просил ожидать на следующую раздачу через пару недель. Британский профессионал покера Чарли Каррел в обсуждении этого турнира высказался по вопросу гендерной идентичности так: «Это высмеивает идею о том, что любой может назвать себя женщиной и быть допущенным в женские помещения».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: World Poker Tour   Флорида   видео   выигрыш   гендерная идентичность   дискриминация   женский турнир   покер   толерантность   феминистки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32
Star Lord Час назад
Дядька молодец. Высмеял несовершенство и бесполезность системы. Даже специально не побрился!
А нефиг было выпендриваться со своими гендерными выкрутасами. Довыпендривались. То же самое будет и с альтернативной этноматематикой.
Чего хотели, то и получили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
12k
Shtoppi 15 минут назад
чем женский покер от мужского отличается? тем что там за столом только бабы сидят? )))))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Puans-on 21 минуту назад
Женщины даже в покер слабее играют?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
nobody® 23 минуты назад
Белая ворона
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Crechet 24 минуты назад
Высмеивание идеи было бы полным, если бы он по итогу вернул выигрыш в кассу или занявшей 2-е место. Всё таки именно участницы таких соревнований страдают от такой тенденции. Я имею ввиду не феминисток, а обычных женщин, участвующих в женских соревнованиях.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
RDen Полчаса назад
мож задумаются об этой всей своей гнили...Хотяя..Вряд ли уже
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Том Сойер 41 минуту назад
Знатно потролил дедушка.....
(При регистрации дед заявил, что идентифицирует себя 40-летней женщиной, и организаторы мероприятия не смогли ему отказать из-за антидискриминационных законов.)

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Григорий 46 минут назад
А на вопрос - Вы же женаты на женщине! - Она идентифицирует себя как мужчина и является моим мужем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
vasilykopkov 50 минут назад
Красава просто.
Думаю он хотел показать абсурд этой сраной "гендерной идентификации"...
Ну и деньжат срубить заодно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
foggen2 Час назад
Заочно аплодирую мужику)
Тот случай,когда "А чего,так можно было?!"-Можно))))
Переиграл во всех смыслах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
609
adssaf afasffdsga Час назад
В шахматы проигрывают - мужчины оказались умнее. В покере проигрывают - дедуля лучше блефовать умеет. Ука, если ещё и в гимнастике женщины просрут, это разрушит феминистические тезисы полностью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
val Час назад
странно как-то, или такие местечковые соревнования, судя по сумме призовых. почену-то думалось, что карты и бильярд в США не делятся на М/Ж
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Nigilist Час назад
А что, разве женщины, даже в покер хуже мужчин играют?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Roman 2 часа назад
Надо туда боксёра отправить, идентифицирующего бокс как покер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

180490



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Москва тогда и сейчас: фотосравнения улиц прошлого с современными
Москва тогда и сейчас: фотосравнения улиц прошлого с современными
27 необычных находок и интересностей, которыми поделились пользователи сети
27 необычных находок и интересностей, которыми поделились пользователи сети
Набирающие популярность в сообществах
ТОП10 автомобилей с лучшими интерьерами
ТОП10 автомобилей с лучшими интерьерами
Собачья радость
Собачья радость
Ученые декодировали сигналы мозга мыши и смогли увидеть мир её глазами (2 фото + видео)
Ученые декодировали сигналы мозга мыши и смогли увидеть мир её глазами (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Важен каждый клиент

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#машина#животные#авто аварии#позитив#шоу бизнес#Ynews#в мире#Автовсячина
#Юмор#автомобили#история#Прикол#полиция#факты#Москва#Жизнь#дизайн#Россия
#интересное#автомир#дтп#аварии#люди#подборка#СССР#природа#соцсети#девушки
Ученые декодировали сигналы мозга мыши и смогли увидеть мир её глазами (2 фото + видео) Ученые декодировали сигналы мозга мыши и смогли увидеть мир её глазами (2 фото + видео) "Во всём виноваты женщины": выигравший в лотерее 10 миллионов дояр из Якутии пожаловался, что его ограбила любовница "Во всём виноваты женщины": выигравший в лотерее 10 миллионов дояр из Якутии пожаловался, что... В США внедорожник врезался в магазин с пиротехникой В США внедорожник врезался в магазин с пиротехникой Содомия не пройдёт! Дед в Варшаве закрасил из баллончика изображения целующихся геев Содомия не пройдёт! Дед в Варшаве закрасил из баллончика изображения целующихся геев «Эти папочки хотят, чтобы у них появилось яичко»: Disney выпустил мультфильм про динозавров-геев «Эти папочки хотят, чтобы у них появилось яичко»: Disney выпустил мультфильм про динозавров-геев "Что происходит?": американки начинают подозревать, что трансгендеры переиграют и уничтожат даже феминисток "Что происходит?": американки начинают подозревать, что трансгендеры переиграют и уничтожат даже...

На что жалуетесь?

Вернуться