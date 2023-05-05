В США бородатый мужик заявился на турнир по женскому покеру и выиграл его





Позже феминистки и прочие мужененавистницы, конечно, стали возмущаться произошедшим (особенно неистовствовала профессиональный игрок в покер Эбони Кенни, назначившая награду в размере 300 долларов тому, кто выбьет Хьюза), но пенсионер невозмутимо заметил, что его этот белый шум не волнует и просил ожидать на следующую раздачу через пару недель. Британский профессионал покера Чарли Каррел в обсуждении этого турнира высказался по вопросу гендерной идентичности так: «Это высмеивает идею о том, что любой может назвать себя женщиной и быть допущенным в женские помещения».