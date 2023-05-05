В США бородатый мужик заявился на турнир по женскому покеру и выиграл его

Дядька заявил, что идентифицирует себя женщиной - и ему не посмели отказать в регистрации. Кажется, этот вариант стать победителем соревнований в США становится всё более популярным.
В Южной Флориде 70-летний Дэвид Хьюз принял участие в турнире по безлимитному холдему для женщин. При регистрации дед заявил, что идентифицирует себя 40-летней женщиной, и организаторы мероприятия не смогли ему отказать из-за антидискриминационных законов.
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Бородатая "участница" тихо и спокойно выиграла соревнования и ушла домой с 5555 долларами. Мелочь, а приятно.
В турнире приняли участие 83 игрока. Байн-ин (фиксированный взнос для участия в партиях) составил 250 долларов - таким образом, призовой фонд мероприятия был 17 430 долларов. Изначально это был чисто женский World Poker Tour - такие ивенты есть сейчас практически в каждом чемпионате, и негласно вход для мужчин туда запрещён. Однако по закону организаторы турниров не имеют права дискриминировать игроков по половому признаку, и этой лазейкой Дэвид Хьюз воспользовался сполна.
Позже феминистки и прочие мужененавистницы, конечно, стали возмущаться произошедшим (особенно неистовствовала профессиональный игрок в покер Эбони Кенни, назначившая награду в размере 300 долларов тому, кто выбьет Хьюза), но пенсионер невозмутимо заметил, что его этот белый шум не волнует и просил ожидать на следующую раздачу через пару недель. Британский профессионал покера Чарли Каррел в обсуждении этого турнира высказался по вопросу гендерной идентичности так: «Это высмеивает идею о том, что любой может назвать себя женщиной и быть допущенным в женские помещения».
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А нефиг было выпендриваться со своими гендерными выкрутасами. Довыпендривались. То же самое будет и с альтернативной этноматематикой.
Чего хотели, то и получили.
остальное у мужчин получается получше ( пока мужик не устал и сосредоточен)
Думаю он хотел показать абсурд этой сраной "гендерной идентификации"...
Ну и деньжат срубить заодно...
Тот случай,когда "А чего,так можно было?!"-Можно))))
Переиграл во всех смыслах.