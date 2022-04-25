В Москве сын олигарха за рулём Lamborghini сбил девушку на самокате

Пострадавшая - Анжелика Абденова. Она спокойно пересекала дорогу по пешеходному переходу на зелёный свет, и вот повстречалась с этим «лихачём».

После ДТП Эвоян попробовал скрыться, но далеко не убежал, вскоре его арестовали.