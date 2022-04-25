В Москве сын олигарха за рулём Lamborghini сбил девушку на самокате

Пострадавшую госпитализировали с переломами, а молодого «гонщика» задержали.
Авария произошла на Пресненской набережной. За рулём был Эдгар Эвоян - сын вице-президента группы строительных компаний Артака Эвояна.
Пострадавшая - Анжелика Абденова. Она спокойно пересекала дорогу по пешеходному переходу на зелёный свет, и вот повстречалась с этим «лихачём».
После ДТП Эвоян попробовал скрыться, но далеко не убежал, вскоре его арестовали.
Девушка получила множественные ушибы, царапины и переломы. Сейчас она в больнице. Эвоян получил солидную долю испуга и арест на 48 часов вплоть до заседания суда. Интересно будет посмотреть, чем этот суд закончится.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А я пялюсь, жду на видео наезд