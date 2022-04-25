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В Москве сын олигарха за рулём Lamborghini сбил девушку на самокате

В Москве сын олигарха за рулём Lamborghini сбил девушку на самокате

Автор:
25 апреля 2022 15:55
Сообщество : Криминал
Метки: Девушка   дтп   олигарх   самокат   сын   эвоян   
2996
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Пострадавшую госпитализировали с переломами, а молодого «гонщика» задержали.

Авария произошла на Пресненской набережной. За рулём был Эдгар Эвоян - сын вице-президента группы строительных компаний Артака Эвояна.

Пострадавшая - Анжелика Абденова. Она спокойно пересекала дорогу по пешеходному переходу на зелёный свет, и вот повстречалась с этим «лихачём».

После ДТП Эвоян попробовал скрыться, но далеко не убежал, вскоре его арестовали.

Девушка получила множественные ушибы, царапины и переломы. Сейчас она в больнице. Эвоян получил солидную долю испуга и арест на 48 часов вплоть до заседания суда. Интересно будет посмотреть, чем этот суд закончится.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Девушка   дтп   олигарх   самокат   сын   эвоян   
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28  комментариев
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13k
Kucher 5 часов назад
Ни в коем случае не оправдываю этого Хачикяна или Эвояна (пофиг). Но хотелось бы уточнить - девушка ПЕРЕХОДИЛА дорогу по пешеходному переходу или вылетела на переход не слезая с самоката?
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31k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 21 минуту назад
ну что? снова "рауфык неувииновэн" !?
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6k
Zhora 24 минуты назад
Ламборгини - это уже не хухры-мухры! Наверное много ларьков с шаурмой у его папы
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166
gloomy old fart 41 минуту назад
Ну, вот когда подобные уроды будут "сажаться" - можно будет констатировать, что в стране начались изменения к лучшему.
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−16
Ростислав 51 минуту назад
Выб.ля.док армянский!
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2k
Fara Zolkin 57 минут назад
Предлагаю в случае доказательства вины товарища Ачикяна, продать автомобиль на аукционе, и вырученные деньги отдать пострадавшей на реабилитацию.
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3k
CarryYes 58 минут назад
Какое отношение имеет видео к тексту?
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8k
alex9845 Час назад
Наблюдаем как папочка отмажет сынулю.
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1k
Безумная Белла 2 часа назад
Два дебила нашли друг друга.
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9k
Ivan 3 часа назад
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4k
A 3 часа назад
Не надо его задерживать!!! Сразу каску на голову и в Харьков!
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383
ManA108 4 часа назад
Армяне!Не ненавижу б…л…ят..ь армян!
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10k
кот базилий 4 часа назад
Плохо эвоян бегает, пузо мешает, Да и ничего ему не будет - все папа купит.
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6k
Troll 4 часа назад
А где на видео девушка и переход?
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477
Александр 4 часа назад
Опять обезьянье дитё.
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