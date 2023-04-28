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NASA хочет запретить людям заниматься сексом в космосе

NASA хочет запретить людям заниматься сексом в космосе

Автор:
28 апреля 2023 20:00
Сообщество : Космос
Метки: NASA   Зачатие   Секс в космосе   гравитация   запрет   космические туристы   космос   наука   путешествия   эмбрион   
1483
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В Агентстве, занимающимся космической программой США, считают, что все космонавты и космические туристы должны еще на Земле подписывать соответствующую бумагу. Что в космосе у них не будет никакого секса.

В NASA утверждают, что пока еще в космосе никто не занимался интимными утехами. И хорошо, если бы такое практиковалось впредь, т.к. плод, зачатый не на Земле может быть подвержен серьезным изменениям из-за сильной радиации. И рожать неведому зверушку, только потому что какой-то паре космических туристов внезапно приспичило сбросить напряжение, было бы безнравственно и безответственно.


"Наши знания о влиянии этих космических сред на ранние стадии человеческого воспроизводства и долгосрочных последствиях – крайне малы", – сообщает профессор Дэвид Каллен.


Тема секса в космосе всегда волновала землян, особенно, если учесть, что экипажи на космических станциях бывают смешанными. Однако NASA долгое время избегало ответов на вопросы об интимной близости между астронавтами, настаивая на том, что люди никогда не занимались сексом в космосе. Но в ближайшие 10 лет по прогнозам экспертов рост космического туризма увеличится настолько, что даже обычные люди начнут летать на орбиту в развлекательных целях. И, конечно, отдельные нюансы поведения таких туристов уже сейчас нужно предусмотреть и скорректировать.

Дэвид Каллен подготовил отчёт, в котором изложил свое понимание этого вопроса. Предвидя, что любой запрет рано или поздно кто-то сможет обойти, профессор также рекомендует изучить эффективность методов контрацепции в космической среде. Известно, что этот отчёт будет обсуждаться на заседании НАСА в преддверии конференции по космотуризму.

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Метки: NASA   Зачатие   Секс в космосе   гравитация   запрет   космические туристы   космос   наука   путешествия   эмбрион   
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24  комментария
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30k
Ego sum qui sum Час назад
просто надевайте скафандр на своего маленького космонавта
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5k
Кистень Минуту назад
Когда-то давно, читал, что именно америкосы проводили эксперименты, когда их астронавты трахались в космосе. Последствия для тётек были очень хреновые.
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29k
Григорий 9 минут назад
Командир сказал - Хватит разврата! И откопали стюардессу.
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12k
Denissg 9 минут назад
Считается, что зачатие в невесомости невозможно. То ли головастик не может встретится с шариком, то ли потом оно не может закрепиться к стенке матки. Да и технически это очень сложное занятие.
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8k
Александр Маслов 10 минут назад
"NASA хочет запретить людям заниматься сексом в космосе"

Okay, NASA, главное не останавливаться. Надо запретить американам заниматься сексом (в т.ч. производством себе подобных) и на Земле...
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1k
mpavlovskij 13 минут назад
И что теперь делать? Как это хочет запретить?
Как я с этим жить буду?
Вселенная, за что????
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46k
turyst 20 минут назад
Ну... Как бы...
Сперматозоиды и яйцеклетки, не за пять минут воспроизводятся.
Значит, что они всё равно будут подвержены влиянию космоса, со всеми его излучениями.
И если люди слетают и после полета сразу пойдут делать новых людей, разницы не будет никакой.
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126
Tupen 20 минут назад
Разве в НАСА не знают, что размножение возможно только в условиях притяжения Земли? Ещё, наверное, думают, что Земля шарообразная.
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126
Tupen 21 минуту назад
Разве в НАСА не знают, что размножение возможно только в условиях притяжения земли? Ещё, наверное, думают, что Земля шарообразная.
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10k
ScorpionDS 22 минуты назад
Не каждый секс приводить к зачатию, вот так проблема ..., ну пусть делают раздельные корабли для мужиков и женщин ...
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46k
turyst Полчаса назад
Не... Тогда не интересно. Смысл тогда лететь-то?
Тем более, за такие деньги!
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31k
АнтонПолднев 54 минуты назад
В Агентстве, занимающимся космической программой США, считают, что все космонавты и космические туристы должны подписывать бумагу о согласии с запретом секса в условиях гравитации.(с)
Хреново им там в СШП. Теперь на Земле ещё и трахаться нельзя будет. Ну нам не хуже.
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2k
Mixan 59 минут назад
ну все понятно ..Теперь только лгбт там будут Этим все можно и ВЕЗДЕ (КРОМЕ РОССИИ)))))
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4k
Александр Час назад
"о согласии с запретом секса в условиях гравитации...". Может быть в условиях "отсутствия гравитации"?
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16k
Александр Н. Час назад
Слава Богу, что я не космический турист и никто не заставит меня подписывать бумаги
"о согласии с запретом секса в условиях гравитации." (С)
Где бы я тогда этсамое?
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