"NASA хочет запретить людям заниматься сексом в космосе"

В Агентстве, занимающимся космической программой США, считают, что все космонавты и космические туристы должны еще на Земле подписывать соответствующую бумагу. Что в космосе у них не будет никакого секса.
В NASA утверждают, что пока еще в космосе никто не занимался интимными утехами. И хорошо, если бы такое практиковалось впредь, т.к. плод, зачатый не на Земле может быть подвержен серьезным изменениям из-за сильной радиации. И рожать неведому зверушку, только потому что какой-то паре космических туристов внезапно приспичило сбросить напряжение, было бы безнравственно и безответственно.
"Наши знания о влиянии этих космических сред на ранние стадии человеческого воспроизводства и долгосрочных последствиях – крайне малы", – сообщает профессор Дэвид Каллен.
Тема секса в космосе всегда волновала землян, особенно, если учесть, что экипажи на космических станциях бывают смешанными. Однако NASA долгое время избегало ответов на вопросы об интимной близости между астронавтами, настаивая на том, что люди никогда не занимались сексом в космосе. Но в ближайшие 10 лет по прогнозам экспертов рост космического туризма увеличится настолько, что даже обычные люди начнут летать на орбиту в развлекательных целях. И, конечно, отдельные нюансы поведения таких туристов уже сейчас нужно предусмотреть и скорректировать.
Дэвид Каллен подготовил отчёт, в котором изложил свое понимание этого вопроса. Предвидя, что любой запрет рано или поздно кто-то сможет обойти, профессор также рекомендует изучить эффективность методов контрацепции в космической среде. Известно, что этот отчёт будет обсуждаться на заседании НАСА в преддверии конференции по космотуризму.
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Okay, NASA, главное не останавливаться. Надо запретить американам заниматься сексом (в т.ч. производством себе подобных) и на Земле...
Как я с этим жить буду?
Вселенная, за что????
Сперматозоиды и яйцеклетки, не за пять минут воспроизводятся.
Значит, что они всё равно будут подвержены влиянию космоса, со всеми его излучениями.
И если люди слетают и после полета сразу пойдут делать новых людей, разницы не будет никакой.
Тем более, за такие деньги!
Хреново им там в СШП. Теперь на Земле ещё и трахаться нельзя будет. Ну нам не хуже.
Если не считать случаев, когда девочка назвала себя мальчиком и зачала от мальчика, называющего себя девочкой.
Но тут, как бы всё нормально, с точки зрения биологии.
Она везде.
Хоть чуток, да есть.
"о согласии с запретом секса в условиях гравитации." (С)
Где бы я тогда этсамое?
Ток не надо мне рассказывать про идеальные имульс и гравитацию, потому что тогда окажется, что она всё же есть)
Я не астроном, плохо объясняю, но смысл вот примерно такой, невесомость это всего на всего эффект того, что падаете вы вместе с кораблем.