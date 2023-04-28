"NASA хочет запретить людям заниматься сексом в космосе"

В NASA утверждают, что пока еще в космосе никто не занимался интимными утехами. И хорошо, если бы такое практиковалось впредь, т.к. плод, зачатый не на Земле может быть подвержен серьезным изменениям из-за сильной радиации. И рожать неведому зверушку, только потому что какой-то паре космических туристов внезапно приспичило сбросить напряжение, было бы безнравственно и безответственно.





"Наши знания о влиянии этих космических сред на ранние стадии человеческого воспроизводства и долгосрочных последствиях – крайне малы", – сообщает профессор Дэвид Каллен.



