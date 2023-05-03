Зоя Зарубина - легендарный педагог и разведчица

Отцом Зои был Василий Зарубин - резидент ряда иностранных государств, мама работала в НКВД. И отчимом Зои был разведчик Леонид Эйтингон. В общем, судьба девочки была предопределена с рождения.
В 1927 году Зое было семь лет, когда отчим поручил девочке весьма ответственное задание. Когда в его консульство в Китае пришли власти и собрали всех в гостиной, Эйнтингон, который работал под дипломатическим прикрытием, попросил падчерицу вынести из дома кое-какой свёрток. Пробравшись мимо охраны она успешно справилась с заданием и обыск консульского дома не дал результата - пистолет так и не нашли.
Зарубина окончила школу в 1939 году, с золотой медалью. Девушка мечтала стать разведчицей, но её отговорил отец. Зоя поступила на исторический факультет в Институт истории, философии и литературы. Активно занималась спортом и стала чемпионкой СССР по лёгкой атлетике.
Но война отняла у неё возможность получить диплом.
В 1941 году, за три недели до войны, Зоя родила дочку Танечку и вскоре с мирной жизнью пришлось попрощаться. Муж Зои получил серьёзное ранение на фронте, когда она работала медсестрой. В июне 1942 года Зарубина попросила отправить её санитаркой на фронт. На фронт девушка попала, но только совершенно в другом качестве. Она была ценным кадром с её свободным владением английским, а также знанием немецкого и французского. В 1942 году Зою зачислили в четвёртое Управление НКВД, чтобы та служила в разведке.
Через год, будучи лейтенантом госбезопасности, Зарубина работала переводчицей на Тегеранской конференции. Ей приходилось переводить постоянно, и письменно, и синхронно, что довольно сложная работа. В её ведомстве были контакты между американской и советскими СБ. Потом были Потсдам, Ялта, Нюрнбергский процесс.
Когда война закончилась, Зарубина переводила полученные от советских разведчиков данные по проекту создания атомной бомбы. Это было крайне тяжело, ведь нужно было вспомнить свои знания по физике, чтобы должным образом перевести техническую терминологию. Зоя прекрасно справилась и с этим заданием. Но жизненные испытания только начинались.
В отставку сначала отправили вторую супругу отца, а вскоре и Василий Зарубин оказался на пенсии. В 1951 году был арестован отчим Зои Васильевна. В тот момент женщина преподавала иностранный язык в Министерстве госбезопасности и ей приказали выбирать: уйти с работы или отказаться от отчима. Зоя не стала предавать семью и вот так, её карьера разведчика оборвалась.
Зарубина во второй половине 1960-х организовала курсы переводчиков ООН, где выросло множество отличных советских переводчиков. Она всегда была изящно и со вкусом одета, в меру строгая и всегда спокойная. Её уверенность в себе передавалась студентам.
Зоя Васильевна всегда придерживалась девиза "делать добро" и активно помогала Юровскому дому-интернату и детям, больным церебральным параличом.
Легендарная разведчица скончалась в 88 лет.
Источник:
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