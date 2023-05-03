Зоя Зарубина - легендарный педагог и разведчица

В 1927 году Зое было семь лет, когда отчим поручил девочке весьма ответственное задание. Когда в его консульство в Китае пришли власти и собрали всех в гостиной, Эйнтингон, который работал под дипломатическим прикрытием, попросил падчерицу вынести из дома кое-какой свёрток. Пробравшись мимо охраны она успешно справилась с заданием и обыск консульского дома не дал результата - пистолет так и не нашли.

Зарубина окончила школу в 1939 году, с золотой медалью. Девушка мечтала стать разведчицей, но её отговорил отец. Зоя поступила на исторический факультет в Институт истории, философии и литературы. Активно занималась спортом и стала чемпионкой СССР по лёгкой атлетике.

Но война отняла у неё возможность получить диплом.