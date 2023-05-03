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Очередные любители покататься по Байкалу утопили свой "Ленд Крузер"

Очередные любители покататься по Байкалу утопили свой "Ленд Крузер"

Автор:
03 мая 2023 12:34
Сообщество : Автомир
Метки: land cruiser 200   Бурятия   Северобайкальск   байкал   видео   лёд   
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Да, в мае. Да, на трёхтонном внедорожнике. Что могло пойти не так?

Супружеская пара из Северобайкальска решила устроить прекрасный первомайский автомобильный вояж по льду Байкала. Однако далеко от знаков, запрещающих въезд на лёд, они не уехали. Лёд треснул под "Крузаком" буквально в 20 метрах от пирса. И владельцам только и оставалось наблюдать, как он медленно и печально уходит под воду.

Женщина всё порывалась залезть в машину, чтобы заглушить мотор и забрать вещи. Но к счастью для неё, муж оказался немного благоразумней и не пустил супругу в автомобиль. И наверное, спас ей жизнь.

Сообщается, что уже вчера супружеская пара наняла рабочих, которые помогли вытащить утопленника из воды. Однако смогут ли они его восстановить — большой вопрос.

Источник:

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Метки: land cruiser 200   Бурятия   Северобайкальск   байкал   видео   лёд   
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15  комментариев
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5k
pinbalist 47 минут назад
Сказочные дол...бы
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847
Гера 4 минуты назад
С каким достоинством крузак ко дну пошел! Породистая машина
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188
twincam 12 минут назад
Из всей этой ситуации, жалко только Байкал.
Биомусор засирает экосистему.
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8k
Александр Маслов 17 минут назад
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45k
Aleksandr 17 минут назад
Эх, а ведь почти сумели получить "премию Дарвина"...
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4k
petr 19 минут назад
Два дебила - это сила
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990
Kra 20 минут назад
Похоже, что легко им достался крузак и....легко ушел...
Значит скоро другой купят
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311
noname789 Полчаса назад
Скоро, продаётся крузер, не бита не крашена...
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1k
Провокатор Полчаса назад
"Андрюша, а там скорость включена. Я выключу её"
Боялась, что по дну уедет?
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27k
Serg2001 Полчаса назад
Вот как такие тупые на такие тачки зарабатывают? Мне не завидно. Я просто понять хочу...) По справедливости с такими мозгами они должны в лаптях ходить и воду пить из луж.
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12k
Shtoppi 36 минут назад
и поделом им - тупым.
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4k
Димка Смола/67 37 минут назад
Вот как на Крузака заработать (или спыздыть) голова есть а по льду кататься головы нет...... парадокс либо понты дороже денег )))
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143
RDV 43 минуты назад
...Чистенький зато))) ржу))
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