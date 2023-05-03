Очередные любители покататься по Байкалу утопили свой "Ленд Крузер"

Супружеская пара из Северобайкальска решила устроить прекрасный первомайский автомобильный вояж по льду Байкала. Однако далеко от знаков, запрещающих въезд на лёд, они не уехали. Лёд треснул под "Крузаком" буквально в 20 метрах от пирса. И владельцам только и оставалось наблюдать, как он медленно и печально уходит под воду.