Очередные любители покататься по Байкалу утопили свой "Ленд Крузер"

Да, в мае. Да, на трёхтонном внедорожнике. Что могло пойти не так?
Супружеская пара из Северобайкальска решила устроить прекрасный первомайский автомобильный вояж по льду Байкала. Однако далеко от знаков, запрещающих въезд на лёд, они не уехали. Лёд треснул под "Крузаком" буквально в 20 метрах от пирса. И владельцам только и оставалось наблюдать, как он медленно и печально уходит под воду.
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Женщина всё порывалась залезть в машину, чтобы заглушить мотор и забрать вещи. Но к счастью для неё, муж оказался немного благоразумней и не пустил супругу в автомобиль. И наверное, спас ей жизнь.
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Сообщается, что уже вчера супружеская пара наняла рабочих, которые помогли вытащить утопленника из воды. Однако смогут ли они его восстановить — большой вопрос.
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Биомусор засирает экосистему.
Значит скоро другой купят
Боялась, что по дну уедет?