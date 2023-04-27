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Почему на свадьбах так часто говорят "совет да любовь!"

Почему на свадьбах так часто говорят "совет да любовь!"

Автор:
27 апреля 2023 17:29
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   идиомы   интересное   история   русь   свадьба   традиции   
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Значение слова "любовь" ясно и неизменно. А задумывались ли вы - что означает "совет"?

На Руси, как и сейчас, во время празднования говорили множество пожеланий, причём часто через символы. Одним из таких символов стал свадебный каравай, считавшийся признаком изобилия всего в семье. Иногда на него выкладывали серебряные монеты для красоты. Молодоженов также посыпали хмелем и зерном, чтобы символизировать богатство и плодородие.

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Кроме пожелания финансового благополучия, желали многочисленного потомства. Интересный обычай: жениху и невесте часто дарили тулуп, а количество шерстинок на нём было символом количества будущих детей. Их отсутствие объясняли "половой порчей". Поэтому молодым непременно желали здоровья.


Слово "совет" встречается во многих поговорках: "Где совет, там и свет", "Любовь да совет - на том стоит свет", "Любовь да совет, так и горя нет". Но нынешнее толкование этого слова несколько отличается от прежнего.

В прошлом совет был синонимом таких слов, как лад, дружба и согласие. Но сегодня большинство лингвистов склонны отрицать это толкование. Ольга Евтушенко, автор книги "Художественная речь как инструмент познания", упоминает, что лад - это производное от слова "ладить" - умение договариваться и находить компромисс в семейной жизни, подстраиваться.

К несчастью, раньше уважение жены к мужу было чаще основано на страхе и подчинении, ведь женщин в те времена считали чем-то вроде бытового предмета, не имевшего никаких юридически прав.

То есть "совет да любовь" - призыв не только к любви, но и беспрекословному подчинению. Сегодня эти слова уже неактуальны, но продолжают периодически звучать на свадебном торжестве как традиция.

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Метки: Прошлое   идиомы   интересное   история   русь   свадьба   традиции   
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1  комментарий
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Юр21 21 минуту назад
С иконой какой же он "древнерусский" обряд то?
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