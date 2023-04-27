Почему на свадьбах так часто говорят "совет да любовь!"

К несчастью, раньше уважение жены к мужу было чаще основано на страхе и подчинении, ведь женщин в те времена считали чем-то вроде бытового предмета, не имевшего никаких юридически прав.

То есть "совет да любовь" - призыв не только к любви, но и беспрекословному подчинению. Сегодня эти слова уже неактуальны, но продолжают периодически звучать на свадебном торжестве как традиция.