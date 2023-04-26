Почему именно рога у тех, кому изменяет жена

Посейдон, понятное дело, разозлился на такое своевольство и наложил на жену Миноса, Пасифаю, проклятие: она влюбилась в белого быка. Её нездоровые чувства были столь сильны, что через 9 месяцев Пасифая родила чудище Минотавра (получеловек-полубык), как олицетворение её страшной измены. Скорее всего, в моменты соития, в образе белого быка к ней являлся сам Посейдон.

Минос решил избавиться от чудовища так: он попросил Дедала выстроить подземный лабиринт, куда и отправил жить Минотавра. Как мы помним, чудовище позже укротил Геракл, а ещё чуть позже прикончил Тесей. Вот так, помня об этой легенде, критяне и стал ассоциировать рога с супружеской изменой, а Минос стал первым в истории рогоносцем.



