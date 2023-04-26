Почему именно рога у тех, кому изменяет жена

Вообще, во многих странах одно из самых страшных оскорблений - это назвать мужчину "рогоносцем". Но так странно, что именно рога стали символом неверности.
Французы говорят "Avoir des cornes", испанцы "poner los cuernos", венгры используют слово "felszarvaz" (дословно: "заставить мужчину отрастить себе рога"), а итальянцы "cornuto" (рогоносец). Странно, чем же всё-таки не угодили рога?
С самых древних времён эти наросты на голове были символом плодородия и мощи. Ханаанское божество Молох был всегда изображён с рогами быка. Бог-творец Древнего Египта Хнум был с головой барана и считался создателем людей, олицетворяя собой плодородие. Бараны в Египте считались символом маскулинности. Кельты, в свою очередь, поклонялись богу плодородия и изобилия Кернунну. В общем, ничего оскорбительного и унизительного.
Но по легенде, термин "рогоносец" в привычном нам понимании зародился ещё в Древней Греции, не исключено, что как раз из-за мифологического рождения Минотавра.
Когда царь Крита и сын Зевса Минос выстроил алтарь, посвятив его Посейдону: он представлял, что именно тут он принесёт в жертву величественного зверя. Бог услышал Миноса и из морской пучины на берег Крита явился белоснежный бык. Царь был настолько поражён красотой животного, что, что решил оставить быка себе и принести в жертву другого.
Посейдон, понятное дело, разозлился на такое своевольство и наложил на жену Миноса, Пасифаю, проклятие: она влюбилась в белого быка. Её нездоровые чувства были столь сильны, что через 9 месяцев Пасифая родила чудище Минотавра (получеловек-полубык), как олицетворение её страшной измены. Скорее всего, в моменты соития, в образе белого быка к ней являлся сам Посейдон.
Минос решил избавиться от чудовища так: он попросил Дедала выстроить подземный лабиринт, куда и отправил жить Минотавра. Как мы помним, чудовище позже укротил Геракл, а ещё чуть позже прикончил Тесей. Вот так, помня об этой легенде, критяне и стал ассоциировать рога с супружеской изменой, а Минос стал первым в истории рогоносцем.
Второй вариант схож с первым. Есть разные версии древнегреческого мифа, в котором Пенелопа, жена Одиссея, изменяла своему мужу.
Считается, что когда Одиссей был долгое время вне дома, Пенелопу соблазнил Антиной, а после него ещё несколько мужчин. Из-за всего этого она родила сына - божка Пана, с длиннющей бородой, козлиными ногами и рогами. То есть Пан и Минотавр стали ассоциироваться с женской изменой.
А так как всяческие рогатые животные в те времена считались символами плодородия и мужественности, то, стало быть, мужчине, которому изменяла жена, заметно не доставало этих качеств. И, что было ещё важнее, жена рожала "рогатое потомство", о чём муж даже не знал. Древнегреческий термин "κερατάς" - "мужчина, который носит рога". Это оскорбительное обозначение того, чья жена в порыве страсти отдалась тому, кто посильнее и родила от него, вместо мужа.
Также к этому добавилось то, что рогатое животное не может видеть свои рога, но их видят остальные. Мужчина-рогоносец также не в курсе, что вообще-то воспитывает не своих детей, в отличие от тех, кто в курсе адюльтера его супруги.
Ряд историков утверждают, что возможно термин пришёл в мир из Константинополя 12 века, когда правил император-тиран Андроник Комнин.
Этот император развлекался следующим образом: когда кто-то из слуг его начинал раздражать, то он воровал их жён и занимался с ними всю ночь сексом. А на дверь спальни слуги велел навешивать оленьи рога.
А византийские аристократы активно практиковали такой варварский обычай: охотились на оленей, а потом отнимали у крестьян их жён, чтобы воспользоваться ими одну ночь. Компенсацией были оленьи рога.
Но это не такая популярная версия и большинство исследователей всё-таки склоняются к тому, что понятие "рогоносец" появились задолго до Андроника Комнина.
Источник:
- 16 добрых и вдохновляющих историй, помогающих поверить в то, что мир не так плох, как кажется
- Про американцев, насос и пластиковое ведро
- Девушка украла в магазине вареники и попыталась нелепо оправдаться