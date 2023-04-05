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Девушки из Тиндера с меркантильными запросами

Девушки из Тиндера с меркантильными запросами

Автор:
05 апреля 2023 11:14
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   Прикол   девушки   знакомства   меркантильные   онлайн-знакомства   требования девушек   
2775
15

В мир интернета найти вторую половинку можно сидя дома. Однако порой даже так за барышнями нужно поухаживать. Например, выслать деньги на карту. Мы собрали профили девушек, которые не стесняются заявить о своих запросах немедленно.

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Метки: Tinder   Прикол   девушки   знакомства   меркантильные   онлайн-знакомства   требования девушек   
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13  комментариев
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6k
Бу Час назад
зовите медведя)
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568
Aurelian 4 минуты назад
Обычные сутулые собаки! Радует, что они висят на этих сайтах, радует, что они там будут висеть ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ долго, даже когда почтальон принесет им пенсию- они все ещё будут висеть на этих сайтах.
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31k
Slonyash 7 минут назад
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30k
Владимир 8 минут назад
Это какие тот очень ленивые женщины с низкой социальной ответственностью, которые собсно то для чего они нужны делать не хотят, а хотят сразу деньги..
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1k
Max 14 минут назад
Лайфхак. Научили кавказцы. Приглашаешь такую меркантильную тварь в дорогой и престижный ресторан. Заказываете самые дорогие блюда и вина. Ужинаете . В процессе делаешь вид, что придавило на клапан и уходишь якобы в туалет. При этом усыпляешь бдительность, отставив на столе барсетку или подделку под дорогое портмоне, купленные по 50 р за килограмм в переходе. На всю жизнь запомнит. Правда с уже прошедшими через эти испытания придеться импровизировать.
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29k
Ego sum qui sum 50 минут назад
шалавы с завышенным самомнением
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22k
homerchik 52 минуты назад
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Эскортницы?
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2k
ChePaev Час назад
У меня друган профи по встречам с такими вот из сайтов знакомств. Хобби у него такое)) Есть деньги, хорошая машина, словом все, чтобы произвести первое впечатление. Но по его рассказу на самом деле мало встречается тех, кому нужны на самом деле отношения или просто е.б.л.я, 90% это просто нищебродки, желающие пристроить свой зад и в большинстве случаев своих детей от предыдущих браков к хорошему карману. Поэтому чтобы сразу понравиться и не упустить богатого спонсора эти шмары готовы на первом свидании на все что угодно, лишь бы зацепиться, а другану только это и нужно чтобы просто трахнуть такую и потом оборваться навсегда)))
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2k
ChePaev Час назад
ага, главный бухгалтер твоих карманов)) Если бы ты была настоящим главным бухгалтером, то твои требования выглядели бы вот так: -пойдем, я куплю тебе все что захочешь, только подари мне качественный п.р.о.е.б, которого у меня не было уже полгода из-за бесконечной работы)))
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