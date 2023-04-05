Девушки из Тиндера с меркантильными запросами

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В мир интернета найти вторую половинку можно сидя дома. Однако порой даже так за барышнями нужно поухаживать. Например, выслать деньги на карту. Мы собрали профили девушек, которые не стесняются заявить о своих запросах немедленно.
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