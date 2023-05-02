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Над парнем все смеются, потому что он встречается с толстушкой

Над парнем все смеются, потому что он встречается с толстушкой

Автор:
02 мая 2023 11:00
Сообщество : Истории из жизни
Метки: бриттани жак   любовь   отношения   пара   толстый и тонкий   худой парень и толстушка   
3059
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Любовь - непредсказуемая штука. Порой она сводит людей в обход их различий. Сегодня мы расскажем историю Мэтта и Бриттани, которые столкнулись с осуждением со стороны общества, но не предали друг друга.


Бриттани Жак искала любовь всегда.К своим 23 годам она разочаровалась в отношениях, все бывшие парни пытались изменить её и подрывали самооценку. Она никогда не была стройной, но выбранные ею мужчины ещё больше усугубляли её нелюбовь к собственному телу. Тогда девушка решила закрыться от всего мира.



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Однако у судьбы были другие планы. В 2020 году Бриттани познакомилась в соцсетях с Мэттом Монтгомери. Он - худощавый парень, она - девушка, которая весит больше 100 кг, но связь между ними возникла мгновенно.



Бриттани призналась, что боялась снова влюбиться, несмотря на то, что Мэтт ей очень нравился: "Парни часто говорили, что бросят меня, если я не похудею или не сяду на диету. Это сломило меня".


Однако отношения между ребятами развивались, всё было хорошо. В 2022 Мэтт сделал Бриттани предложение.



Кажется, что может быть лучше, чем гармоничные отношения? Но и это постоянно омрачается обидными замечаниями людей, которые пялятся на пару на улице, а также сообщениями от троллей в соцсетях, резко высказывающимися о фигуре девушки.


Но Мэтта внешность возлюбленной не отталкивает. Он поделился, что был поражён позитивным взглядом на мир Бриттани, он не пытается изменить её внешность, а любит за то, какая она есть.

Пара доказывает, что истинная любовь принимает каждый сантиметр тела и души возлюбленного. И шанс встретит родственную душу есть у всех!

А как вы относитесь к таким парам?

Источник:

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Метки: бриттани жак   любовь   отношения   пара   толстый и тонкий   худой парень и толстушка   
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38  комментариев
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10k
Владимир 2 часа назад
Пффф, и че? Это его выбор. Главное чтоб они были счасливы. А на остальных класть с прибором!
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 Минуту назад
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893
KASPER 2 минуты назад
А дрыщь то себе бицуху на второй фотке неравномерно нафотошопил...Ай,ай,ай...))))
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296
Александр Поляков 4 минуты назад
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893
KASPER 5 минут назад
Главное время ее кормежки НЕ ПРОПУСКАТЬ А ТО СОЖРЕТ НА ФИГ...!!!!!
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10k
Григорий Бабкин 7 минут назад
Свиноё*б.
Хитрый пиндос. Запасся хавчиком на случай чего.
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45k
Соломей 7 минут назад
а мне как там у них вообще:
Ссылка www.youtube.com
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17k
Михаил Гривин 12 минут назад
Я вот в молодости почти четыре года прожил с дамой похожей комплекции. Почти 20 лет прошло - до сих пор жалею, что ушел. Нашел, млять, фитоняшку ((( Та хозяйственная была и к сексу готова была в любой момент. Нахрен всё это общественное мнение и сраные стереотипы, жаль, что я так поздно это осознал.

ЗЫ: ну сисяндры ахренеть, очень хорошо понимаю пацана. А вдуть в такую жопу без проблем, если сам гибкий и член не 5 сантиметров - приноровишься, проверено.
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86
Л Д 13 минут назад
Главное, что бы он её не раскармливал. Есть такое понятие "фидер."
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4k
Стрелец 14 минут назад
Нормуль, зимой тепло, летом - тень.
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5k
мемфрид 20 минут назад
Баба от рождения баба, мужик от рождения мужик. Ребенка завели. Тут гордиться надо, хули грустить?)
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46k
turyst 20 минут назад
Просто у парня "старые вкусы".
Нравится ему и ладно.

Опять же, в свете их новых тенденций, уя у неё нет, уже хорошо.
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5k
Рыжая борода 21 минуту назад
Да норм.
У меня друг детства есть - он такой же худой, как и этот англичанин.
ИЧСХ - его так же тянет на полных.
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1k
Сергей Викторович Полчаса назад
Очередное доказательство, что бриты - быдлота тупая. Во-первых, накой встречаться с девушкой, если не устраивает ее фигура? Во-вторых, набрасываться на человека из-за его фигуры - ну вообще низость полная.
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61k
Андрей Полчаса назад
А лет через 10, когда у неё начнутся проблемы со здоровьем начиная с позвоночника и заканчивая сердцем - посмотрим что он запоёт.
Поддерживать человека в стремлении похудеть - нет проблем, но потакать его явным проблемам в образе жизни, которые приведут к полному пиз..у в ближайшее время, это осуществлять медвежью услугу.
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34
synco Полчаса назад
Так, а что там с банковским счётом у этой бодипозитивной мадам? Может быть, у неё и лишние деньги тоже есть?
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7k
tamin 36 минут назад
У меня был товарищ, здоровый качок, деньги, все дела....вот с ним было круто ходить по девушкам. Как он говорил, все женщины что меньше 100 кг его не возбуждают. А ежели серьезно-смеются только пубертатные подростки над такими вещами. Ребятам можно пожелать только счастья а на [мат] обращать внимание не стоит
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13k
? ? ? 37 минут назад
долбанько
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5k
alex 41 минуту назад
а может ему завидуют, а делают вид, что смеются
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5k
Горожанин 45 минут назад
Тут нечего обсуждать. Нет темы. Вот когда старушка выходит замуж за п.и.д.о.р.к.а, который ещё и свой грязный рот разевает - вот реальный курьез на тему самых мрачных извращений.
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28k
Юрий 47 минут назад
1. "девушка решила закрыться от всего мира".
2. "Бриттани познакомилась в соцсетях с Мэттом".
Вроде как противоречие или нет?.
Закрылась, но общалась.
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