Над парнем все смеются, потому что он встречается с толстушкой

Любовь - непредсказуемая штука. Порой она сводит людей в обход их различий. Сегодня мы расскажем историю Мэтта и Бриттани, которые столкнулись с осуждением со стороны общества, но не предали друг друга.
Бриттани Жак искала любовь всегда.К своим 23 годам она разочаровалась в отношениях, все бывшие парни пытались изменить её и подрывали самооценку. Она никогда не была стройной, но выбранные ею мужчины ещё больше усугубляли её нелюбовь к собственному телу. Тогда девушка решила закрыться от всего мира.
Однако у судьбы были другие планы. В 2020 году Бриттани познакомилась в соцсетях с Мэттом Монтгомери. Он - худощавый парень, она - девушка, которая весит больше 100 кг, но связь между ними возникла мгновенно.
Бриттани призналась, что боялась снова влюбиться, несмотря на то, что Мэтт ей очень нравился: "Парни часто говорили, что бросят меня, если я не похудею или не сяду на диету. Это сломило меня".
Однако отношения между ребятами развивались, всё было хорошо. В 2022 Мэтт сделал Бриттани предложение.
Кажется, что может быть лучше, чем гармоничные отношения? Но и это постоянно омрачается обидными замечаниями людей, которые пялятся на пару на улице, а также сообщениями от троллей в соцсетях, резко высказывающимися о фигуре девушки.
Но Мэтта внешность возлюбленной не отталкивает. Он поделился, что был поражён позитивным взглядом на мир Бриттани, он не пытается изменить её внешность, а любит за то, какая она есть.
Пара доказывает, что истинная любовь принимает каждый сантиметр тела и души возлюбленного. И шанс встретит родственную душу есть у всех!
А как вы относитесь к таким парам?
Источник:
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ЗЫ: ну сисяндры ахренеть, очень хорошо понимаю пацана. А вдуть в такую жопу без проблем, если сам гибкий и член не 5 сантиметров - приноровишься, проверено.
Нравится ему и ладно.
Опять же, в свете их новых тенденций, уя у неё нет, уже хорошо.
У меня друг детства есть - он такой же худой, как и этот англичанин.
ИЧСХ - его так же тянет на полных.
Поддерживать человека в стремлении похудеть - нет проблем, но потакать его явным проблемам в образе жизни, которые приведут к полному пиз..у в ближайшее время, это осуществлять медвежью услугу.
2. "Бриттани познакомилась в соцсетях с Мэттом".
Вроде как противоречие или нет?. Закрылась, но общалась.