Над парнем все смеются, потому что он встречается с толстушкой



Но Мэтта внешность возлюбленной не отталкивает. Он поделился, что был поражён позитивным взглядом на мир Бриттани, он не пытается изменить её внешность, а любит за то, какая она есть.



Пара доказывает, что истинная любовь принимает каждый сантиметр тела и души возлюбленного. И шанс встретит родственную душу есть у всех!