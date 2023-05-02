В Дании обнаружен двойной клад с сокровищами викингов

Раскопки показывают, что ценности изначально были закопаны и находились в двух кладах на расстоянии около 100 футов (30 метров) друг от друга, вероятно, под двумя давно исчезнувшими зданиями. С тех пор эти клады были разбросаны по округе с помощью сельскохозяйственной техники.

Похоже, что тот, кто закопал клад, намеренно разделил его на части на случай, если один из кладов будет потерян, сказал Торбен Триер Кристиансен (Torben Trier Christiansen), археолог, который имеет отношение к находкам, а также куратор Музеев Северной Ютландии.