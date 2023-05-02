В Дании обнаружен двойной клад с сокровищами викингов

По словам археологов, серебряные монеты и украшения, обнаруженные в поле на полуострове Ютландия в Дании, раскрывают новое понимание правления и религиозных амбиций могущественного короля викингов Харальда I Синезубого.
Предметы — около 300 серебряных изделий, в том числе около 50 монет и украшений — были обнаружены в конце прошлого года местной группой археологов, обследовавшей ферму к северо-востоку от города Хобро и недалеко от Фюрката, кольцевого форта, построенного Харальдом Синезубым примерно в 980 году нашей эры.
Раскопки показывают, что ценности изначально были закопаны и находились в двух кладах на расстоянии около 100 футов (30 метров) друг от друга, вероятно, под двумя давно исчезнувшими зданиями. С тех пор эти клады были разбросаны по округе с помощью сельскохозяйственной техники.
Похоже, что тот, кто закопал клад, намеренно разделил его на части на случай, если один из кладов будет потерян, сказал Торбен Триер Кристиансен (Torben Trier Christiansen), археолог, который имеет отношение к находкам, а также куратор Музеев Северной Ютландии.
И хотя некоторые новостные агентства сообщают, что той, кто наткнулась на клад, была молодая девушка, на самом же деле первые сокровища были обнаружены взрослой женщиной с металлоискателем.
«Но она очень польщена», — рассказал Триер Live Science.
Королевская чеканка
Многие из найденных предметов представляют собой «рубленое серебро», или «хаксильбер», которое часто представляло собой серебряные украшения, разрезанные на кусочки и проданные на вес. Но некоторое из него представляют собой серебряные монеты, которые, по мнению археологов, были из арабских и германских стран, а также из самой Дании.
Датские монеты интересны археологам, потому что они включают в себя «монеты с крестом», отчеканенные во время правления Харальда I Синезубого в 970-х и 980-х годах. Харальд перешёл от языческих скандинавских верований в христианство, и распространение его новой религии было частью его плана по объединению враждующих племён викингов в Дании.
«Нанесение крестов на монеты было частью его стратегии, — сказал Триер. — Он платил местной аристократии этими монетами, чтобы создать прецедент в переходный период, когда люди также почитали ещё и старых богов.»
Оба клада также содержат части очень большой серебряной броши, которую носил король или дворянин и которая, вероятно, была захвачена во время набега викингов. Стоит отметить, что брошь такого фасона не носили на землях Харальда Синезубого, именно поэтому, скорее всего, она была разрезана на несколько кусочков рубленого серебра, сказал он.
Триер добавил, что археологи вернутся на это место позже, чтобы собрать побольше информации о стоявших там когда-то давно зданиях эпохи викингов (с 793 по 1066 год нашей эры).
Харальд Синезубый
Археологи не уверены, почему Харальд получил прозвище «Синезубый»; некоторые историки предполагают, что у него мог быть выдающийся больной зуб, поскольку скандинавское слово «синий зуб» переводится как «сине-чёрный зуб».
Его имя живёт и сегодня, в стандарте беспроводной сети Bluetooth, целью которого является унификация связи между различными устройствами. Харальд объединил Данию и какое-то время был королём части Норвегии; он правил до 985 или 986 года, когда погиб, отражая восстание, возглавляемое его сыном Свеном I Вилобородым, впоследствии сменившим его на посту короля Дании.
Йенс Кристиан Месгаард (Jens Christian Moesgaard), нумизмат из Стокгольмского университета, не принимавший участия в открытии, сказал, что датские монеты, похоже, относятся к концу правления Харальда Синезубого; даты иностранных монет этому не противоречат.
«Этот новый двойной клад приносит новые важные доказательства, подтверждающие наши интерпретации чеканки и власти Харальда», — сказал он.
Монеты, вероятно, были распределены в тогда ещё только недавно построенном королевском форте Фюркат.
«Вполне вероятно, что Харальд использовал эти монеты в качестве подарков своим людям, чтобы обеспечить их лояльность», — отметил специалист.
Кресты на монетах наводят на мысль, что христианство было ключевой частью плана короля.
«С помощью христианской иконографии Харальд одновременно распространял послание новой религии», — сказал Месгаард.
Источник:
- В Саудовской Аравии нашли 4500-летние аллеи с гробницами
- В Польше обнаружен клад XVII века с 1000 монетами
- Скелет тираннозавра выставят на аукционе за 1,5 млрд рублей
- В Китае нашли древние коньки из костей животных
- Удивительные находки, которые трудно объяснить