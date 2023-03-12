В Польше обнаружен клад XVII века с 1000 монетами

Клад — огромный тайник из примерно 1000 медных монет — был найден в конце февраля рядом с небольшой деревенькой Занювка на востоке Польши, недалеко от границ с Беларусю и Украиной, местным жителем Михалом Лотисом (Michał Łotys).

Лотис использовал новый металлоискатель, чтобы найти запчасти для трактора своей сестры; когда же прибор на одном из полей фермы начал пищать, мужчина снял верхний слой почвы. В результате им были обнаружены монеты, высыпавшиеся из разбитого глиняного «сивака» — кувшина в местном стиле с одной ручкой и узким горлышком.

В Польше использование металлоискателя для поиска захороненных реликвий без разрешения незаконно, поэтому Лотис связался с археологами из соседнего города Люблин, расположенного примерно в 95 милях (150 километрах) к юго-востоку от Варшавы, которые посетили ферму на следующий день.

Их исследования показали, что местоположение спрятанного клада было четко обозначено на поверхности почвы, что указывало на то, что он был закопан там намеренно, говорится в сообщении польского новостного издания The First News.