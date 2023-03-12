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В Польше обнаружен клад XVII века с 1000 монетами

В Польше обнаружен клад XVII века с 1000 монетами

Автор:
12 марта 2023 09:32
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: Польша   в мире   клад   монеты   наука   новости   фото   
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Человек с металлоискателем, занимавшийся поиском утерянных деталей трактора на польской ферме, обнаружил совершенно другой тип ценного материала: зарытых под землёй впечатляющий клад монет XVII-го века.


Клад — огромный тайник из примерно 1000 медных монет — был найден в конце февраля рядом с небольшой деревенькой Занювка на востоке Польши, недалеко от границ с Беларусю и Украиной, местным жителем Михалом Лотисом (Michał Łotys).


Лотис использовал новый металлоискатель, чтобы найти запчасти для трактора своей сестры; когда же прибор на одном из полей фермы начал пищать, мужчина снял верхний слой почвы. В результате им были обнаружены монеты, высыпавшиеся из разбитого глиняного «сивака» — кувшина в местном стиле с одной ручкой и узким горлышком.


В Польше использование металлоискателя для поиска захороненных реликвий без разрешения незаконно, поэтому Лотис связался с археологами из соседнего города Люблин, расположенного примерно в 95 милях (150 километрах) к юго-востоку от Варшавы, которые посетили ферму на следующий день.


Их исследования показали, что местоположение спрятанного клада было четко обозначено на поверхности почвы, что указывало на то, что он был закопан там намеренно, говорится в сообщении польского новостного издания The First News.

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Захороненный клад

Дариуш Копчовски (Dariusz Kopciowski), директор Люблинского агентства по сохранению культурного наследия, сообщил 2 марта в своём Facebook*-посте, что клад содержит около 1000 польских и литовских медных монет, отчеканенных ещё в 17 веке.

Окисление после примерно 400 лет пребывания в земле означает, что все медные монеты на данный момент окрашены в зелёный цвет; при этом многие из них проржавели слоями. Однако около 115 монет сохранились в более-менее хорошем состоянии, весь же клад весит около 6,6 фунтов (3 кг), отметил Копчовски.

Анализ показывает, что большинство монет было отчеканено между 1663 и 1666 годами на монетных дворах в Варшаве, Вильнюсе (Литва) и Бресте, который сейчас является частью Беларуси, но тогда принадлежал Речи Посполитой.

Согласно польскому веб-сайту металлоискателей Zwiadowca Historii, такие монеты известны как «боратинки» в честь Тито Ливио Бураттини (Tito Livio Burattini), который в то время был управляющим Краковского монетного двора.

Итальянец Бураттини был знаменитым изобретателем и учёным, который ввёл в обиход в Речи Посполитой медные монеты, поскольку их изготовление было намного дешевле, чем существующих на тот момент серебряных монет королевства, а также потому, что казна тогдашней державы была сильно опустошена после многих лет войны со Швецией, Россией и украинскими казаками.

Монеты «боратинки» изначально были популярны, хотя позже Бураттини обвинили в обесценивании медного металла, из которого они были сделаны, и получении огромной прибыли.

Во-первых, они не были очень ценными, а значит, их можно было использовать в повседневных транзакциях; на весь клад из 1000 медных монет из Занювки в то время можно было купить только «около двух пар обуви», хотя сейчас они стоят дороже, ведь являются историческими реликвиями, сообщает Zwiadowca Historii.

По словам Копчовски, теперь Занювский монетный клад для дальнейшего изучения будет передан специалистам музея в соседнем городе Бяла-Подляска.

Как сообщается, на месте происшествия также были обнаружены фрагменты разбитого глиняного кувшина и несколько кусков ткани того времени.


* Запрещены в РФ

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Метки: Польша   в мире   клад   монеты   наука   новости   фото   
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8  комментариев
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32k
Snork Snorkoff Час назад
Всего один раз выкопали? Не порядок. По славной польской традиции, они должны были закопать клад обратно, а потом еще пару раз его выкопать..
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694
Гиви 8 минут назад
Пойду тоже запчасти поищу.
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2k
Александр Потёмкин 21 минуту назад
А, "украинские казаки", в XII веке, это кто? Ну, Запорожские, ещё ладно....
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8k
diman02 Полчаса назад
,,Лотис использовал новый металлоискатель, чтобы найти запчасти для трактора своей сестры,,
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10k
Shtoppi 36 минут назад
клад полезный разве что историкам и археологам.
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13k
котегRUS Час назад
горшок с хламом...
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65k
doker Час назад
Если бы монеты были золотыми или, на худой конец, серебряные - мы бы об этом кладе не узнали.

И поста не было бы...
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