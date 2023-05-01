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Блюда, которые могут убивать

Блюда, которые могут убивать

Автор:
01 мая 2023 20:50
Сообщество : Еда
Метки: Еда   блюда   интересное   пища   рыба   фрукты   экзотика   яд   
2474
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Кто-то любит еду понятную и проверенную годами. Но многим нравится экспериментировать с едой, необычными вкусами, пусть даже и с риском для здоровья.

При желании, практически любая пища может нанести вред в той или иной степени. Но ряд экзотических продуктов сами по себе чрезвычайно опасны и только мастерство повара может спасти вас от верной гибели.


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В раковинах они могут накапливать токсины, что делает их опасными для человека. А неправильно открытая раковина может порезать рот, поэтому стоит быть очень аккуратным при поедании этого деликатеса.


Извивающиеся щупальца осьминога, которые недавно от него отделили. Щупальца сами по себе не опасны, однако при употреблении этого блюда осьминог может присосаться к горлу и перекрыть дыхательный проход, что может привести к летальному исходу. Поэтому необходимо быть крайне осторожным, когда пытаетесь откусить щупальца.



Это блюдо может привести к отравлению и даже смерти. Эти лягушки ядовиты, поэтому перед употреблением необходимо убедиться, что повар удалил точно все внутренности.


Если его есть неправильно, то он может привести к серьёзному отравлению. Фрукт способен вызвать рвотную болезнь, поэтому необходимо есть только желтую мякоть и тщательно очищать его перед употреблением.


Рыба содержит бактерии, которые могут вызвать смертельную лихорадку, поэтому необходимо правильно разделывать рыбу и очень тщательно обрабатывать её перед приготовлением.


Лепёшки из этого растения могут также привести к отравлению. Недостаточная обработка кассавы содержит цианид, который может вызвать серьезные последствия для здоровья, включая смерть. Поэтому необходимо следовать рецепту и правильно обработать растение перед приготовлением лепёшек.


Опасны только в том случае, если животное болело коровьим бешенством. Употребление мозгов больной обезьяны может привести к серьезному заболеванию, а в некоторых случаях даже к смерти.

Чукотское блюдо из голодавшего несколько дней оленя. Животное топят в болоте и на несколько дней засыпают торфом, что придает блюду довольно специфический вкус и запах. Но употребление этого блюда может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, включая отравление и смерть.


Деликатес японской кухни, который содержит яд тетродотоксин, вызывающий дыхательный паралич и смерть. Но несмотря на это, Фугу до сих пор популярна среди гурманов. Самостоятельно её готовить точно не стоит - лучше доверить это профессионалу.

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Метки: Еда   блюда   интересное   пища   рыба   фрукты   экзотика   яд   
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23  комментария
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74k
Viktor Час назад
А нам чужого не надо!

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2k
Kom9ipa 6 минут назад
"Ел прямо на кореню! Вустрица ишо из ракушки не вылупится, а он уж её оттель вилочкой позывает. Проткнёт насквозь и – ваших нету! "
Дед Щукарь.
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9k
Garpia121 Полчаса назад
Просто не надо жрать все подряд. А мозг обезьяны, чистый каннибализм.
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169
Иванов Полчаса назад
Вообще не страшно. Не пробовал и не попробую)
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10k
Леонович Полчаса назад
Переспелый баклажан, может делов наделать.
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5k
мемфрид Полчаса назад
Да на кой хрен вообще есть то, что ядовитое, гнилое или отравлено? Мало что ли еды нормальной на свете? Идиоты
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9k
Dabus 37 минут назад
У рыбы-камня ядовитый шип в спинном плавнике, с убийственной дозой тетродотоксина - яда из той-же группы что и у рыбы фугу. Шип у неё вырезают, ядовитую железу удаляют и потом спокойно готовят её как и любую другую рыбу. Без всяких размышлений о каких-то бактериях.

Кассаву просто варят как картофель, и насколько я знаю её как-то там разделяют по спелости и сезону т.к. от этого зависит её токсичность. Но вроде уже просто есть совсем малотоксичные сорта, и после варки они становятся вообще безопасными. На Филиппинах её готовят и едят просто как обычную картошку.

Коровьем бешенством можно заболеть от употребления в пищу любых животных, которые были им "заражены". Наибольшая концентрация "больных" клеток, действительно находится в тканях мозга.
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2k
🅰🅻🅴🆇🅴🅸_🆅🆁🅽 40 минут назад
А где же Казу Марцу? Жесть пздц

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6k
Андрей Крылов 58 минут назад
Один из самых дебильных постов из тех, которые тут были.
К содалению, такиз тут всё больше и больше.
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52k
smakido Час назад
"А у нас в Рязани все грибы с глазами- их едят, а они глядят !"
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906
Ranae Час назад
Сейчас фугу в большинстве случаев выращивается в питомниках, где их кормят совершенно иначе, чем в природе. Из-за чего они становятся практически не ядовитыми, так как в желудке с переваниваем пищи почти или вообще не образуется тетродоксин и не откладывается в печени (самая ядовитая часть рыбы) - информация пришла от знакомого японца. А факт ее ядовитости уже имеет больше маркетинговой подоплеки, когда люди "рискуют" и платят большие деньги, чтобы вкусить деликатес. Рыбу все равно нужно правильно разделывать, но риск отравления сведен к нулю.
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17k
Nikita 2 часа назад
"А неправильно открытая раковина может привести порезать рот, ...."

А Копальхем, там не оленя топят в болоте, а мясо квасится в болоте... . Была здесь статья про оленевода, который накормил таким группу "с большой земли". Выжил вроде как один...
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74k
Доктор Джонс 2 часа назад
Зачем всё это употреблять в пищу?
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30k
Владимир 2 часа назад
Привести порезать.. Ндэ.
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