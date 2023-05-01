Блюда, которые могут убивать

Извивающиеся щупальца осьминога, которые недавно от него отделили. Щупальца сами по себе не опасны, однако при употреблении этого блюда осьминог может присосаться к горлу и перекрыть дыхательный проход, что может привести к летальному исходу. Поэтому необходимо быть крайне осторожным, когда пытаетесь откусить щупальца.





