Блюда, которые могут убивать

Кто-то любит еду понятную и проверенную годами. Но многим нравится экспериментировать с едой, необычными вкусами, пусть даже и с риском для здоровья.
При желании, практически любая пища может нанести вред в той или иной степени. Но ряд экзотических продуктов сами по себе чрезвычайно опасны и только мастерство повара может спасти вас от верной гибели.
В раковинах они могут накапливать токсины, что делает их опасными для человека. А неправильно открытая раковина может порезать рот, поэтому стоит быть очень аккуратным при поедании этого деликатеса.
Извивающиеся щупальца осьминога, которые недавно от него отделили. Щупальца сами по себе не опасны, однако при употреблении этого блюда осьминог может присосаться к горлу и перекрыть дыхательный проход, что может привести к летальному исходу. Поэтому необходимо быть крайне осторожным, когда пытаетесь откусить щупальца.
Это блюдо может привести к отравлению и даже смерти. Эти лягушки ядовиты, поэтому перед употреблением необходимо убедиться, что повар удалил точно все внутренности.
Если его есть неправильно, то он может привести к серьёзному отравлению. Фрукт способен вызвать рвотную болезнь, поэтому необходимо есть только желтую мякоть и тщательно очищать его перед употреблением.
Рыба содержит бактерии, которые могут вызвать смертельную лихорадку, поэтому необходимо правильно разделывать рыбу и очень тщательно обрабатывать её перед приготовлением.
Лепёшки из этого растения могут также привести к отравлению. Недостаточная обработка кассавы содержит цианид, который может вызвать серьезные последствия для здоровья, включая смерть. Поэтому необходимо следовать рецепту и правильно обработать растение перед приготовлением лепёшек.
Опасны только в том случае, если животное болело коровьим бешенством. Употребление мозгов больной обезьяны может привести к серьезному заболеванию, а в некоторых случаях даже к смерти.
Чукотское блюдо из голодавшего несколько дней оленя. Животное топят в болоте и на несколько дней засыпают торфом, что придает блюду довольно специфический вкус и запах. Но употребление этого блюда может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, включая отравление и смерть.
Деликатес японской кухни, который содержит яд тетродотоксин, вызывающий дыхательный паралич и смерть. Но несмотря на это, Фугу до сих пор популярна среди гурманов. Самостоятельно её готовить точно не стоит - лучше доверить это профессионалу.
Источник:
- Ахуаутле: мексиканская "пища богов" из яиц насекомых
- Как растут привычные нам фрукты, овощи и орехи
- Интересные факты о хурме
- У американцев слишком большие порции!
- 30 доказательств того, что блюда "как в ресторане" можно сделать и дома
Дед Щукарь.
Кассаву просто варят как картофель, и насколько я знаю её как-то там разделяют по спелости и сезону т.к. от этого зависит её токсичность. Но вроде уже просто есть совсем малотоксичные сорта, и после варки они становятся вообще безопасными. На Филиппинах её готовят и едят просто как обычную картошку.
Коровьем бешенством можно заболеть от употребления в пищу любых животных, которые были им "заражены". Наибольшая концентрация "больных" клеток, действительно находится в тканях мозга.
К содалению, такиз тут всё больше и больше.
А Копальхем, там не оленя топят в болоте, а мясо квасится в болоте... . Была здесь статья про оленевода, который накормил таким группу "с большой земли". Выжил вроде как один...
А по поводу французской "кухни бедности", с луковым супом и лягушками тут уже писали.