Интересные факты о хурме

Что полезного делает для вас хурма: улучшает работу сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта и транзитом выводит токсины из организма через мочеполовую систему, забирая с собой утренние отёки.

В Таиланде и Корее её используют, чтобы избавиться от глистов, лечат ей дизентерию и бронхит. А ещё, за счёт большого содержания магния ягода может успокоить и заодно иммунитет повысит.

А если её засушить, то можно круглый год поддерживать выработку коллагена.