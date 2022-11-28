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Интересные факты о хурме

Интересные факты о хурме

Автор:
28 ноября 2022 18:07
Сообщество : RealFishki
Метки: Еда   интересное   полезное питание   фрукты   хурма   ягоды   
3062
10
Удивительный фрукт, основной особенностью которого, помимо вкуса, является то, что он вяжет. А ведь из него можно сварить кофе или сделать пиво.
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Метки: Еда   интересное   полезное питание   фрукты   хурма   ягоды   
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11  комментариев
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4k
Александр Николаевич Час назад
+ фото "кавказской" с щупальцами & чёрной сапоты ("чёрное яблоко семейства Эбеновые (Ebenaceae))).
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651
ManA108 36 секунд назад
Саподилла тоже из этого семейства.В Индии пробовал,не вяжет как хурма и тоже очень сытная.И дешёвая в Индии.
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651
ManA108 4 минуты назад
Спасибо!Побольше таких постов!
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38k
turyst 8 минут назад
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38k
turyst 8 минут назад
Хоть бы вычитывали после копипасты...
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9k
Star Link 51 минуту назад
Что бы не "вязала", замораживал, а потом был шикарный вкус.
Хотя сейчас полно сортов, которые не "вяжут".
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34
Катрин Star Link 20 минут назад
ни разу не получалась после разморозки невяжущая хурма. Вот ни на грамм не уменьшалась эта способность
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14k
Роман 54 минуты назад
Ох, все бы сорта перепробовал.
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2k
Aleksandr 55 минут назад
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345
MidMaster 58 минут назад
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