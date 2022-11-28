Интересные факты о хурме

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Удивительный фрукт, основной особенностью которого, помимо вкуса, является то, что он вяжет. А ведь из него можно сварить кофе или сделать пиво.
Под полупрозрачной оболочкой хурмы прячется одно или несколько семечек в окружении сочной и мясистой мякоти. Кстати, из этого делаем вывод, что фрукт этот, так похожий на помидор оказался ягодой. Как, впрочем, и сам помидор.
Хурма в переводе с латинского звучит как "пища богов". Так же ягоду называют ещё зимней вишней, яблоком страсти, китайским персиком, сердечным яблоком. В русский язык слово "хурма" пришло из фарси. Древние люди сушили её и брали с собой в качестве перекуса, а по вкусу она напоминала финики. Поэтому плод назвали "хормалю", что означает "финиковая слива". Слово пришло в таком виде в русский язык, а потом закрепилось во многих языках.
Турецкое, азербайджанское, крымско-татарское χurmа означает "финик". В Армении настоящие плоды финиковой пальмы называют багдадской хурмой.
Турецкое, азербайджанское, крымско-татарское χurmа означает "финик". В Армении настоящие плоды финиковой пальмы называют багдадской хурмой.
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Есть больше полутора тысяч разновидностей хурмы. В Африке она, к примеру, трёхсантиметровая крошка из Африки тёмно-красного цвета, американское "чёрное яблоко", которое по вкусу и по цвету напоминает тёмный шоколад и "кавказская" с щупальцами.
Второе название хурмы - "шоколадный пудинг".
Второе название хурмы - "шоколадный пудинг".
Из древесины некоторых тропических сортов хурмы, растущих в Западной Африке, на острове Шри-Ланка, в Индии, на юго-востоке Азии получают ценную древесину чёрного цвета, которую называют Эбен или Эбеновое дерево. Из неё делают эбеновую мебель и эбеновые музыкальные инструменты.
Это дорого, потому что с 1994 года эти деревья оказались в красной книге из-за чрезмерной вырубки.
Это дорого, потому что с 1994 года эти деревья оказались в красной книге из-за чрезмерной вырубки.
Из хурмы изготавливали пиво, которое очень ценили в США. Напиток был 3% крепости, персикового цвета, сладковатый и пряный на вкус. Его давали рабам, работающим в полях, которых необходимы были витамины и глюкоза. Это пиво освежало и придавало силы. А вот в Японии из неспелой хурмы делали отличное сакэ.
Во времена гражданской войны в США хурма была способом выжить в тяжёлые времена. Семена хурмы очищали, сушили, обжаривали и перемалывали в муку, из которой уже пекли хлеб. Из листьев хурмы варили чай, а обжаренные и перемолотые косточки использовали как заменитель кофе.
Что полезного делает для вас хурма: улучшает работу сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта и транзитом выводит токсины из организма через мочеполовую систему, забирая с собой утренние отёки.
В Таиланде и Корее её используют, чтобы избавиться от глистов, лечат ей дизентерию и бронхит. А ещё, за счёт большого содержания магния ягода может успокоить и заодно иммунитет повысит.
А если её засушить, то можно круглый год поддерживать выработку коллагена.
В Таиланде и Корее её используют, чтобы избавиться от глистов, лечат ей дизентерию и бронхит. А ещё, за счёт большого содержания магния ягода может успокоить и заодно иммунитет повысит.
А если её засушить, то можно круглый год поддерживать выработку коллагена.
Но её лучше не сочетать с легкоусваивамыми белками: морепродуктами, рыбой, молочными продуктами.
Кстати, тот самый вяжущий вкус во рту мы ощущаем, если едим именно неспелую хурму. Так нам организм даёт понять, чтобы мы не налегали на недозрелую ягоду. В противном случае дубильные вещества, которые попадают в организм из хурмы, склеиваются с белками пищи и связываются в плотные клубки - фитобезоары.
Кстати, тот самый вяжущий вкус во рту мы ощущаем, если едим именно неспелую хурму. Так нам организм даёт понять, чтобы мы не налегали на недозрелую ягоду. В противном случае дубильные вещества, которые попадают в организм из хурмы, склеиваются с белками пищи и связываются в плотные клубки - фитобезоары.
Безоар - это камень в желудке, который образован из плотно свалявшихся волокон растений. И от него уже никак не избавиться без помощи хирурга.
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Метки: Еда интересное полезное питание фрукты хурма ягоды
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Хотя сейчас полно сортов, которые не "вяжут".