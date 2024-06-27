В Брянске женщина избила водителя троллейбуса за просьбу оплатить проезд

Напавшая ехала со своим спутником, который пытался было помешать своей пассии творить безобразие, но куда там мужику против разгневанной женщины!
В Фокинском районе Брянска женщина оскорбилась на просьбу оплатить проезд и напала на водителя троллейбуса.
Осторожно! В видео содержатся сцены жестокости!
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"В троллейбус №2 на остановке "Площадь Партизан" зашла парочка пассажиров. Водитель попросила оплатить проезд по громкой связи, на что получила грубый отказ <...>, во время движения троллейбуса женщина-пассажир начала ногами выбивать дверь. Водитель позвонила диспетчеру, чтобы тот вызвал полицию, тогда агрессор набросилась на водителя", - цитирует пресс-службу администрации города агентство ТАСС.
Она пинала водителя ногами, замахивалась на женщину аварийным молотком, душила и угрожала убийством.
В местном УМВД сообщили, что дебоширкой оказалась ранее судимая за кражу 38-летняя жительница Брянска. Она уже дала признательные показания, но уголовного дела за свой проступок не избежит.
А избитому водителю пообещали путёвку в санаторий.
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