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В Брянске женщина избила водителя троллейбуса за просьбу оплатить проезд

В Брянске женщина избила водителя троллейбуса за просьбу оплатить проезд

Автор:
27 июня 2024 08:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Дебоширы   брянск   избиение   полиция   троллейбус   
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Напавшая ехала со своим спутником, который пытался было помешать своей пассии творить безобразие, но куда там мужику против разгневанной женщины!

В Фокинском районе Брянска женщина оскорбилась на просьбу оплатить проезд и напала на водителя троллейбуса.



"В троллейбус №2 на остановке "Площадь Партизан" зашла парочка пассажиров. Водитель попросила оплатить проезд по громкой связи, на что получила грубый отказ <...>, во время движения троллейбуса женщина-пассажир начала ногами выбивать дверь. Водитель позвонила диспетчеру, чтобы тот вызвал полицию, тогда агрессор набросилась на водителя", - цитирует пресс-службу администрации города агентство ТАСС.

Она пинала водителя ногами, замахивалась на женщину аварийным молотком, душила и угрожала убийством.


В местном УМВД сообщили, что дебоширкой оказалась ранее судимая за кражу 38-летняя жительница Брянска. Она уже дала признательные показания, но уголовного дела за свой проступок не избежит.


А избитому водителю пообещали путёвку в санаторий.

Источник:

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Метки: Видео   Дебоширы   брянск   избиение   полиция   троллейбус   
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5  комментариев
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348
Serg Полчаса назад
Вот это свиноматка....
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5k
Горожанин 6 минут назад
А где возмущение ипанутых, что не видно начала конфликта и что пассажирку подставили ради хайпа.
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7k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
Третья судимость должна быть пожизненной
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7k
Lexx Полчаса назад
В автозаке будет ездить бесплатно.
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18k
Колька Валеркин сын 36 минут назад
Чет напомнило
Ссылка www.youtube.com
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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