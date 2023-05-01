Эти пушистые не так безобидны как кажутся

Попроси человека назвать самых опасных животных, то он начнёт перечислять привычных нам акул, медведей, ядовитых змей, кто-то пошутит про тёщу и так далее. Но есть звери, глядя на которых и представить невозможно, что они опасны.
С самого детства мы, в литературе и кино, видим всяких Белоснежек, в окружении зверья, Маугли, который растёт среди медведей и пантер, милых енотов и прочих хвостатых. Они симпатичные, добрые, понимающие. Вот несколько животных, про которых сложно заподозрить что-то плохое...
Питомец, которые есть во многих домах, переносит кучу неприятных заболеваний: гельминтозы, хламидиоз, туберкулёз, токсоплазмоз, туляремию, бешенство, дерматомикозы, патереллёз и много чего еще.
Не стоит лишний раз играть с котейкой в "кусь", потому что это может подарить нагноение ранки, распухание и инфекцию, при которой можно впасть в кому, если не начать вовремя серьёзный курс антибиотиков.
Начать стоит с того, что эти животные очень часто насилуют пингвинов и явно без их согласия. Но от страха или от голода котик может напасть и на человека, а это, в среднем, от 70 до 300 кг (в зависимости от пола и вида) мокрой злобной туши. Они настолько брутальны, что могут, если захотят, сожрать и акулу. Сложно в это поверить, глядя в их милую мордочку.
Зебра
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Сложно винить полосатых лошадок в их повышенной агрессивности. Имея в соседях гиен, львов и гепардов и не такому научишься. Несмотря на очевидное сходство с лошадьми и осликами, человек так и не смог их приручить. Некоторым фермерам в Южной Африке это удавалось, но это скорее исключение из правил. Зебры обычно "работали" охранниками конских табунов от хищников.
Милые животные, которых можно часто увидеть замершими как столбики. Они выглядят совершенно очаровательно, но не стоит обольщаться - они переносят бубонную чуму. Кстати, все мировые эпидемии этой болезни, которая уничтожила добрую половину Европы, появились как раз из-за этих вот милейших созданий.
Если на дороге встретится этот деловитый строитель плотин, то лучше обойти его по широкой дуге. Они очень агрессивны и в случае угрозы могут напасть. Несмотря не то, что бобёр выглядит смешным увальнем он может совершить бросок на несколько метров. И вряд ли это будут обнимашки.
"Даже у Всевышнего есть чувство юмора. Взять хотя бы утконосов..." (с) "Догма".
Это, наверное, самое странное животное на Земле. Но повстречав утконоса не стоит рваться рассмотреть его поближе и уж тем более гладить и брать на руки. У самца на лапке есть ядовитая шпора, которая убить не убьёт, но месяц-два в больнице полежать придётся. Самки тоже довольно непредсказуемы, так что их трогать тоже не стоит. Тем более, на первый взгляд не отличишь мальчика-утконоса от девочки-утконоса.
Медленные и туповатые плюшевые зверьки, размеренно поедающие эвкалипт, не вызывают никаких подозрений. Но их когти и зубы настолько острые и мощные, что им не составит труда нанести человеку серьёзные увечья в случае опасности. Необычный факт: практически все коалы больны хламидиозом.
С появлением самых разных контактных зоопарков (автор не поддерживает саму концепцию подобных зверинцев) еноты стали их полноправными обитателями. Енотов стали заводить в качестве домашних животных и в интернете можно встретить множество роликов, как они смешно отстирывают всё, до чего дотянутся. Но эти непоседы могут переносить бешенство, а дом разнести практически до голых стен. Они просто делают вид, что неуклюжи и любят поспать, а на самом деле - ловкие канатоходцы и способны висеть под потолком и драть все провода, что окажутся у них под лапками.
Они частенько шныряют в частных домах и у многих есть желание взять хвостатую гостью на руки - ведь она такая милая. Вот только стоит всегда помнить о том, что они переносят хантавирус, псевдотуберкулёз, чуму, туляремию. И это только начало списка. Мышка - это не просто милая грызунья домашних припасов. Это тяжёлые заболевания, часто с летальным исходом.
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2) ...от страха или от голода котик может напасть и на человека, а это, в среднем, от 70 до 300 кг
ТС что-то попутал. Это описание, скорее, морских львов (ну, да, львы, типа, тоже котики, но у морских немножко всё по-другому). И за котиками такого как-то не замечено. Самец может атаковать в сезон размножения, но в это время у него гормоны свищут из ушей и он кусает всё, что движется и не пахнет самкой.
а еще, кстати, нет никакой "лебединой верности"))) они те еще изменщики, могут и с уткой даже, если никакой другой лебедихи рядом нет)
если уж брать за образец верности среди животных, то это скорее волки - у них моногамные союзы гораздо чаще встречаются и при гибели одного из партнеров они могут повторно пару так и не завести.
В начале 90-х работал в зоопарке. И был на моём участке Нафаня - кабанчик лет семи с клыками примерно как от кончика большого пальца до кончика указательного (по дуге). Злой был - страсть. Подходишь к вольеру, только руку протяни - сразу на дыбы. Я начал с простого. Вываливаю ему хряпу в корыто (вольер сверху открытый), протягиваю через калитку веерные грабли и чешу ему пузо. ВСЁ! Свин забыл про еду, привалился к стеночке, глазки закатил и кайфует.
Так я дошёл до того, что мог запросто заходить к нему в вольер и чесать за ухом.
Есть вирусное комическое видео про поляка и бобра, там чувак просто в рубашке родился, бобер мог много чего ему наделать. А тот ему лишь штаны секанул провал.
Лет 5-6 назад мужичок хотел бобра погладить... Бобр прокусил мужику бедренную артерию, не спасли.