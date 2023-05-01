Эти пушистые не так безобидны как кажутся



"Даже у Всевышнего есть чувство юмора. Взять хотя бы утконосов..." (с) "Догма".

Это, наверное, самое странное животное на Земле. Но повстречав утконоса не стоит рваться рассмотреть его поближе и уж тем более гладить и брать на руки. У самца на лапке есть ядовитая шпора, которая убить не убьёт, но месяц-два в больнице полежать придётся. Самки тоже довольно непредсказуемы, так что их трогать тоже не стоит. Тем более, на первый взгляд не отличишь мальчика-утконоса от девочки-утконоса.





