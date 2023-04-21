Немного интересного про осликов.

Ослики чрезвычайно общительные животные и всегда живут в стаде. Дикое стадо обычно возглавляет самец и при нём одновременно находятся несколько самок. Бывают и настолько огромные стада, что там может быть по несколько самцов. До тех пор, пока "не главные" ослы ведут себя спокойно и подчиняются "начальнику", всё хорошо и они отлично уживаются вместе. Дикие стада могут распадаться и регулярно пополняться новыми ослами, у них нет серьёзных социальных связей.



