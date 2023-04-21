Немного интересного про осликов.

Эти вьючные животные известны всем - маленькие, коренастые, с длинными очаровательными ушками.
Диких ослов можно встретить в саваннах от Сомали до Марокко, а ещё на Аравийском полуострове и на Ближнем Востоке. Есть ещё отдельный вид, который называется кианг - его можно встретить в северных частях Пакистана, в Непале, Китае, Бутане, Индии.
Одомашненные же ослики встречаются практически везде и больше всего им нравится жить с тёплых и сухих областях.
Ослы бывают трёх основных видов: одомашненные, одичавшие и дикие.
Дикие обычно 125 см в холке и весят четверть тонны. Одомашненные сильно разнятся по размеру, всё зависит от разведения. Они обычно немного меньше своих диких братьев (от 90 до 123 см в холке) и весят не так много. Карликовые ослики вообще могут вырасти всего до 92 см и весить меньше 180 кг. А самая крупная порода может вымахать аж до 143 см и весить почти полтонны.
Ослы - животные травоядные. Они могут щипать травку, кустарники и даже пустынные растения. И они очень много едят. Глобальная база данных по инвазивным видам информирует, что один ослик может съесть до 2772 кг растений в год. Это, кстати, тревожно, в отношении диких ослов - которые могут мигрировать и практически лишать еды других травоядных.
Размножение ослов - это интересно. Им, в целом, не так уж важно, с кем именно - ослы, зебры или лошади. В результате могут появиться гибридные дети: у лошади, которая спарилась с ослом, родится мул. Зебра и осёл произведут на свет животное под названием зебрул. Такого рода гибриды, кстати, бесплодны и самостоятельно произвести потомство не смогут.
Ослицы вынашивают детёныша 12-14 месяцев. Жеребята могут весить при рождении от 8 до 13 кг и могут стоять уже через полчаса после появления не свет. В пять месяцев они перестают пить материнское молоко, а двухлетние уже вполне взрослые, чтобы производить собственное потомство. Рожать ослицы могут каждый год.
Ослики чрезвычайно общительные животные и всегда живут в стаде. Дикое стадо обычно возглавляет самец и при нём одновременно находятся несколько самок. Бывают и настолько огромные стада, что там может быть по несколько самцов. До тех пор, пока "не главные" ослы ведут себя спокойно и подчиняются "начальнику", всё хорошо и они отлично уживаются вместе. Дикие стада могут распадаться и регулярно пополняться новыми ослами, у них нет серьёзных социальных связей.
Домашние ослики - большие помощники в хозяйстве. Они очень выносливы и на их спинах можно перевозить весьма тяжёлый груз. В ряде регионов ослиное молоко активно употребляют в пищу наравне с коровьим. Иногда они могут даже защищать другую домашнюю скотину от хищников - если они хоть немного связаны с другими питомцами, они будут оборонять их до последнего.
Источник:
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если я буду учитывать каждый праздник и его особенности, то можно вообще ничего не писать. сейчас как ни посмотри - кто-нибудь да оскорбится) было бы желание)
На самом деле многие животные намного умнее, намного трудолюбивее, намного чище, чем человек.
Ослик упрямится, когда чувствует какую нибудь опасность. К примеру осторожничает идти по подвесному мосту.
С бараном сравнивают потому что баран любит бодаться. Будет биться лбом пока не ослабнет от усталости.
Свинья любит грязь, потому что принимает грязевые ванны в целях борьбы с паразитами. Да и предохраняет шкуру от солнечных ожогов. Свинья так же чувствительная к солнечным лучам как и человек.
По этому с моей точки зрения, сравнивать человека с животным, по крайне мере глупо.
Это вы баранов никогда не пасли, тогда бы понимали почему бараны - бараны.
Сейчас я расскажу вам много интересного:
Ослики, особенно ослицы, [мат] [мат] [мат] [мат] [мат] [мат] [мат] и [мат].
Вот такие дала...
У меня тоже есть богатый опыт общения с этими благородными и красивыми животными.
Ни убавить, ни прибавить.