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Немного интересного про осликов

Немного интересного про осликов

Автор:
21 апреля 2023 19:15
Сообщество : RealFishki
Метки: Питомцы   домашний скот   животные   интересное   ослы   факты   
5696
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Эти вьючные животные известны всем - маленькие, коренастые, с длинными очаровательными ушками.

Диких ослов можно встретить в саваннах от Сомали до Марокко, а ещё на Аравийском полуострове и на Ближнем Востоке. Есть ещё отдельный вид, который называется кианг - его можно встретить в северных частях Пакистана, в Непале, Китае, Бутане, Индии.
Одомашненные же ослики встречаются практически везде и больше всего им нравится жить с тёплых и сухих областях.


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Ослы бывают трёх основных видов: одомашненные, одичавшие и дикие.
Дикие обычно 125 см в холке и весят четверть тонны. Одомашненные сильно разнятся по размеру, всё зависит от разведения. Они обычно немного меньше своих диких братьев (от 90 до 123 см в холке) и весят не так много. Карликовые ослики вообще могут вырасти всего до 92 см и весить меньше 180 кг. А самая крупная порода может вымахать аж до 143 см и весить почти полтонны.


Ослы - животные травоядные. Они могут щипать травку, кустарники и даже пустынные растения. И они очень много едят. Глобальная база данных по инвазивным видам информирует, что один ослик может съесть до 2772 кг растений в год. Это, кстати, тревожно, в отношении диких ослов - которые могут мигрировать и практически лишать еды других травоядных.


Размножение ослов - это интересно. Им, в целом, не так уж важно, с кем именно - ослы, зебры или лошади. В результате могут появиться гибридные дети: у лошади, которая спарилась с ослом, родится мул. Зебра и осёл произведут на свет животное под названием зебрул. Такого рода гибриды, кстати, бесплодны и самостоятельно произвести потомство не смогут.


Ослицы вынашивают детёныша 12-14 месяцев. Жеребята могут весить при рождении от 8 до 13 кг и могут стоять уже через полчаса после появления не свет. В пять месяцев они перестают пить материнское молоко, а двухлетние уже вполне взрослые, чтобы производить собственное потомство. Рожать ослицы могут каждый год.


Ослики чрезвычайно общительные животные и всегда живут в стаде. Дикое стадо обычно возглавляет самец и при нём одновременно находятся несколько самок. Бывают и настолько огромные стада, что там может быть по несколько самцов. До тех пор, пока "не главные" ослы ведут себя спокойно и подчиняются "начальнику", всё хорошо и они отлично уживаются вместе. Дикие стада могут распадаться и регулярно пополняться новыми ослами, у них нет серьёзных социальных связей.


Домашние ослики - большие помощники в хозяйстве. Они очень выносливы и на их спинах можно перевозить весьма тяжёлый груз. В ряде регионов ослиное молоко активно употребляют в пищу наравне с коровьим. Иногда они могут даже защищать другую домашнюю скотину от хищников - если они хоть немного связаны с другими питомцами, они будут оборонять их до последнего.

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Метки: Питомцы   домашний скот   животные   интересное   ослы   факты   
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25  комментариев
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54k
Олег 22 часа назад
публиковать пост про осликов в мусульманский праздник, будто скинуть ссылку на порносайт.... с огнём играешь, ТС...
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5k
Сергей Борисов 38 минут назад
Славные они !
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32k
Nataly 5 часов назад
Очень нравятся ослы. Жила бы за городом постоянно, завела бы себе осла. Построила бы ему теплую ослюшню... Он бы с детьми играл и меня катал. В тележке, верхом ему тяжело.
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3k
Victor 9 часов назад
Хороший пост, вполне информативный. Спасибо.
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8k
Trenzel2003 22 часа назад
Упрямый как осел. Тупой как баран. Грязный как свинья.
На самом деле многие животные намного умнее, намного трудолюбивее, намного чище, чем человек.
Ослик упрямится, когда чувствует какую нибудь опасность. К примеру осторожничает идти по подвесному мосту.
С бараном сравнивают потому что баран любит бодаться. Будет биться лбом пока не ослабнет от усталости.
Свинья любит грязь, потому что принимает грязевые ванны в целях борьбы с паразитами. Да и предохраняет шкуру от солнечных ожогов. Свинья так же чувствительная к солнечным лучам как и человек.
По этому с моей точки зрения, сравнивать человека с животным, по крайне мере глупо.
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3
Алексей weiter 19 часов назад
И в стадо баранов не зря козла добавляют.
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4k
Двестиграмм 23 часа назад
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22k
Альберт 23 часа назад
Немного интересного про осликов.

Сейчас я расскажу вам много интересного:
Ослики, особенно ослицы, [мат] [мат] [мат] [мат] [мат] [мат] [мат] и [мат].
Вот такие дала...
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0
Гарик Краскин Дед Игнат 22 часа назад
Да Альберт уже подробно всё объяснил.
Ни убавить, ни прибавить.
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18k
Александр 23 часа назад
Ссылка coub.com
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1k
Мария Коненкова 23 часа назад
О, блин, приплыли! "Ослицы вынашивают детёныша 12 недель" - штаа?? 12 месяцев они вынашивают, могут меньше, могут больше.
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