Опаловый подземный город, который основал 14-летний подросток

А климат в этой местности специфический – жара +40 летом при дефиците влаги. Однажды Уилл вместе с другими ребятами отправился за водой. И случайно заметил в песке что-то блестящее. Это был не золотой самородок, а опал. И впоследствии это место станет центром добычи камней не только в регионе, но и в мире.