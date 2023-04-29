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Опаловый подземный город, который основал 14-летний подросток

Опаловый подземный город, который основал 14-летний подросток

Автор:
29 апреля 2023 16:19
Сообщество : Путешествия
Метки: Австралия   Кубер-Педи   город   добыча   интересно   камень   необычно   опал   подземелье   строение   
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Австралия сама по себе уникальна и самобытна. Но есть в ней удивительное даже по местным меркам место – город Кубер-Педи.

На первый взгляд местность выглядит пустынной и необитаемой. Но это не так: порядка 80% населения (а людей здесь живёт около 2000 человек) обитает не на поверхности земли, а под ней.

У подземных или, точнее, пещерных жителей, есть всё необходимое для комфортной жизни: торговые центры, церковь, бар, музеи и даже подземный погост. А название города – это два местных слова в английском переводе. Что значит «Нора белого человека».

Как вообще появился подземный город? Его основателем в 1915 году по воле случая стал обычный подросток, 14-летний паренёк Уилл Хатчинсон. Отец мальчика работал на золотых приисках вместе с другими  рабочими.

А климат в этой местности специфический – жара +40 летом при дефиците влаги. Однажды Уилл вместе с другими ребятами отправился за водой. И случайно заметил в песке что-то блестящее. Это был не золотой самородок, а опал. И впоследствии это место станет центром добычи камней не только в регионе, но и в мире.

Но как наладить добычу, если стоит невыносимая жара, от которой можно спрятаться… разве что только под землёй? Люди решили выкопать землянку. Вышло на удивление легко: почва была сухая, но рыхлая. За первой землянкой последовала вторая. Так возник стихийный городок.

Он потихоньку разрастался. В Кубер-Педи появилось почтовое отделение. Потом построили больницу и школу. В эпоху Второй мировой добыча опалов значительно упала: другие приоритеты. И городок пришёл в запустение. Но сейчас ситуация постепенно выравнивается. И примитивные землянки сменили комфортабельные уютные дома, оборудованные системой водоподачи и кондиционирования, канализацией, электричеством.

Есть здесь на что взглянуть и туристам. Одна из основных природных достопримечательной местности – это пустыня холмы Аркаринга, напоминающая мистический город холмов, расцвеченный яркими тёплыми природными цветами – жёлтым, охряным, красным.

Ещё одна необычная достопримечательность – собачий забор длиной 5600 км, который тянется через три штата и призван защищать владения фермеров от собак динго.

И, конечно, здесь можно вдоволь налюбоваться камнями и изделиями из опала в местных магазинах и музеях. Ведь, несмотря на спад производства, Опаловый город продолжает давать порядка 70% от общемировой добычи опалов.

Рискнули бы остановиться в подземном отеле?

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Метки: Австралия   Кубер-Педи   город   добыча   интересно   камень   необычно   опал   подземелье   строение   
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3  комментария
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18k
Bill 55 минут назад
А землетрясения в Австралии бывают?
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10k
Сатанеев 13 минут назад
Клять, только вчера было
И до вчерашнего раз 10
https://fishki.net/tag/kuber-pedi/https://fishki.net/tag/kuber-pedi/
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