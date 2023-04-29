Борисов сообщил, что Россия будет использовать ядерный буксир в совместном с КНР проекте

Ядерный буксир "Зевс" будет задействован в совместном с Китаем проекте международной научной лунной станции.

Об этом сообщил в среду генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов на просветительском марафоне "Знание. Первые" (прошел с 24 по 26 апреля в Центральном манеже в Москве, а также на площадках в Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске).

"Ядерный буксир у нас называется "Зевс". Мы собираемся к 2030 году на практике его реализовать. Это одно из изделий, которое поможет в экспансии Луны, мы его собираемся в совместном проекте с Китаем использовать", - сказал Борисов.

По словам главы Роскосмоса, буксир позволит доставлять с околоземной на окололунную орбиту крупногабаритные объекты.

Как сообщил Борисов, Китай заинтересовался российскими ракетными двигателями.

"С Китаем имеем соглашение по созданию международной научной лунной станции, активно работаем. Они заинтересованы в наших компетенциях по двигателям, очень хотят получить их и разобраться, как они сделаны, чтобы их повторить", - заявил Борисов.

По словам главы госкорпорации, подобного рода отношения у РФ с Индией, Роскосмос помогает в организации первого полета пилотируемого корабля на орбиту.

В конце 2022 года Роскосмос сообщил о подписании с Китайским национальным космическим управлением (CNSA) программы развития сотрудничества в космической деятельности на 2023-2027 годы.

Кроме того, правительства России и Китая подписали соглашение о сотрудничестве по созданию международной научной лунной станции, дорожная карта которой была представлена в июне 2021 года. Согласно представленной информации, строительство станции должно полностью завершиться к 2035 году.