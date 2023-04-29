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Борисов сообщил, что Россия будет использовать ядерный буксир в совместном с КНР проекте

Борисов сообщил, что Россия будет использовать ядерный буксир в совместном с КНР проекте

Автор:
29 апреля 2023 10:34
Сообщество : Космос
Метки: Китай   Россия   ядерный буксир   
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Главы Роскосмоса пояснил, что буксир позволит доставлять с околоземной на окололунную орбиту крупногабаритные объекты

Ядерный буксир "Зевс" будет задействован в совместном с Китаем проекте международной научной лунной станции.

Об этом сообщил в среду генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов на просветительском марафоне "Знание. Первые" (прошел с 24 по 26 апреля в Центральном манеже в Москве, а также на площадках в Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске).


"Ядерный буксир у нас называется "Зевс". Мы собираемся к 2030 году на практике его реализовать. Это одно из изделий, которое поможет в экспансии Луны, мы его собираемся в совместном проекте с Китаем использовать", - сказал Борисов.


По словам главы Роскосмоса, буксир позволит доставлять с околоземной на окололунную орбиту крупногабаритные объекты.


Как сообщил Борисов, Китай заинтересовался российскими ракетными двигателями.


"С Китаем имеем соглашение по созданию международной научной лунной станции, активно работаем. Они заинтересованы в наших компетенциях по двигателям, очень хотят получить их и разобраться, как они сделаны, чтобы их повторить", - заявил Борисов.


По словам главы госкорпорации, подобного рода отношения у РФ с Индией, Роскосмос помогает в организации первого полета пилотируемого корабля на орбиту.


В конце 2022 года Роскосмос сообщил о подписании с Китайским национальным космическим управлением (CNSA) программы развития сотрудничества в космической деятельности на 2023-2027 годы.

Кроме того, правительства России и Китая подписали соглашение о сотрудничестве по созданию международной научной лунной станции, дорожная карта которой была представлена в июне 2021 года. Согласно представленной информации, строительство станции должно полностью завершиться к 2035 году.

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Метки: Китай   Россия   ядерный буксир   
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16  комментариев
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37k
Александр 3 часа назад
Все заявления Роскосмоса в последнее время похожи просто на пук в лужу. Нам тут пели помню и про свою КС, и про сеть спутников, и про мегакосмодром, который позволит отказаться от Байконура. И о прыгающих на батутах пендосах... А в итоге смогли слегка модернизировать старую советскую ракету, на которой и летают до сих пор. И очень смешно становится после заявлений про освоение луны и ядерные буксиры.
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16k
Delhana 44 минуты назад
Интересно, а как они решили проблему сброса тепла в вакууме? Реактор то на орбиту закинуть можно, а вот теплообмен..., реально что-то хитрое нужно.
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7k
Гур 3 часа назад
Ключевое здесь: Они заинтересованы в наших компетенциях по двигателям, очень хотят получить их и разобраться, как они сделаны, чтобы их повторить", - заявил Борисов.

давайте сдавайте технологии.... История с широкофюзеляжником ничему не научила?
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158
thrashbox Гур 2 часа назад
Неа.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Chengdu_J-20https://ru.wikipedia.org/wiki/Chengdu_J-20
По сообщениям ряда СМИ, на J-20 установлены российские двигатели для истребителей четвёртого поколения АЛ-31ФН; китайские военные также массово закупили списанные двигатели этих марок
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Александр Маслов
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