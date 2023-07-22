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16 отражений, которые создают удивительные иллюзии

16 отражений, которые создают удивительные иллюзии

Автор:
22 июля 2023 11:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: забавно   иллюзия   отражение   прикольно   свет   тень   фото   
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На самом деле люди недооценивают такое простое явление, как отражение. А оно, между прочим, способно творить настоящие чудеса. И если одни отражения вызывают улыбку и смех, то другие могут удивить или даже напугать.

Сегодня мы покажем вам некоторые примеры удивительных отражений, которыми с радостью поделились пользователи сети.


Космические просторы

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Моё селфи с отражением в окне Международной космической станции!


У вас странные зрачки


Зеркало в ванной по-разному отражается в моих очках, потому что у линз разные диоптрии.


Гуляющая птица


Это реальный снимок, который сделал фотограф Кеничи Оно. Фотографу удалось выбрать идеальную позицию, чтобы запечатлеть двойное отражение в одном водоёме: с одной стороны вода отражает голубое небо, а с другой жёлтую стену здания (от линии «горизонта» начинается стена). Ну а цапля оказалась на пересечении двух отражений. Вот так и получилась эта завораживающая иллюзия.


Так, ну и кто опять вызывал демонов?!


Кокетливый парень


Привет, сосед

Отражение моего телевизора создаёт впечатление, будто у меня на заднем дворе живёт девушка с жемчужной сережкой.


Светящийся череп


Город на стене


Собирался вздремнуть, но вдруг на стене моей спальни появилась камера-обскура. По сути, небольшое отверстие в жалюзи проецирует изображение за шторой (в данном случае) и отображает его в перевёрнутом виде. Здесь мы видим отображение города.


Этот дом явно пытается что-то сказать


Найди на фото холодильник


Кот Шрёдингера


Летающий булыжник


Они уже среди нас

Сфоткал отражение друга в воде, возле затопленной баскетбольной площадки.


Инопланетное вторжение началось?

Лунныеунные фазы

На самом деле это отражение жалюзи.


Вселенная как бы намекает

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Метки: забавно   иллюзия   отражение   прикольно   свет   тень   фото   
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