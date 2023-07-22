16 отражений, которые создают удивительные иллюзии

На самом деле люди недооценивают такое простое явление, как отражение. А оно, между прочим, способно творить настоящие чудеса. И если одни отражения вызывают улыбку и смех, то другие могут удивить или даже напугать.
Сегодня мы покажем вам некоторые примеры удивительных отражений, которыми с радостью поделились пользователи сети.
Космические просторы
Моё селфи с отражением в окне Международной космической станции!
У вас странные зрачки
Зеркало в ванной по-разному отражается в моих очках, потому что у линз разные диоптрии.
Гуляющая птица
Это реальный снимок, который сделал фотограф Кеничи Оно. Фотографу удалось выбрать идеальную позицию, чтобы запечатлеть двойное отражение в одном водоёме: с одной стороны вода отражает голубое небо, а с другой жёлтую стену здания (от линии «горизонта» начинается стена). Ну а цапля оказалась на пересечении двух отражений. Вот так и получилась эта завораживающая иллюзия.
Так, ну и кто опять вызывал демонов?!
Кокетливый парень
Привет, сосед
Отражение моего телевизора создаёт впечатление, будто у меня на заднем дворе живёт девушка с жемчужной сережкой.
Светящийся череп
Город на стене
Собирался вздремнуть, но вдруг на стене моей спальни появилась камера-обскура. По сути, небольшое отверстие в жалюзи проецирует изображение за шторой (в данном случае) и отображает его в перевёрнутом виде. Здесь мы видим отображение города.
Этот дом явно пытается что-то сказать
Найди на фото холодильник
Кот Шрёдингера
Летающий булыжник
Они уже среди нас
Сфоткал отражение друга в воде, возле затопленной баскетбольной площадки.
Инопланетное вторжение началось?
Лунныеунные фазы
На самом деле это отражение жалюзи.
Вселенная как бы намекает
Источник:
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