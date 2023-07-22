16 отражений, которые создают удивительные иллюзии

Это реальный снимок, который сделал фотограф Кеничи Оно. Фотографу удалось выбрать идеальную позицию, чтобы запечатлеть двойное отражение в одном водоёме: с одной стороны вода отражает голубое небо, а с другой жёлтую стену здания (от линии «горизонта» начинается стена). Ну а цапля оказалась на пересечении двух отражений. Вот так и получилась эта завораживающая иллюзия.

Так, ну и кто опять вызывал демонов?!