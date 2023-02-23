Посвящения с двойным смыслом и вообще без такового

Кажется, что скульптура – это про искусство, изящество, грацию. Работами мастеров древности можно любоваться до бесконечности.
А вот с современными шедеврами не всё так понятно и однозначно. И к некоторым есть вопросы. Что же хотел продемонстрировать автор, какой посыл в этих скульптурах?
Этот якутский дворник почему-то безликий. Одинаковый что спереди, что сзади. Философия незаметных, но таких важных работников? Или что-то другое?
Машина превращается… в основательные мускулистые конечности. Памятник находится в Пало-Альто, США.
Беги к природе, убегай от себя и, петляя, возвращайся к истокам? Скульптура в Японии.
Шедевр, посвящённый представительницам древнейшей профессии, украшает Прагу.
Сборную солянку из зевающих с разной интенсивностью граждан установили в немецком Фленсбурге. Хотя авторы настаивают, что так выглядит смех.
Хотя мир перешёл на безнал, австрийцы решили поностальгировать и запечатлеть такой памятник ретро-кошельку. Интересно, а памятник банковской карте где-нибудь есть?
Памятник пьянице дяде Васе в Красноярске. Судя по натёртому до блеска носу гражданина, набравшегося до состояния нестояния, он пользуется среди местных жителей и гостей города огромной популярностью.
В Париже не так давно установили символичную скульптуру, посвящённую главному пальцу. Тому, которым мы выражаем поддержку и восхищение и ежедневно скроллим всякую ерунду. Автор «пальчика» – известный скульптор и художник Сезар (Цезарь) Бальдаччини.
На мальчика чувак как бы не тянет, ибо взросленький слишком. Судя по позе, явно делает своё мокрое дело. Чем руководствовались датчане, создавая это творение, не совсем ясно. Прославление «что естественно, то прекрасно»?
У этого творения, установленного в Чикаго, есть объяснение. Скульптор Ежи Кенара попытался своим произведением призвать собачников убирать за своими питомцами, чтобы собачкины какашки не портили красоту городских улиц. Впрочем, скульптура-фонтан тоже их не особенно украсила.
И снова Прага. Провокационная скульптура французского скульптора Дениса Дефранческо носит название «Яйца Кинг-Конга» и выступает одой свободе во всех проявлениях.
А вам встречались странные или лишённые смысла памятники и скульптуры?
Источник:
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Первым его в сети увидел, чем оригинал!
Это явно памятник Ельцину