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Посвящения с двойным смыслом и вообще без такового

Посвящения с двойным смыслом и вообще без такового

Автор:
23 февраля 2023 13:48
Сообщество : Искусство
Метки: город   искусство   необычно   памятник   посвящение   символ   скульптура   смысл   современность   странно   
2280
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Кажется, что скульптура – это про искусство, изящество, грацию. Работами мастеров древности можно любоваться до бесконечности.

А вот с современными шедеврами не всё так понятно и однозначно. И к некоторым есть вопросы. Что же хотел продемонстрировать автор, какой посыл в этих скульптурах?

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Этот якутский дворник почему-то безликий. Одинаковый что спереди, что сзади. Философия незаметных, но таких важных работников? Или что-то другое?

Машина превращается… в основательные мускулистые конечности. Памятник находится в Пало-Альто, США.

Беги к природе, убегай от себя и, петляя, возвращайся к истокам? Скульптура в Японии.

Шедевр, посвящённый представительницам древнейшей профессии, украшает Прагу.

Сборную солянку из зевающих с разной интенсивностью граждан установили в немецком Фленсбурге. Хотя авторы настаивают, что так выглядит смех.

Хотя мир перешёл на безнал, австрийцы решили поностальгировать и запечатлеть такой памятник ретро-кошельку. Интересно, а памятник банковской карте где-нибудь есть?

Памятник пьянице дяде Васе в Красноярске. Судя по натёртому до блеска носу гражданина, набравшегося до состояния нестояния, он пользуется среди местных жителей и гостей города огромной популярностью.

В Париже не так давно установили символичную скульптуру, посвящённую главному пальцу. Тому, которым мы выражаем поддержку и восхищение и ежедневно скроллим всякую ерунду. Автор «пальчика» – известный скульптор и художник Сезар (Цезарь) Бальдаччини.

На мальчика чувак как бы не тянет, ибо взросленький слишком. Судя по позе, явно делает своё мокрое дело. Чем руководствовались датчане, создавая это творение, не совсем ясно. Прославление «что естественно, то прекрасно»?

У этого творения, установленного в Чикаго, есть объяснение. Скульптор Ежи Кенара попытался своим произведением призвать собачников убирать за своими питомцами, чтобы собачкины какашки не портили красоту городских улиц. Впрочем, скульптура-фонтан тоже их не особенно украсила.

И снова Прага. Провокационная скульптура французского скульптора Дениса Дефранческо носит название «Яйца Кинг-Конга» и выступает одой свободе во всех проявлениях.

А вам встречались странные или лишённые смысла памятники и скульптуры?

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Метки: город   искусство   необычно   памятник   посвящение   символ   скульптура   смысл   современность   странно   
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5  комментариев
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12k
Андрей А 54 минуты назад
Памятник пьянице дяде Боре.
Первым его в сети увидел, чем оригинал!
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9k
Вероника 3 минуты назад
Скульптура в Юрмале
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25k
ПаганецЪ 39 минут назад
Комментарий к фото
Видимо, тут смысл в том, что между ног - бесконечное пространство.
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518
Igor Grishaev 45 минут назад
"Напился я пьяным, не дойду я до дому"
Это явно памятник Ельцину
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15k
Совранский Час назад
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