В зоопарке открылась вакансия для людей, которые будут носить костюмы птиц и пугать чаек

Сотрудники зоопарка Блэкпула (Англия) любят всех животных и птиц. Чайки не являются исключением.
Вот только эти пернатые хулиганки становятся невыносимыми, когда пытаются воровать еду у обитателей зоопарка и даже посетителей. Но обижать чаек нельзя, так что потребовалось хорошенько поразмыслить, что же делать.
В итоге в зоопарке открылась вакансия для людей, которые будут работать пугалами для чаек, переодеваясь в костюмы хищных птиц и расхаживая по территории. Соискатели должны понимать, что долгое ношение такого наряда может быть нелёгким делом. Стоит правильно оценивать свои возможности. Кроме того, фальшивые хищные птицы должны быть дружелюбными, общительными и энергичными.
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