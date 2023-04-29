В зоопарке открылась вакансия для людей, которые будут носить костюмы птиц и пугать чаек

В итоге в зоопарке открылась вакансия для людей, которые будут работать пугалами для чаек, переодеваясь в костюмы хищных птиц и расхаживая по территории. Соискатели должны понимать, что долгое ношение такого наряда может быть нелёгким делом. Стоит правильно оценивать свои возможности. Кроме того, фальшивые хищные птицы должны быть дружелюбными, общительными и энергичными.