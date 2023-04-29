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В зоопарке открылась вакансия для людей, которые будут носить костюмы птиц и пугать чаек

В зоопарке открылась вакансия для людей, которые будут носить костюмы птиц и пугать чаек

Автор:
29 апреля 2023 09:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   вакансия   костюм   новости   работа   фото   чайки   
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Сотрудники зоопарка Блэкпула (Англия) любят всех животных и птиц. Чайки не являются исключением.

Вот только эти пернатые хулиганки становятся невыносимыми, когда пытаются воровать еду у обитателей зоопарка и даже посетителей. Но обижать чаек нельзя, так что потребовалось хорошенько поразмыслить, что же делать.

В итоге в зоопарке открылась вакансия для людей, которые будут работать пугалами для чаек, переодеваясь в костюмы хищных птиц и расхаживая по территории. Соискатели должны понимать, что долгое ношение такого наряда может быть нелёгким делом. Стоит правильно оценивать свои возможности. Кроме того, фальшивые хищные птицы должны быть дружелюбными, общительными и энергичными.

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Метки: в мире   вакансия   костюм   новости   работа   фото   чайки   
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Александр Маслов Час назад
«…будут носить костюмы птиц, и пугать чаек» …Точно только чаек?

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Anarasius

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