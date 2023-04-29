19 образцов крутого и душевного сервиса, который вызвал у клиентов сплошной восторг

Любовь клиентов — залог процветающего бизнеса. Чтобы люди не игнорировали ваши товары и регулярно посещали заведения, к ним мало относиться только с уважением и благодарностью.
Современный сервис и приятные сюрпризы — фишка, которая способна выгодно выделить вас на фоне конкурентов и доказать клиентам, что вы действительно их цените. Многие корпорации и сети давно взяли такой приём на вооружение. Они ищут новые подходы и делают всё возможное, чтобы завладеть вниманием людей и их сердцами. Конечно, их усилия не остаются без отклика.
Ниже представлены примеры крутого и полезного сервиса, которым производители, магазины и различные учреждения балуют своих посетителей и покупателей.
На территории магазина есть специальные парковочные места для тележек
Этот аппарат выжимает сок из свежих апельсинов прямо у вас на глазах
В этом магазине электроники есть миниатюрный мир для тестирования камер
В моём местном продуктовом магазине есть бесплатные фрукты, чтобы перекусить, пока вы ходите по магазинам
В клинике медсестра использовала инфракрасный искатель вен, чтобы поставить капельницу
Теперь пациенты, у которых тонкие или плохо видимые вены, могут выдохнуть с облегчением.
Сиденье в самолёте имеет порт для выхода в интернет
Отель, в котором я нахожусь, меняет коврики в лифте в течение дня
Добрый вечер!
Доброе утро!
Добрый день!
На борту Turkish Airlines есть шеф-повар
Сразу после обеденной службы он возвращается в кабину и надевает капитанскую шляпу…
В местном магазине есть специальная доска для тестирования ручек
В этом туалете есть отдельная дверь для детей
К корзине прилагается калькулятор, чтобы клиенту было удобно посчитать стоимость всех покупок
Кокосовая вода продается в самом кокосе с экологически чистым кольцом
Клиентоориентированность
Это на Луне ты был?
Цифровые вешалки показывают размер одежды и цену на неё
В этом баре есть полоска снега, чтобы напитки дольше оставались холодными
Охлаждение также помогает кубикам льда в напитке не растаять преждевременно. Благодаря этому клиент получит вкусный и насыщенный по вкусу коктейль.
Эту соломинку в виде сердечка мне дали в кофейне
Мини-касса самообслуживания на колёсиках. Можно сразу сканировать ваши покупки, а потом их оплатить
Я заказал чашку эспрессо и получил к ней небольшую плитку шоколада
В японском кафе есть песочные часы, которые показывают, когда чай достаточно остынет, чтобы его можно было пить
Источник:
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- Примеры нереально крутого клиентоориентированного сервиса
Срочно вылетаю чтобы посмотреть это чудо!
Давайте адрес.