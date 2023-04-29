19 образцов крутого и душевного сервиса, который вызвал у клиентов сплошной восторг

Современный сервис и приятные сюрпризы — фишка, которая способна выгодно выделить вас на фоне конкурентов и доказать клиентам, что вы действительно их цените. Многие корпорации и сети давно взяли такой приём на вооружение. Они ищут новые подходы и делают всё возможное, чтобы завладеть вниманием людей и их сердцами. Конечно, их усилия не остаются без отклика.

Ниже представлены примеры крутого и полезного сервиса, которым производители, магазины и различные учреждения балуют своих посетителей и покупателей.

На территории магазина есть специальные парковочные места для тележек