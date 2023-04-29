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19 образцов крутого и душевного сервиса, который вызвал у клиентов сплошной восторг

19 образцов крутого и душевного сервиса, который вызвал у клиентов сплошной восторг

Автор:
29 апреля 2023 09:22
Сообщество : Фабрика идей
Метки: в мире   ждя людей   клиет   люди   сервис   удобство   фото   
776
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Любовь клиентов — залог процветающего бизнеса. Чтобы люди не игнорировали ваши товары и регулярно посещали заведения, к ним мало относиться только с уважением и благодарностью.

Современный сервис и приятные сюрпризы — фишка, которая способна выгодно выделить вас на фоне конкурентов и доказать клиентам, что вы действительно их цените. Многие корпорации и сети давно взяли такой приём на вооружение. Они ищут новые подходы и делают всё возможное, чтобы завладеть вниманием людей и их сердцами. Конечно, их усилия не остаются без отклика.

Ниже представлены примеры крутого и полезного сервиса, которым производители, магазины и различные учреждения балуют своих посетителей и покупателей.


На территории магазина есть специальные парковочные места для тележек

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Этот аппарат выжимает сок из свежих апельсинов прямо у вас на глазах


В этом магазине электроники есть миниатюрный мир для тестирования камер


В моём местном продуктовом магазине есть бесплатные фрукты, чтобы перекусить, пока вы ходите по магазинам


В клинике медсестра использовала инфракрасный искатель вен, чтобы поставить капельницу

Теперь пациенты, у которых тонкие или плохо видимые вены, могут выдохнуть с облегчением.


Сиденье в самолёте имеет порт для выхода в интернет


Отель, в котором я нахожусь, меняет коврики в лифте в течение дня


Добрый вечер!

Доброе утро!

Добрый день!


На борту Turkish Airlines есть шеф-повар


Сразу после обеденной службы он возвращается в кабину и надевает капитанскую шляпу…


В местном магазине есть специальная доска для тестирования ручек


В этом туалете есть отдельная дверь для детей


К корзине прилагается калькулятор, чтобы клиенту было удобно посчитать стоимость всех покупок


Кокосовая вода продается в самом кокосе с экологически чистым кольцом


Клиентоориентированность


Это на Луне ты был?


Цифровые вешалки показывают размер одежды и цену на неё

В этом баре есть полоска снега, чтобы напитки дольше оставались холодными

Охлаждение также помогает кубикам льда в напитке не растаять преждевременно. Благодаря этому клиент получит вкусный и насыщенный по вкусу коктейль.


Эту соломинку в виде сердечка мне дали в кофейне

Мини-касса самообслуживания на колёсиках. Можно сразу сканировать ваши покупки, а потом их оплатить

Я заказал чашку эспрессо и получил к ней небольшую плитку шоколада

В японском кафе есть песочные часы, которые показывают, когда чай достаточно остынет, чтобы его можно было пить

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Метки: в мире   ждя людей   клиет   люди   сервис   удобство   фото   
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2  комментария
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18k
Bill 40 минут назад
Песочные чаы! Плитка шоколада к кофе! Трубочка в виде сердечка!
Срочно вылетаю чтобы посмотреть это чудо!
Давайте адрес.
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54k
Олег 40 минут назад
быть такого не может! Чтоб тележки около магазина стояли! И где это видано, чтоб коврики меняли.....кг/ам
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