17 интересных и жутких изображений и фактов, которые могут поразить по-настоящему

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В реальном мире нет недостатка в страшных и тревожных вещах и событиях. В этом посте вы увидите любопытные и одновременно жутковатые фотографии, из самых тёмных уголков планеты, которые поднимут ваш уровень адреналина.
1. Эта молодая женщина скончалась от травмы головы, которую ей нанесла "полиция нравов". Они посчитали, что она неправильно носит свой хиджаб, и у неё видны волосы
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2. Эти два мальчика подверглись воздействию одного и того же источника оспы. Один был привит, другой нет
5. Странный случай
У девушки из Эдинбурга, Шотландия часто из носа шла кровь. Она считала, что это из-за автомобильной аварии. Но однажды, когда она была в душе, у неё из носа вылезла пиявка.
6. Этот мужчина защищал женщин, и загородил их от выстрелов из дробовиков, во время протестов против хиджабов в Иране
7. Скелеты в шкафу Виндзоров
У английской королевы Елизаветы II были две тяжелобольные двоюродные сестры Нерисса и Кэтрин. Их публично объявили мёртвыми. Но на самом деле, девушек поместили в дом для престарелых и умственно отсталых людей, и королевская семья их совсем не поддерживала, вплоть до смерти. Они умерли в 1986 и в 2014 годах.
8. Фрэнк Голдсмит, выживший после катастрофы "Титаника", жил рядом с бейсбольным стадионом в Детройте
Он ненавидел игровые дни, потому что крики толпы напоминали ему о гибнущих в воде людях, во время катастрофы.
13. Жуткий конец рабочей смены
29 октября 2013 года. На этом снимке двое ремонтников обнимают друг друга перед смертью после того, как загорелась ветряная турбина, на которой они работали в Оолтгенсплаат, Голландия. Когда начался пожар, двое из четырех рабочих постарше прыгнули через огонь и спаслись, но молодые ребята, которым было всего 19 и 21 год, побоялись этого сделать. К тому времени, когда они убедились, что остальные выбрались, уже было слишком поздно. Один из парней бросился вниз, а другой погиб в огне.
15. Гибель миссионера
В 2018 году американский миссионер-евангелист приехал на остров Северный Сентинел. Он хотел обратить местное бесконтактное племя в христианство. После многих неудачных попыток мужчина был искалечен тупым предметом, предположительно копьём, и умер.
17. Этот человек заблудился в пустыне, и его нашли только через тридцать три дня. Фото до и после
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На этот раз анти-иранская пропаганда, которую пытались замаскировать некоторыми отвлечёнными фактами.
Я не большой любитель Ирана, но зачем нам впаривают западную пропаганду?!
Не дочитал эту глупость...
Ребята, кто дочитал, там что-нибудь про Северную Корею было? Или это в следующем посте?
Вот утиной, к примеру, №10 завалит кабана? А с какой дистанции?
У нас, у силовиков такие тоже есть, пуляют как резиновыми шарами, так и резиновыми гантелями, сходными с пулями Иванова.