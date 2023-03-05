17 интересных и жутких изображений и фактов, которые могут поразить по-настоящему

29 октября 2013 года. На этом снимке двое ремонтников обнимают друг друга перед смертью после того, как загорелась ветряная турбина, на которой они работали в Оолтгенсплаат, Голландия. Когда начался пожар, двое из четырех рабочих постарше прыгнули через огонь и спаслись, но молодые ребята, которым было всего 19 и 21 год, побоялись этого сделать. К тому времени, когда они убедились, что остальные выбрались, уже было слишком поздно. Один из парней бросился вниз, а другой погиб в огне.