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17 интересных и жутких изображений и фактов, которые могут поразить по-настоящему

17 интересных и жутких изображений и фактов, которые могут поразить по-настоящему

Автор:
05 марта 2023 21:56
Сообщество : Факты
Метки: Изображения   Интересные   Любопытные   Уровень   адреналин   жутковатые   
2511
18

В реальном мире нет недостатка в страшных и тревожных вещах и событиях. В этом посте вы увидите любопытные и одновременно жутковатые фотографии, из самых тёмных уголков планеты, которые поднимут ваш уровень адреналина.

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Метки: Изображения   Интересные   Любопытные   Уровень   адреналин   жутковатые   
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14  комментариев
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30k
Ashabad 24 минуты назад
Бред какой-то
На этот раз анти-иранская пропаганда, которую пытались замаскировать некоторыми отвлечёнными фактами.
Я не большой любитель Ирана, но зачем нам впаривают западную пропаганду?!
Не дочитал эту глупость...
Ребята, кто дочитал, там что-нибудь про Северную Корею было? Или это в следующем посте?
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20k
Седой Бегемот 8 минут назад
Извините, а куда "перепрыгнули через огонь двое более опытных рабочих"?
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48k
FishkiNET R.I.P 10 минут назад
Этот тоже с ветрянкой. На митинге против прививок.
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48k
FishkiNET R.I.P 12 минут назад
Комментарий к фото
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5k
BirdTalk Полчаса назад
Объясните пункт 9.
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31k
АнтонПолднев 36 минут назад
Афтор, простите что? Выстрел из дробивика? Я больше 20 лет охотился. Выстрел из дробивика кабана валит. Чёт не похож чувак на кабана. Ну если только отдалённо.
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5
Mamay АнтонПолднев 14 минут назад
Может пули резиновые, разгон протестантов всё-таки
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5k
BenderRodriguez 42 минуты назад
Меня поразила только коллекция оружия.
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