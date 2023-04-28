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25 крутых находок из американских секонд-хендов

25 крутых находок из американских секонд-хендов

Автор:
28 апреля 2023 16:10
Сообщество : Жизнь в США
Метки: гаражные распродажи   жизнь в сша   комиссионка   находки в секонде   неожиданные находки   онлайн-барахолки   
1897
26

В США чрезвычайно распространена культура комиссионок, гаражных распродаж и магазинов секон-хенд. Хождение по таким местам становится увлекательным приключением, а экстаз от крутой находки можно сравнить с джекпотом в лотерее.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гаражные распродажи   жизнь в сша   комиссионка   находки в секонде   неожиданные находки   онлайн-барахолки   
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5  комментариев
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5k
Тамара 2 часа назад
Какая красота. Хочу такую же иметь. Пожалуйста.
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41k
Бабай 9 минут назад
Во, нарыл себе приблуду ключи вешать. Не смог пройти мимо. Металл, СССР. Сижу, гадаю что курил дизайнер.

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3k
Lakrista 41 минуту назад
На удивление шикарная подборка, а лампа просто божественна, она должна стоить охулиард денег, если это действительно ручная работа и штучный экземпляр
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972
Kra Час назад
Ну, в принципе, мой глаз тоже упал бы на все кроме "ботиночек летучей мыши", странной лошади в яблоках без передней левой и , конечно, дракона, пытающегося объяснить, куда вам надо идти
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1k
Виктор Глущенко 2 часа назад
Музыкальный центр я бы взял . Классная весч ! В гараже смотрелся бы просто замечательно .
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