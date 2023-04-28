25 крутых находок из американских секонд-хендов

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В США чрезвычайно распространена культура комиссионок, гаражных распродаж и магазинов секон-хенд. Хождение по таким местам становится увлекательным приключением, а экстаз от крутой находки можно сравнить с джекпотом в лотерее.
1. «Я мечтала о наборе баночек для специй Lenox Spice Village уже 3 или 4 года, но цены в Интернете взлетели до небес. И вот я нашла его на распродаже!»
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2. «Я нашла это платье Сью Вонг в антикварном магазине в Мэриленде. Не совсем антиквариат, но точно винтаж»
4. «Я нашла в комиссионке 2 пластинки из коллекции моего отца, которую у меня украли 7 лет назад. Они были подписаны его именем»
5. «Моя первая замечательная находка года. Нашла этот маленький красивый турецкий набор за 5 долларов на гаражной распродаже»
8. «Я нашёл эти 2 прекрасных витража по 35 долларов каждый. Я чуть не умер от счастья, когда увидел их»
9. «Мой парень очень любит прошвырнуться по секонд-хендам и принести домой очередную странную вещь»
12. «Теперь у меня есть пингвины, вышитые крестиком, в угловой раме. Купил на гаражной распродаже за один доллар»
14. «Удивительная находка на гаражной распродаже. Не смог пройти мимо. Ручная работа сумасшедшего художника!»
15. «Я просто ахнула, когда увидела эту лампу в магазине Goodwill в Корал-Спрингс, Флорида. И всего за 10 долларов! Я схватила её, хихикая, и побежала. Моя прелесть»
16. «Только что получили этих удивительных горгулий с торговой онлайн-площадки. Очень взволнован»
21. «Увидела эти ботиночки а-ля летучая мышь в винтажной комиссионке. Не могла оторваться от них. Но носить не с чем»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: гаражные распродажи жизнь в сша комиссионка находки в секонде неожиданные находки онлайн-барахолки
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