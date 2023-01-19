30 крутых вещиц, найденных в комиссионках, на барахолках и распродажах

"Каждые пару месяцев в течение последних 16 лет я искал на Ebay «Кольцо из белого золота с гранатом или рубином» и все варианты формулировок. Моя бабушка подарила мне оригинальное кольцо, когда мне было 13. Оно было слишком большим, поэтому мой папа отнес его ювелиру, чтобы его почистили и сделали поменшь. Пока кольцо находилось у ювелира, мой папа внезапно скончался от аневризмы головного мозга. Ему было 39 лет. Я получил кольцо обратно в день его похорон. Я любил это кольцо. Оно так много для меня значило. Каким-то образом я потерял его, когда мне было 17. Сейчас мне 40. Я буквально искал это кольцо больше половины своей жизни! Оно уже даже моего размер, так что, очевидно, в какой-то момент его уменьшили. Что заставляет меня задуматься, не мое ли это кольцо!"