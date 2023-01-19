30 крутых вещиц, найденных в комиссионках, на барахолках и распродажах

Копаться в грудах хлама в поисках сокровищ — удивительно затягивающая штука. Конечно, любителям комиссонок и барахолок везет далеко не всегда, но по-настоящему удачные находки стоят потраченного времени и сил. И, само собой, грех потом не похвастаться этими трофеями в сети!
1. "Начал собирать винтажные фонари, когда они считались китчем 70-х. Брал их на распродажах практически за бесценок. И тут они в одночасье стали популярны у коллекционеров"
2. "Мой экземпляр «Гордости и предубеждения», найденный в магазине подержанных книг. Очень красивый и в отличном состоянии. Это был подарок кому-то в 1899 году!"
3. "Первое, что я увидела, переступив порог комиссионного магазина. Всего 10 долларов, само собой она отправилась домой со мной"
5. "Подобрал бесплатно на аукционе — он никому не был нужен, и его собирались выбросить. Я взял его домой и перекрасил"
9. "Наконец-то я нашла книжный шкаф своей мечты в секонд-хенде! Он огромный, пришлось переставить всю мебель в доме"
11. "Невероятно реалистичный и удивительно тяжелый фальшивый бутерброд, который я нашел в "первосортном" антикварном магазине"
14. "Моя бабушка недавно скончалась, и я унаследовал этот шедевр. Мама не понимает, почему я так хочу его, но, думаю, вы зацените"
15. "Нашел этих маленьких приятелей в комиссионном магазине на военной базе на Окинаве, Япония"
16. "Наконец-то я нашла турецкую лампу на онлайн-площадке!! И... она продавалась в моем городе!!!!"
17. "Купил маме фигурную лампу на день рождения, когда был подростком. Мы лишились ее в пожаре, и я поклялся, что найду ее снова. Сегодня мы снова встретились!"
18. "Принесла этот матовый принт домой с благотворительной гаражной распродажи, и муж считает, что это лучшая вещь на свете"
19. "В детстве у меня был точно такой же плед с кошками, и я не видела его годами. Я его обожала!"
20. "Я искал именно это кольцо более 20 лет! Наконец нашел на Ebay! На фото кольцо сегодня и моя любимая фотография моего папы".
"Каждые пару месяцев в течение последних 16 лет я искал на Ebay «Кольцо из белого золота с гранатом или рубином» и все варианты формулировок. Моя бабушка подарила мне оригинальное кольцо, когда мне было 13. Оно было слишком большим, поэтому мой папа отнес его ювелиру, чтобы его почистили и сделали поменшь. Пока кольцо находилось у ювелира, мой папа внезапно скончался от аневризмы головного мозга. Ему было 39 лет. Я получил кольцо обратно в день его похорон. Я любил это кольцо. Оно так много для меня значило. Каким-то образом я потерял его, когда мне было 17. Сейчас мне 40. Я буквально искал это кольцо больше половины своей жизни! Оно уже даже моего размер, так что, очевидно, в какой-то момент его уменьшили. Что заставляет меня задуматься, не мое ли это кольцо!"
22. "Недавно нашла винтажное зеркало своей мечты на торговой площадке FB. Я искала такое много лет, и просто им одержима"
"Он около 1,4 метра в высоту, и на обратной стороне написана дата — январь 1964 года. Я продолжаю смотреть на него и задаваться вопросом, где оно побывало и кто заглядывал в него. Определенно буду дорожить им до конца своей жизни".
23. "Как я мог оставить его на обочине?! Потребовалось четыре человека, чтобы загрузить его в мой внедорожник"
24. "Нашла этот удивительный угловой шкаф на торговой площадке Facebook* за 30 фунтов стерлингов! Я влюблена"
26. "Сегодня я нашла вечернее платье моей бабушки в ее сундуке с приданым. Там была и фотография бабушки в нём"
28. "Эта находка похожа на окошко в прошлое. Мне очень повезло, что она теперь моя; мой сын любит заглядывать внутрь, полюбоваться фото, сделанными давным-давно"
30. "Нашел этот великолепный спальный гарнитур с каркасом кровати и зеркалом в местном антикварном магазине. Напоминает мне о "Красавице и Чудовище"
Источник: — переведено специально для fishki.net
А у нас сейчас даже комиссионных магазинов днем с огнем не сыщешь.
Если только на Авито...