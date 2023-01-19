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30 крутых вещиц, найденных в комиссионках, на барахолках и распродажах

30 крутых вещиц, найденных в комиссионках, на барахолках и распродажах

Автор:
19 января 2023 21:09
Сообщество : Жизнь
Метки: барахолка   комиссионка   мебель   находки   покупки   фото   
468
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Копаться в грудах хлама в поисках сокровищ — удивительно затягивающая штука. Конечно, любителям комиссонок и барахолок везет далеко не всегда, но по-настоящему удачные находки стоят потраченного времени и сил. И, само собой, грех потом не похвастаться этими трофеями в сети!

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"Каждые пару месяцев в течение последних 16 лет я искал на Ebay «Кольцо из белого золота с гранатом или рубином» и все варианты формулировок. Моя бабушка подарила мне оригинальное кольцо, когда мне было 13. Оно было слишком большим, поэтому мой папа отнес его ювелиру, чтобы его почистили и сделали поменшь. Пока кольцо находилось у ювелира, мой папа внезапно скончался от аневризмы головного мозга. Ему было 39 лет. Я получил кольцо обратно в день его похорон. Я любил это кольцо. Оно так много для меня значило. Каким-то образом я потерял его, когда мне было 17. Сейчас мне 40. Я буквально искал это кольцо больше половины своей жизни! Оно уже даже моего размер, так что, очевидно, в какой-то момент его уменьшили. Что заставляет меня задуматься, не мое ли это кольцо!"

"Он около 1,4 метра в высоту, и на обратной стороне написана дата — январь 1964 года. Я продолжаю смотреть на него и задаваться вопросом, где оно побывало и кто заглядывал в него. Определенно буду дорожить им до конца своей жизни".

* Запрещены в РФ

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: барахолка   комиссионка   мебель   находки   покупки   фото   
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3  комментария
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8k
Борис Карабанов 12 минут назад
Это у них считается ОГРОМНЫМ книжным шкафом?
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64k
Татьяна Юсова Минуту назад
Дворовые распродажи, гаражные распродажи...
А у нас сейчас даже комиссионных магазинов днем с огнем не сыщешь.
Если только на Авито...
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