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В Астрахани мужчина хотел поджечь автомобиль обидчика, но перепутал машины

В Астрахани мужчина хотел поджечь автомобиль обидчика, но перепутал машины

Автор:
05 декабря 2023 19:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Астрахань   Видео   Поджог   интересное   машина   месть   фото   
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В итоге он поджёг машину случайного соседа, у которого был похожий автомобиль.

В Астрахани мужчина поджёг автомобиль, чтобы отомстить водителю, который облил его водой из лужи. Но преисполненный мести астраханец перепутал автомобили и поджёг соседскую машину. Автомобиль обидчика стоял рядом целый и невредимый.

Сотрудники МВД поймали поджигателя. В отделе он рассказал о том, что сделал это от обиды. Он шёл в гости к своему другу, как вдруг мимо проехал автомобиль и окатил его водой из лужи. Мужчина обиделся на такой поступок и решил отомстить - поджечь машину. Но он перепутал и поджог другой автомобиль стоящий рядом.

Теперь в отношении мстительного астраханца возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

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Метки: Астрахань   Видео   Поджог   интересное   машина   месть   фото   
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3  комментария
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2k
Pinhead 44 минуты назад
Как с таким IQ люди вообще доживают до такого возраста. Я не пр перепутал ( хотя и это тоже ), а про то как в такое вообще в голову попало. Камеры везде и всюду
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3k
Walther 19 секунд назад
ТНТ во всем виновато. Круглосуточный показ сериала "СашаТаня" до добра не доведет. Дегенераты материализуются.
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