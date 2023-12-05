В Астрахани мужчина хотел поджечь автомобиль обидчика, но перепутал машины

Сотрудники МВД поймали поджигателя. В отделе он рассказал о том, что сделал это от обиды. Он шёл в гости к своему другу, как вдруг мимо проехал автомобиль и окатил его водой из лужи. Мужчина обиделся на такой поступок и решил отомстить - поджечь машину. Но он перепутал и поджог другой автомобиль стоящий рядом.