В Астрахани мужчина хотел поджечь автомобиль обидчика, но перепутал машины

В итоге он поджёг машину случайного соседа, у которого был похожий автомобиль.
В Астрахани мужчина поджёг автомобиль, чтобы отомстить водителю, который облил его водой из лужи. Но преисполненный мести астраханец перепутал автомобили и поджёг соседскую машину. Автомобиль обидчика стоял рядом целый и невредимый.
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Сотрудники МВД поймали поджигателя. В отделе он рассказал о том, что сделал это от обиды. Он шёл в гости к своему другу, как вдруг мимо проехал автомобиль и окатил его водой из лужи. Мужчина обиделся на такой поступок и решил отомстить - поджечь машину. Но он перепутал и поджог другой автомобиль стоящий рядом.
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Теперь в отношении мстительного астраханца возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.
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