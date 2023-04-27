Карательная сантехника: эпичные снимки из серии "И так сойдёт"

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Сантехники-недоучки - вот чьих рук все эти дела. Находиться с ними рядом нежелательно, а тем более - пользоваться их услугами. Посмотрите сами на результаты их "творчества". Лучше один раз увидеть!
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