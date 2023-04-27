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Карательная сантехника: эпичные снимки из серии "И так сойдёт"

Карательная сантехника: эпичные снимки из серии "И так сойдёт"

Автор:
27 апреля 2023 19:35
Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   инженер от бога   сантехник   смех   трубы   
1489
16

Сантехники-недоучки - вот чьих рук все эти дела. Находиться с ними рядом нежелательно, а тем более - пользоваться их услугами. Посмотрите сами на результаты их "творчества". Лучше один раз увидеть!

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Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   инженер от бога   сантехник   смех   трубы   
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8  комментариев
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8k
Владимир 41 минуту назад
А, что должно смущать? Патрубки снизу, надписи нормально читаются. Скорее всего горизонтальный бойлер. Таких полно. Ну, а что трубы кривые, так это бывает....
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891
Ranae Минуту назад
Есть еще "решения"
Есть еще "решения"
Есть еще "решения"
Есть еще "решения"
Есть еще "решения"
Есть еще "решения"
Есть еще "решения"
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127k
Leff 17 минут назад
При входе табличку повесить "трезвым вход запрещен!"
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54k
Олег Полчаса назад
Стал дибил.... раз за разом, год от дога постит одни картинки
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9k
au3 42 минуты назад
А при чем тут сантехник?
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18k
Александр Час назад
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