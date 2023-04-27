Неудержимый Мэтью: как сын священника зарабатывал на истреблении ведьм

Так вот же оно… Счастье… Точно неизвестно, действовал ли охотник на ведьм с согласия властей или делал это по собственной инициативе. Видимо, всё же первое, поскольку тема охоты на ведьм в тот период цвела буйным цветом и властями поощрялась. Доказательством служит и найденное в архивах разрешение. Документ представляет собой что-то типа охранной грамоты, позволяющей подателю беспрепятственно перемещаться между графствами.

Хопкинс обратил взор на восточные территории страны, обзавёлся помощником по имени Джон Стерн и отправился косить нечисть. На тот момент пытки на островах были уже под запретом. Что не мешало Хопкинсу вести допросы с их использованием. Нет, речь не о выдирании ногтей, дыбе или «железной деве». Мучил он подозреваемых лишением сна, пищи или погружением в водоём. Дезориентированный человек на грани помешательства после таких приёмов признавался не только в пособничестве дьяволу, но и родстве с ним.