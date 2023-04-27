Неудержимый Мэтью: как сын священника зарабатывал на истреблении ведьм

Сейчас удовольствие от работы получают далеко не все. И видят её как рутину и источник заработка. Но этот персонаж, похоже, не только радовался плодам рук своих, но и приходил в экстаз от своего креатива. Кровавый экстаз.
Мэт родился в 1620 году, был сыном британского священника и четвёртым из шести детей. Своё призвание парень понял совершенно случайно. Недалеко от дома семьи в Маннингтри несколько женщин болтали о том, как принесут жертву дьяволу. Вскоре их задержали и предъявили обвинения в колдовстве. А свидетелем на суде выступил как раз Мэтью.
Так вот же оно… Счастье… Точно неизвестно, действовал ли охотник на ведьм с согласия властей или делал это по собственной инициативе. Видимо, всё же первое, поскольку тема охоты на ведьм в тот период цвела буйным цветом и властями поощрялась. Доказательством служит и найденное в архивах разрешение. Документ представляет собой что-то типа охранной грамоты, позволяющей подателю беспрепятственно перемещаться между графствами.
Хопкинс обратил взор на восточные территории страны, обзавёлся помощником по имени Джон Стерн и отправился косить нечисть. На тот момент пытки на островах были уже под запретом. Что не мешало Хопкинсу вести допросы с их использованием. Нет, речь не о выдирании ногтей, дыбе или «железной деве». Мучил он подозреваемых лишением сна, пищи или погружением в водоём. Дезориентированный человек на грани помешательства после таких приёмов признавался не только в пособничестве дьяволу, но и родстве с ним.
Отправной точкой карьеры можно назвать дело старушки Элизабет Кларк, на которую написали донос с обвинениями в колдовстве. В силу возраста или характера она была особой малоприятной, но явно не ведьмой. Однако охотник, которому поручили расследование, нашёл подходящие родинки, помучил Элизабет голодом. И всё, готово. А несчастной «ведьме» было 80 лет… Она призналась, да ещё и десяток пособниц выдала.
Мэтью набрал в штат несколько женщин для проверки подозреваемых на предмет принадлежности к ведьмовскому племени. Основная масса таковых были женского пола. И сотрудницы занимались тем, что внимательно осматривали тело на предмет обнаружения отметин, оставленных тёмными силами – родинок, родимых пятен, шрамов. Если на доступных участках таковых не обнаруживалось, то сбривались волосы на голове и на теле. Обычно какой-нибудь дефект да был. И потому несчастным было уже не отвертеться.
К весне 1645 года стараниями охотника в заключении, ожидая приговора, томились уже 36 женщин. Часть из них не пережила допросов, а остальных отправили на смерть летом того же года.
Мэтью поверил в себя настолько, что стал именовать себя не иначе как главой охотников на ведьм. От коллег по цеху его отличал специфический подход. Мэт не стремился разобраться в каком-то конкретном деле, работал на количество, а не на качество. Главное – найти и сжечь обезвредить.
Парень умел внимательно слушать, улавливать настроения толпы. В связи с чем назначал на должность «ведьм» провинившихся или не пользующихся популярностью у земляков людей. Чтобы поддержать и вступиться за них было некому.
Слава бежала впереди инквизитора. И его услугами могли воспользоваться далеко не все: очень уж дорого брал Хопкинс за выявление сил зла. Правда, с отчётами он лукавил и указывал заниженные суммы. А порой в документах значилось и вообще безвозмездное оказание помощи. За год работы он ухитрился заработать колоссальное по тому времени состояние – около 1000 фунтов.
Народ начал роптать. Некоторые горожане и селяне даже всем миром не могли собрать нужной суммы на оплату услуг защитника от тёмных сил. Подключились церковники. Видимо, поняв, что слишком уж собрат по цеху жаден. И часть денег проплывает мимо них.
В общей сложности «генерал армии охотников» за время своей плодотворной карьеры отправил на тот свет более 200 человек. Узнать, возымели ли бы действие жалобы, не вышло. Кара господня настигла и самого мстителя: в возрасте 27 лет его жизнь оборвал туберкулёз.
Правда, позднее появилась романтизированная версия кончины. Якобы Хопкинс умыкнул книгу, где были записаны все ведьмы страны. Власти пытали его, чтобы вернуть ценный источник информации. Но охотник не признался, за что и был казнён. Впрочем, официальных подтверждений этой легенды не обнаружилось.
Источник:
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