Они опередили своё время: необычные машины Второй мировой войны

Японский грузовой планет, появился в 1942 году. Сначала на нём хотели перевозить технику и вооружения. Ноначался топливный кризис и машину переориентировали на поставку горючего с Суматры - эта идея полностью провалилась, планер был беззащитен перед вражескими истребителями. В итоге, от него не было никакого толку и Kokusai определили на стоянку в ангар, массовой машиной он так и не стал.

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