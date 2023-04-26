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Они опередили своё время: необычные машины Второй мировой войны

Они опередили своё время: необычные машины Второй мировой войны

Автор:
26 апреля 2023 22:53
Сообщество : RealFishki
Метки: Технология   беспилотники   внедорожники   вторая мировая война   инженеры   конструкторы   машины   самолеты   
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Битва технологий вылилась в острое соперничество талантливых авиационных конструкторов.

Понятно, что от инженеров требовали делать машины ещё более быстрыми, манёвренными и смертоносными. Но разработки шли в такой дикой спешке, что иногда с лёгкой руки учёных получались настоящие монстры.

Kokusai Ki-105

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Японский грузовой планет, появился в 1942 году. Сначала на нём хотели перевозить технику и вооружения. Ноначался топливный кризис и машину переориентировали на поставку горючего с Суматры - эта идея полностью провалилась, планер был беззащитен перед вражескими истребителями. В итоге, от него не было никакого толку и Kokusai определили на стоянку в ангар, массовой машиной он так и не стал.

Interstate TDR

Американцы разработали первый в мире беспилотник. Его задача: донести торпеду до намеченной цели, потом рухнуть, желательно, прихватив с собой что-нибудь из вражеской техники.

Douglas XB-42 Mixmaster

Американские инженеры стремились создать максимально быструю машину. Для этого винты установили позади хвоста. И задумка сработала - самолёт разгонялся до 660 км/час. Но никакой роли в сражениях Второй мировой не сыграл - в то время его просто не успели поставить в серийное производство.

Henschel Hs-132

Особенностью немецкого реактивного бомбардировщика был двигатель - его установили над кабиной. А пилот летел в положении лёжа. Но планы по захвату неба сверхскоростными самолётами так и остались немецкой мечтой: советские воины захватили авиазаводы и машина так и не пошла в серию.

Blohm & Voss Bv 40

Немцы тоже присматривались к беспилотникам и брали в этом пример с американцев. Даже успели создать прототип с прочной бронёй и неплохой манёвренностью - его планировали использовать в борьбе с бомбардировщиками. Затем, по неизвестным причинам, проект свернули.

Hafner Rotabuggy

И безусловный лидер в этом необычном списке технологических диковинок: британский армейский внедорожник с авиационным винтом на крыше. По идее, так решалась проблема с переброской техники на дальнее расстояние. Машины должны были скидывать с бомбардировщика в определённой точке, а дальше водители-пилоты самостоятельно вели их до цели. Естественно, первые же испытания стали просто катастрофой и проект быстренько свернули.


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Метки: Технология   беспилотники   внедорожники   вторая мировая война   инженеры   конструкторы   машины   самолеты   
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