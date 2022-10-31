FISHKINET
Сообщество RealFishki 872 поста • 61 подписчик подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Назад в СССР: 5 главных футуристических объектов, которые так и не успели построить

Назад в СССР: 5 главных футуристических объектов, которые так и не успели построить

Автор:
31 октября 2022 22:20
Сообщество : RealFishki
Метки: cccр   Горбачев   дворец советов   дископлан   инженеры   конструкторы   магнитоплан   объекты   проекты   разработки   
761
6

Если бы они воплотились в реальность, облик страны изменился бы навсегда.

Магнитоплан ТП-05

×
×

Это высокоскоростной пассажирский поезд. Главная особенность - магнитная подушка вместо рельс. Он приводился в движение электромагнитным полем и парил над землёй на расстоянии нескольких миллиметров.

В теории, поезд мог развивать скорость до 250 км/час.

Идея поезда появилась в 1975 году. Спустя 10 лет ужо было построено 5 образцов, а в 1986 году между Ереваном и Абовянам стали прокладывать первое в СССР магнитолевитационное полотно. Экспериментальный образец поезда должен был перевозить 18 пассажиров на расстояние в 3,2 километра. Если бы испытания прошли успешно - магнитополотно планировали заложить по всему СССР.

Не получилось.

В 1988 году в Армении случилось жуткое землетрясение. Потом начался Карабах, ну а затем рухнул СССР. А вместе с ним и мечты о железной дороге будущего.

Космический аппарат “Полюс”

В отличии от “Звездных войн” и другой фантастической мути, это - настоящая боевая орбитальная платформа с газодинамической лазерной пушкой. Её планировалось соединить со станцией “Салют” и сбивать вражеские спутники и межконтинентальные баллистические ракеты.

Когда смотришь на такие проекты, только тогда и понимаешь всю мощь СССР - могучей державы, которая давила противника на земле, воздухе, океане и в космосе.

“Полюс” был готов к 1987 году и ждал запуска на орбиту. Но случился… Горбачев. Во время посещения Байконура он скептически осмотрел платформу и заявил, что СССР теперь придерживается принципа мирного космоса и такие проекты не нужны. И “Полюс”, разработка и создание которого стоили несколько лет жизни и миллионы рублей, просто забросили.

Советские дископланы

В СССР были проекты летающих тарелок: Дископлан-1 т Дископлан-2. Их разработали новосибирские инженеры в 1950 и в 1962 гг. После стадии проектирования построили экспериментальный гражданский самолет ЭКИП: вместо шасси у него была воздушная подушка, машина развивала скорость до 610 км/час, дальность полёта было до 6000 километров.

К сожалению, до финальной стадии добрались к концу 1980-х. Как вы понимаете, на такие проекты у государства тогда уже не было денег.

Дворец Советов

Проект появился в 1930-х годах.На тот момент он стал бы самым высоким зданием в мире. В 415-метровом монументальном сооружении планировалось проводить собрания Верховного Совета СССР и различные культурные мероприятия.

Но потом грянула Великая Отечественная, а в 1950-х на такие проекты уже пожалели средств и пустили их на строительство “хрущёвок”.

ДЕМОС

Операционная система, клон американской Unix. Предназначалась, опять же, для клонов компьютеров Apple-II: Агат и Правец.

Ничего нового советские программисты не изобретали, просто грамотно переносили западные новшества и адаптировали их под наши нужды. Получилось бы неплохо - но грянула перестройка и ДЕМОСЫ рухнули вместе со страной, как и Агаты с Правецами.

Глядя на всё это, понимаешь потенциал и размах советской научной мысли. К несчастью, всё это погубила perestroika i glasnost.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: cccр   Горбачев   дворец советов   дископлан   инженеры   конструкторы   магнитоплан   объекты   проекты   разработки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
61k
Александр Ломовицкий 38 минут назад
ностальгия по СССР это ностальгия по человеческому будущему , фантомная боль по отрезанным и проданным мечтам .
Ссылка coub.com
Ссылка coub.com
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
518
Вася Минуту назад
Первый вопрос про "свою" операционку - это на латинице она или на кириллице?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Regerald 6 минут назад
Не сказал бы я что perestroika i glasnost погубили СССР. Это были симптомы уже давно запущенной болезни. До них был Брежневский застой, вызванный в свою очередь отчасти Косыгинскими реформами, отчасти дефективной системой управления плановой экономикой, которую переформатировал ещё Хрущёв. Но, по мнению более грамотных чем я людей, сводилось всё к банальному непониманию верхушкой власти самого смысла коммунизма и целей, указанных Ленином.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Teodor Полчаса назад
Последнее (спизженные цыфровые технологии) не самым лучшим об
образом демонстрирует "потенциал и размах советской научной мысли".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Saplus Полчаса назад
Мда.. Повезло. Как бы они сейчас 400-метровый Дворец Советов тряпочкой на праздники накрывали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

18790



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сантехника древнего Рима и «контрольные весы»&nbsp; возрастом более двух тысяч лет
Сантехника древнего Рима и «контрольные весы»  возрастом более двух тысяч лет
Палец Николая I
Палец Николая I
Набирающие популярность в сообществах
Жизнь и люди Пятигорска в 1963 году. Город глазами иностранного фотографа
Жизнь и люди Пятигорска в 1963 году. Город глазами иностранного фотографа
В России заявили, что мошенников из украинских колл-центров напрямую «крышуют» западные страны
В России заявили, что мошенников из украинских колл-центров напрямую «крышуют»...
20 причин подписаться на канал Фишек в Viber
20 причин подписаться на канал Фишек в Viber
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедняга

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Прикол#фотографии#СССР#кино#Разное#дети#хэллоуин#природа
#Юмор#животные#история#дтп#интересное#сатира#подборка#милота#познавательно#в мире
#интересно#люди#картинки#Приколы#аварии#авто аварии#страна#новости#Жизнь#смех
20 причин подписаться на канал Фишек в Viber 20 причин подписаться на канал Фишек в Viber В Лондоне строят мини-город из белого лего - присоединиться может любой желающий В Лондоне строят мини-город из белого лего - присоединиться может любой желающий Новая разработка Google Japan — клавиатура в длину выше среднестатистического японца Новая разработка Google Japan — клавиатура в длину выше среднестатистического японца Фото в стиле "Дорогая, я все починил!" от горе-инженеров Фото в стиле "Дорогая, я все починил!" от горе-инженеров Американское издание написало о новом российском "морском монстре" Американское издание написало о новом российском "морском монстре" Британская фирма придумала одеяло, которое невозможно перетянуть на себя Британская фирма придумала одеяло, которое невозможно перетянуть на себя

На что жалуетесь?

Вернуться