Назад в СССР: 5 главных футуристических объектов, которые так и не успели построить

Это высокоскоростной пассажирский поезд. Главная особенность - магнитная подушка вместо рельс. Он приводился в движение электромагнитным полем и парил над землёй на расстоянии нескольких миллиметров.

В теории, поезд мог развивать скорость до 250 км/час.

Идея поезда появилась в 1975 году. Спустя 10 лет ужо было построено 5 образцов, а в 1986 году между Ереваном и Абовянам стали прокладывать первое в СССР магнитолевитационное полотно. Экспериментальный образец поезда должен был перевозить 18 пассажиров на расстояние в 3,2 километра. Если бы испытания прошли успешно - магнитополотно планировали заложить по всему СССР.

Не получилось.

В 1988 году в Армении случилось жуткое землетрясение. Потом начался Карабах, ну а затем рухнул СССР. А вместе с ним и мечты о железной дороге будущего.

Космический аппарат “Полюс”