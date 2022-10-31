Назад в СССР: 5 главных футуристических объектов, которые так и не успели построить

Если бы они воплотились в реальность, облик страны изменился бы навсегда.
Магнитоплан ТП-05
Это высокоскоростной пассажирский поезд. Главная особенность - магнитная подушка вместо рельс. Он приводился в движение электромагнитным полем и парил над землёй на расстоянии нескольких миллиметров.
В теории, поезд мог развивать скорость до 250 км/час.
Идея поезда появилась в 1975 году. Спустя 10 лет ужо было построено 5 образцов, а в 1986 году между Ереваном и Абовянам стали прокладывать первое в СССР магнитолевитационное полотно. Экспериментальный образец поезда должен был перевозить 18 пассажиров на расстояние в 3,2 километра. Если бы испытания прошли успешно - магнитополотно планировали заложить по всему СССР.
Не получилось.
В 1988 году в Армении случилось жуткое землетрясение. Потом начался Карабах, ну а затем рухнул СССР. А вместе с ним и мечты о железной дороге будущего.
Космический аппарат “Полюс”
В отличии от “Звездных войн” и другой фантастической мути, это - настоящая боевая орбитальная платформа с газодинамической лазерной пушкой. Её планировалось соединить со станцией “Салют” и сбивать вражеские спутники и межконтинентальные баллистические ракеты.
Когда смотришь на такие проекты, только тогда и понимаешь всю мощь СССР - могучей державы, которая давила противника на земле, воздухе, океане и в космосе.
“Полюс” был готов к 1987 году и ждал запуска на орбиту. Но случился… Горбачев. Во время посещения Байконура он скептически осмотрел платформу и заявил, что СССР теперь придерживается принципа мирного космоса и такие проекты не нужны. И “Полюс”, разработка и создание которого стоили несколько лет жизни и миллионы рублей, просто забросили.
Советские дископланы
В СССР были проекты летающих тарелок: Дископлан-1 т Дископлан-2. Их разработали новосибирские инженеры в 1950 и в 1962 гг. После стадии проектирования построили экспериментальный гражданский самолет ЭКИП: вместо шасси у него была воздушная подушка, машина развивала скорость до 610 км/час, дальность полёта было до 6000 километров.
К сожалению, до финальной стадии добрались к концу 1980-х. Как вы понимаете, на такие проекты у государства тогда уже не было денег.
Дворец Советов
Проект появился в 1930-х годах.На тот момент он стал бы самым высоким зданием в мире. В 415-метровом монументальном сооружении планировалось проводить собрания Верховного Совета СССР и различные культурные мероприятия.
Но потом грянула Великая Отечественная, а в 1950-х на такие проекты уже пожалели средств и пустили их на строительство “хрущёвок”.
ДЕМОС
Операционная система, клон американской Unix. Предназначалась, опять же, для клонов компьютеров Apple-II: Агат и Правец.
Ничего нового советские программисты не изобретали, просто грамотно переносили западные новшества и адаптировали их под наши нужды. Получилось бы неплохо - но грянула перестройка и ДЕМОСЫ рухнули вместе со страной, как и Агаты с Правецами.
Глядя на всё это, понимаешь потенциал и размах советской научной мысли. К несчастью, всё это погубила perestroika i glasnost.
Источник:
АНТИФИШКИ
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образом демонстрирует "потенциал и размах советской научной мысли".