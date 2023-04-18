Ужасные пассажиры авиарейсов, полёт с которыми похож на один из кругов ада

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Люди бывают разные: кто-то нечистоплотный, другим плевать на окружающих. И чужой дискомфорт таких эгоистичных пассажиров вообще не волнует. Перед вами 14 фото от людей, которые разочаровались в авиаперелётах.
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А вы когда-нибудь летали с ужасными пассажирами?
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