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Ужасные пассажиры авиарейсов, полёт с которыми похож на один из кругов ада

Ужасные пассажиры авиарейсов, полёт с которыми похож на один из кругов ада

Автор:
18 апреля 2023 09:41
Сообщество : Юмор
Метки: авиарейс   кошмарный полет   пассажиры   перелет   самолеты   ужасные пассажиры   
1804
15

Люди бывают разные: кто-то нечистоплотный, другим плевать на окружающих. И чужой дискомфорт таких эгоистичных пассажиров вообще не волнует. Перед вами 14 фото от людей, которые разочаровались в авиаперелётах.

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А вы когда-нибудь летали с ужасными пассажирами?

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Метки: авиарейс   кошмарный полет   пассажиры   перелет   самолеты   ужасные пассажиры   
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6  комментариев
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4k
Дмитрий ! 52 минуты назад
Тупые наглые свиньи ведут себя так, потому что терпилы вокруг молчат.
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44k
Aleksandr 12 минут назад
Не оправдываю этих уродов, но часть вины лежит на авиакомпании...
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4k
pinbalist 21 минуту назад
Быдло обыкновенное. Мне интересно, те кто фоткает, они этим идиотам хоть что-то говорят? Или сфоткал, выложил и герой уже?
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11k
Axel 23 минуты назад
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5k
Babangdida Полчаса назад
А разве хрюшек в салоне перевозят? Там должно быть спецкарго:
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9k
Павел 50 минут назад
За борт, таких.
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