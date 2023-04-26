В Ростовской области спасатели приехали к утопленнику, а он внезапно ожил и заговорил

В Белой Калитве бдительные прохожие заметили тело мужчины в реке и позвонили в экстренные службы. Спасатели стали готовиться к вылову трупа, но их ожидал сюрприз: мужчина оказался жив и, более того, не собирался покидать водную стихию. Однако находиться в ледяной воде не слишком полезно для здоровья, а потому любителя водных процедур вытащили на берег.