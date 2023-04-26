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В Ростовской области спасатели приехали к утопленнику, а он внезапно ожил и заговорил

В Ростовской области спасатели приехали к утопленнику, а он внезапно ожил и заговорил

Автор:
26 апреля 2023 13:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Белая Калитва   Ростовская область   видео   почти утонул   спасатели   спасение   утопленник   
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Мужичок попросил оставить его в покое, но спасатели "причинили добро" и вытащили недоутонувшего на берег.

В Белой Калитве бдительные прохожие заметили тело мужчины в реке и позвонили в экстренные службы. Спасатели стали готовиться к вылову трупа, но их ожидал сюрприз: мужчина оказался жив и, более того, не собирался покидать водную стихию. Однако находиться в ледяной воде не слишком полезно для здоровья, а потому любителя водных процедур вытащили на берег.


Спасённого передали медикам. По некоторым данным, он был в наркотическом угаре. Случайно упал в реку и не понял всей опасности своего положения.

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Метки: Белая Калитва   Ростовская область   видео   почти утонул   спасатели   спасение   утопленник   
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4  комментария
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891
liveevil 56 минут назад
А вот водяной знак на пол экрана обязательно делать?
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939
Kra 24 минуты назад
Может диверсант и прятался? А тут бдительные прохожие...
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25k
Сибиряк Полчаса назад
Ну, за спасение!
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Ну, за спасение!
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