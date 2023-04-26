В Ростовской области спасатели приехали к утопленнику, а он внезапно ожил и заговорил

Мужичок попросил оставить его в покое, но спасатели "причинили добро" и вытащили недоутонувшего на берег.
В Белой Калитве бдительные прохожие заметили тело мужчины в реке и позвонили в экстренные службы. Спасатели стали готовиться к вылову трупа, но их ожидал сюрприз: мужчина оказался жив и, более того, не собирался покидать водную стихию. Однако находиться в ледяной воде не слишком полезно для здоровья, а потому любителя водных процедур вытащили на берег.
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Спасённого передали медикам. По некоторым данным, он был в наркотическом угаре. Случайно упал в реку и не понял всей опасности своего положения.
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