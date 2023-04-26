Тест по ламповой стратегии Disciples II: Rise of the Elves

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На Фишках не так уж и часто выходят тесты, посвящённые старым играм. Сегодня я предлагаю вам вспомнить одну из культовых стратегий эпохи Windows XP. Я обожал играть за Легионы Проклятых и за Империю. Поностальгируем?!
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Метки: Disciples Disciples II: Rise of the Elves Тесты игры тест тесты по играм тесты по пошаговым стратегиям
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