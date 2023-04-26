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Тест по ламповой стратегии Disciples II: Rise of the Elves

Тест по ламповой стратегии Disciples II: Rise of the Elves

Автор:
26 апреля 2023 18:33
Сообщество : Игромир
Метки: Disciples   Disciples II: Rise of the Elves   Тесты   игры   тест   тесты по играм   тесты по пошаговым стратегиям   
467
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На Фишках не так уж и часто выходят тесты, посвящённые старым играм. Сегодня я предлагаю вам вспомнить одну из культовых стратегий эпохи Windows XP. Я обожал играть за Легионы Проклятых и за Империю. Поностальгируем?!

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Метки: Disciples   Disciples II: Rise of the Elves   Тесты   игры   тест   тесты по играм   тесты по пошаговым стратегиям   
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2  комментария
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19k
Андрей 23 минуты назад
9/10, Советник подстрелил, зараза.
Первый комп, купленный 30 апреля, первая игра (только вышла) и все майские впереди.
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3k
Александр Полминуты назад
7 из 10.Хз чё за игра.
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