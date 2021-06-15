3 ламповые пошаговые стратегии, о которых незаслуженно забыли

В 2003 году Stardock и Strategy First презентовали пошаговую стратегию, действие которой разворачивается в космосе. Цель игры проста - завоевать галактику. Классическая игра представляет собой некое подобие песочницы: вы сами выбираете размер галактики, кучность звёздных систем, начальный уровень планет, стартовые бонусы, сложность противника (всего их 5), а также типы побед. Возможно, среди русскоязычного населения игра не получила популярности из-за кривого перевода, который сломал игру. Из-за него часть побед, а также строений оказались недоступны. Всего можно захватить галактику четырьмя способами:



Со всем договориться Всех завоевать Победить культурно Победить технологически



Игра настолько увлекательна, что оторваться просто невозможно. За 18 лет вышло немало модов, улучшающих классическую игру.



В настоящее время уже есть четвёртая версия игры. И если вам понравилась стратегия Endless Space, то самое время затестить и серию игр Galactic Civilizations. Но первую часть лучше играть на английском языке.