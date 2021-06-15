3 ламповые пошаговые стратегии, о которых незаслуженно забыли

У всех на слуху Герои меча и магии, а также Цивилизацию Сида Мейера. Их помнят почти все, тогда как есть немало других игр, которые могли бы стать культовыми. Но по каким-то причинам почему-то не стали…
В 2003 году Stardock и Strategy First презентовали пошаговую стратегию, действие которой разворачивается в космосе. Цель игры проста - завоевать галактику. Классическая игра представляет собой некое подобие песочницы: вы сами выбираете размер галактики, кучность звёздных систем, начальный уровень планет, стартовые бонусы, сложность противника (всего их 5), а также типы побед. Возможно, среди русскоязычного населения игра не получила популярности из-за кривого перевода, который сломал игру. Из-за него часть побед, а также строений оказались недоступны. Всего можно захватить галактику четырьмя способами:
- Со всем договориться
- Всех завоевать
- Победить культурно
- Победить технологически
Игра настолько увлекательна, что оторваться просто невозможно. За 18 лет вышло немало модов, улучшающих классическую игру.
В настоящее время уже есть четвёртая версия игры. И если вам понравилась стратегия Endless Space, то самое время затестить и серию игр Galactic Civilizations. Но первую часть лучше играть на английском языке.
- Дата выхода: 2003 г.
- Возрастной рейтинг: 6+
- Платформа: Windows (98-XP)
Самую первую часть Disciples критики часто сравнивали с Героями. Но всё же серия игр Disciples обладала своим неповторимым шармом. Игра Disciples II особо примечательна тем, что можно было не терять своего героя. После окончания игры его можно было экспортировать на дискету и играть с другом в другом сценарии, сидя рядышком за одним компьютером. Но всё же до сих пор фанаты выпускают самые разные сценарии. За кого же сыграть? За людей с читерным хилером? Или может за гномов с их крутой магией?
Жаль, что третья часть игры похоронила всю франшизу.
- Дата выхода: 2005 г.
- Возрастной рейтинг: 13+
- Платформа: Windows (95-XP)
Особенностью Age of Wonders II является продуманная система магии и рас. В Age of Wonders II: The Wizard’s Throne есть 12 рас: 4 добрые, 4 нейтральные, 4 злые. Если делать сравнение игры, то она представляет собой лютый симбиоз Цивилизации и Героев. Но при этом игра обладает своим неповторимым шармом. Игра в какой-то мере довольно простая, но в то же время и сложная. Если вы не играли в Age of Wonders II, то самое время сделать это.
- Дата выхода: 2002 г.
- Возрастной рейтинг: 13+
- Платформа: Windows (98-XP)
Какие ещё пошаговые стратегии эпохи 90-х и нулевых вы бы посоветовали в комментариях? Только не надо писать про HoMM III ;)
Источник:
- Они там охре... офигели совсем? Подсмотрено у бильярдистов
- Игра DOKA2 появилась в Steam, и там реально можно вытаскивать кишки
- Всем поклонникам World of Warcraft посвящается
- Когда отзывы об играх интереснее читать, чем играть в сами игры
- Когда читать отзывы об играх интереснее, чем играть в эти самые игры
Понравилось29