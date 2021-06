3 ламповые пошаговые стратегии, о которых незаслуженно забыли

Особенностью Age of Wonders II является продуманная система магии и рас. В Age of Wonders II: The Wizard’s Throne есть 12 рас: 4 добрые, 4 нейтральные, 4 злые. Если делать сравнение игры, то она представляет собой лютый симбиоз Цивилизации и Героев. Но при этом игра обладает своим неповторимым шармом. Игра в какой-то мере довольно простая, но в то же время и сложная. Если вы не играли в Age of Wonders II, то самое время сделать это.



Дата выхода : 2002 г.

: 2002 г. Возрастной рейтинг : 13+

: 13+ Платформа: Windows (98-XP)



Какие ещё пошаговые стратегии эпохи 90-х и нулевых вы бы посоветовали в комментариях? Только не надо писать про HoMM III ;)