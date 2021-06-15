FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Игромир 361 пост • 268 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Игромир 
3 ламповые пошаговые стратегии, о которых незаслуженно забыли

3 ламповые пошаговые стратегии, о которых незаслуженно забыли (10 фото)

Автор:
15 июня 2021 10:38
Сообщество : Игромир
Метки: Age of Wonders II   Disciples II: Rise of the Elves   Galactic Civilizations I   HOMM III   игры   пошаговые стратегии   пошаговые стратегии нулевых   
1153
10

У всех на слуху Герои меча и магии, а также Цивилизацию Сида Мейера. Их помнят почти все, тогда как есть немало других игр, которые могли бы стать культовыми. Но по каким-то причинам почему-то не стали…

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Игромир"
Метки: Age of Wonders II   Disciples II: Rise of the Elves   Galactic Civilizations I   HOMM III   игры   пошаговые стратегии   пошаговые стратегии нулевых   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Олегbl4 Час назад
Mastet of Orion 2
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
V2.Smirnov 9 минут назад
Все что в статье - банально нудное. Стратегии люблю, эти игры пробовал - не интересно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Элитный тигр 16 минут назад
Дюна... Моя первая стратегия. В те давние-давние времена игр выпускали не много , и игры проходили по много-много раз ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
tamin 45 минут назад
Dune, ufo, age of empires, c&c, цивилка,master of Orion, варкарфт, hmm2))...сходу из стратегий так больше не вспоминается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Британцы назвали топ-10 своих любимых сексуальных «извращений» Британцы назвали топ-10 своих любимых сексуальных «извращений» Они там охре... офигели совсем? Подсмотрено у бильярдистов Они там охре... офигели совсем? Подсмотрено у бильярдистов Diablo IV быть: Серия возвращается к мрачному стилю Diablo IV быть: Серия возвращается к мрачному стилю Когда читать отзывы об играх интереснее, чем играть в эти самые игры Когда читать отзывы об играх интереснее, чем играть в эти самые игры Когда отзывы об играх интереснее читать, чем играть в сами игры Когда отзывы об играх интереснее читать, чем играть в сами игры Игра DOKA2 появилась в Steam, и там реально можно вытаскивать кишки Игра DOKA2 появилась в Steam, и там реально можно вытаскивать кишки
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

998992



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
5
0
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
Warspot о наградах: хардкор Всемирного торгового центра
2
46
Warspot о наградах: хардкор Всемирного торгового центра
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Curse of the dead gods: обзор
0
3
Curse of the dead gods: обзор
Китаянка из книги Гиннеса считает ресницы подарком Будды
0
4
Китаянка из книги Гиннеса считает ресницы подарком Будды
Британцы назвали топ-10 своих любимых сексуальных «извращений»
Британцы назвали топ-10 своих любимых сексуальных «извращений»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Следующим продуктом будет майонез "Папа смог и мама рада"
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#СССР#фотографии#сша#комментарии#сатира#в мире#ретро#Евро-2020
#интересно#история#подборка#кино#факты#приколы#прикол#забавно#футбол#война
#картинки#животные#люди#интересное#Россия#птицы#спорт#позитив#прикольные#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться