Татуировки якудза и их значение

В японских легендах кои могут преодолевать водопады и двигаться против сильного течения. Так и в татуировках кои служит символом решимости и обычно используется для обозначения того, что человек пережил тяжелые события. Однако это о черном кои. В случае красных кои речь идет о любви, обычно сильной и энергичной — такие, как сердечные отношения между членами братства якудза. Голубые кои являются считаются исключительно мужской татуировкой и символизируют способность к продолжению рода.