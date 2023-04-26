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Татуировки якудза и их значение

Татуировки якудза и их значение

Автор:
26 апреля 2023 09:30
Сообщество : Искусство
Метки: Япония   дизайн   значения татуировок   искусство   татуировка   якудза   
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Татуировки якудза — в чем-то загадочный язык даже для самих японцев. Эти изящные рисунк наполнены глубоким смыслом и символизмом, а сама традиция их нанесения восходит еще к древности. Вот несколько самых популярных элементов, встречающихся в таких работах, и их значения.

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Как наверняка известно поклонникам этой культуры, кошки занимают одно из центральных мест в японской мифологии и чаще выступают положительными героями. Вот и в виде татуировки кошка приносит удачу и сулит владельцу богатства.

В Японии драконов считают защитниками человечества, а в татуировках эти магические создания олицетворяют мужество, ясность и выносливость. Интересно, что значение татуировки меняется в зависимости от цвета дракона — например, зеленые драконы указывают на связь носителя с природой, а золотые символизируют нравственность и добродетель.

Татуировка Феникса часто символизирует смерть и последующее возрождение и является одной из самых известных татуировок якудза. Японский феникс Хоу-оу — мифическое существо огня, справедливости и силы. Изображения магической птицы также часто использовали в украшении домов, и люди, которые в них жили, считались честными и преданными.

Татуировка змеи в Японии имеет несколько значений. Во-первых, это символ возобновляемых сил и здоровья. Во-вторых, в японских мифах змеи тесно связаны со знаниями, предсказаниями и силами космоса. В-третьих, они также символизируют духовные качества женщины и могут служить своего рода оберегом, чтобы избегать болезней и несчастий.

Самурай — буквально означает «воин», причем это воин, который точно следует кодексу бусидо. Кодекс в первую очередь почитает верность, справедливость и мужество. Именно эти качества и символизируют такие татуировки.

Сакура имеет глубокое значение в японской культуре. Ее эфемерная природа и короткая продолжительность жизни символизируют саму жизнь, которая, в глазах японцев, всего лишь травинка в быстро бурлящей реке. Татуировки сакуры поздразумевает, что хоть жизнь и коротка, она по-прежнему полна красоты и цвета.

Они — демоны из японской мифологии, жуткие и злобные людоеды с красной или синей кожей, белыми волосами и клыками. Они орудуют большими дубинками с шипами, которые могут изменяться по желанию, и насылают с их помощью болезни, безумие и смерть. Татуировки маски óни при этом выполняют охранную функцию, а также призывают владельца контролировать себя и свое поведение.

Помимо они, в японской мифологии есть и другие демоны. Чаще всего, татуировки с ними символизируют баланс между добром и злом и напоминают владельцу, что его проступки не останутся безнаказанными.

Журавль — крайне важный символ в японской культуре. Сама птица пользуется глубоким уважением у японцев и фигурирует во множестве легенд. Журавль приносит удачу, долголетие и мудрость, а татуировка журавля чаще всего символизирует мир и надежду.

Гейши часто ассоциируются с привлекательностью, женственностью и изяществом. А татуировка гейши — что интересно, как на женском, так и мужском теле, — символизирует совершенство, уважение и невероятную красоту.

Цветок пиона — это сильный и элегантный дизайн для татуировки. Пионы олицетворяют изобилие, достоинство и удовлетворение. Однако пион также считается Королем цветов в Японии, а потому может символизировать более «мужское» и беззаботное поведение, хотя из-за его физической красоты его часто отождествляют с женской грацией.

В Японии цветочные татуировки часто символизируют императорскую семью. Считается, что изображение цветка с разбросанными лепестками приносит удачу в жизни. Сердцевина цветка олицетворяет социальный статус императора, который находится в центре всего. В ирэдзуми (японские татуировки) цветы часто сочетаются с другими предметами. В таких композициях рядом с драконами обычно изображают хризантемы.

У таких татуировок множество значений, но чаще всего они связаны со смыслом жизни и течением времени. Как правило, эти татуировки представляют собой листья, запутавшиеся в быстром течении или дрейфующие в воде, символизируя людей, застрявших во времени. Сезонно меняющиеся листья также символизируют последовательность жизненного цикла.

Лотос тесно связан с буддийским учением. В Японии этот цветок означает, что жизнь стремится раскрыть свой полный потенциал. Татуировка цветущего лотоса символизирует духовное воскресение и метафорическое путешествие через грязь жизни к следующему этапу.

Восходящее солнце Японии — это всегда яркий красный рисунок, символизирующий божественность, мужество и жизнь. Для кого-то это просто символ страны, поскольку солнце изображеное на японском флаге.

В японских татуировках черепа выражают позитивное представление о естественном цикле жизни. Кроме того, черепа традиционно символизирует проницательность, поскольку со смертью человек достигает высшего познания.

В японских легендах кои могут преодолевать водопады и двигаться против сильного течения. Так и в татуировках кои служит символом решимости и обычно используется для обозначения того, что человек пережил тяжелые события. Однако это о черном кои. В случае красных кои речь идет о любви, обычно сильной и энергичной — такие, как сердечные отношения между членами братства якудза. Голубые кои являются считаются исключительно мужской татуировкой и символизируют способность к продолжению рода.

В Японии считается, что собака Фу, также известная как Небесный Лев, приносит богатство, здоровье и благополучие. Однако многие преступные банды и прочие «крутые ребята» набивают ее в качестве оберега, а также для устрашения.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Япония   дизайн   значения татуировок   искусство   татуировка   якудза   
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14  комментариев
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9k
krivsan 2 часа назад
а у нас так
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7k
Компьютер DELL монитором Полминуты назад
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830
Вовка 16 минут назад
Комментарий к фото
Дракон - это петух с гребнем во всю спину
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7k
Nikolay Полчаса назад
В вот с такой татуировка якудза лучше в русскую тюрьму не попадать
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5k
vasilykopkov Полчаса назад
В общем, из вышесказанного следует, что все эти татуировки ничего не означают.
В отличие от блатных татух у нас...
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2k
Andrey Selin Полчаса назад
Хотелось бы напомнить. Кодекс бусидо - это относительный новодел. Придуман на ровном месте. Во все времена в Ниппонии просто *бли гусей. Нету никакого кодекса. Всё как у людей...
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1k
VSh 55 минут назад
Издревле татуировали, клеймовали рабов, насильников, убийц, воров скота, беглецов и прочих отбросов общества. А сейчас каждый второй имбицил шлёпает себе метку на тело и думает что это круто. Вижу человека с татуировкой, понимаю что это отброс общества.
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22k
babuby 58 минут назад
Так вот откуда взяла своё начало философия!
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10k
Antilles 58 минут назад
А причём тут якудза? У тех татуировки были совсем другими и именно по ним якудзов то и вычисляли.
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3k
Pill Час назад
Татуировки значат, что ты не нормальный
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16k
Сергей Час назад
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