В Москве таджик шантажировал девушку и её родственников интимными фото, требуя вернуть деньги за свидание

Помимо прочего, парень попросил его взять на постой, потому что сир, нищ и жить ему, бедолажке, негде.
Пара из Таджикистана провела романтический вечер в гостинице, а наутро девушка и её родные получили видео и фото, которые принято скрывать в папке под замком. Идрис тайно снимал свою подругу, и девушка не догадывалась, что встречается с шантажистом.
В обмен на удаление этого компромата парень потребовал от Азизы и её родных денег - так, чтобы возместить затраты на свидание. Он же потратил последнее на кафе и гостиницу, и люди должны были войти в его положение. Кроме прочего, Идрис попросил хотя бы на время приютить его в Москве, т.к. жить ему негде и не на что.
Обалдевшая от наглости Азиза не стала рыдать и умолять родственников смыть позор деньгами, а пошла в полицию. В настоящее время, как пишут СМИ, следователи проводят проверку, и если факты подтвердятся, Идрису светит уголовное дело о шантаже.
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надеюсь что по результатам проверки заведут уголовку и будет ему где жить да еще и работать несколько лет, а потом подсрачник и полет на родину, в свою независимую жопу мира. падла черножопая!