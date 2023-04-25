В Москве таджик шантажировал девушку и её родственников интимными фото, требуя вернуть деньги за свидание

Пара из Таджикистана провела романтический вечер в гостинице, а наутро девушка и её родные получили видео и фото, которые принято скрывать в папке под замком. Идрис тайно снимал свою подругу, и девушка не догадывалась, что встречается с шантажистом.

В обмен на удаление этого компромата парень потребовал от Азизы и её родных денег - так, чтобы возместить затраты на свидание. Он же потратил последнее на кафе и гостиницу, и люди должны были войти в его положение. Кроме прочего, Идрис попросил хотя бы на время приютить его в Москве, т.к. жить ему негде и не на что.

Обалдевшая от наглости Азиза не стала рыдать и умолять родственников смыть позор деньгами, а пошла в полицию. В настоящее время, как пишут СМИ, следователи проводят проверку, и если факты подтвердятся, Идрису светит уголовное дело о шантаже.