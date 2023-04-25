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В Москве таджик шантажировал девушку и её родственников интимными фото, требуя вернуть деньги за свидание

В Москве таджик шантажировал девушку и её родственников интимными фото, требуя вернуть деньги за свидание

Автор:
25 апреля 2023 13:01
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Москва   гостиница   деньги   нюдсы   полиция   свидание   шантаж   
2747
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Помимо прочего, парень попросил его взять на постой, потому что сир, нищ и жить ему, бедолажке, негде.

Пара из Таджикистана провела романтический вечер в гостинице, а наутро девушка и её родные получили видео и фото, которые принято скрывать в папке под замком. Идрис тайно снимал свою подругу, и девушка не догадывалась, что встречается с шантажистом.


В обмен на удаление этого компромата парень потребовал от Азизы и её родных денег - так, чтобы возместить затраты на свидание. Он же потратил последнее на кафе и гостиницу, и люди должны были войти в его положение. Кроме прочего, Идрис попросил хотя бы на время приютить его в Москве, т.к. жить ему негде и не на что.


Обалдевшая от наглости Азиза не стала рыдать и умолять родственников смыть позор деньгами, а пошла в полицию. В настоящее время, как пишут СМИ, следователи проводят проверку, и если факты подтвердятся, Идрису светит уголовное дело о шантаже.


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Метки: Москва   гостиница   деньги   нюдсы   полиция   свидание   шантаж   
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38  комментариев
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27k
Serg2001 46 минут назад
Абсолютно необходимо ознакомиться с этими фотографиями, чтобы составить обоснованное мнение о фабуле данного казуса.
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10k
Алексей Полминуты назад
Пипис тебе будет Идрис,девчуля молодец
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5k
Delovaya Kolbasa Минуту назад
Есть давно такое правило: если ты не готов увидеть на рекламном щите своего города любое фото или слова, которые отправляешь кому-то онлайн, то нефиг тогда и отправлять.
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1k
Kvint 7 минут назад
Отличный пост. Предлагаю следующую тему. Ирландец изнасиловал немца в Туле и заснял все на видео, что бы потом вымогать деньги.
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1k
Виктор Глущенко 7 минут назад
Фото в студию !!! И видео , друг просит .
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9k
Dabus 13 минут назад
Для таджиков это нормальное отношение. У них нормально относятся к девушкам только если за ней семья стоит и братьев штук десять. Которые если что придут, и лица потом всем сломают. А так, женщина там почти как товар. Который (если она из слабой семьи) можно взять, а можно и вернуть если товар вдруг не подошёл. А если девушка далеко от родственников и где-то болтается одна, ей никто не будет хранить верность (это у таджиков вообще не принято) и более того, фактически, для всех мужчин она сразу превращается в цель для изнасилования. Потому что в Таджикистане такие дела по сути даже не рассматривают - мужика сразу оправдают, женщине скажут что сама виновата.
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3k
Pioner76 15 минут назад
Так и надо дурам, которые встречается с таджиками.
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7k
soar 18 минут назад
Ну, будем надеяться, что Идриса приютят в России за казенный счет годика на три, только не в столице, а где-нибудь в менее людных местах, чтоб природа была вокруг и воздух свежий. Например, в Мордовии. Ну а как поживет на российской природе, потрудится, можно будет и на родину уехать.
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44k
Цыц тут у меня 19 минут назад
Незаконнорождённый сын Варламова?
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12k
Shtoppi Полчаса назад
<<...следователи проводят проверку, и если факты подтвердятся, Идрису светит уголовное дело о шантаже.>>
-------
надеюсь что по результатам проверки заведут уголовку и будет ему где жить да еще и работать несколько лет, а потом подсрачник и полет на родину, в свою независимую жопу мира. падла черножопая!
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68
Кот Чеширский Полчаса назад
Кажется, я догадываюсь, где он фотик прятал
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13k
Artem Полчаса назад
Видать совсем плохо у девочки со вкусом, зрением и адекватностью... Нашли друг друга ))
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6k
Владимир 36 минут назад
Ну, постой он себе обеспечил
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24k
СергейПименов 36 минут назад
После проверки Идрису будет где жить и даже что кушать.
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104k
parallax 37 минут назад
Нехрен водить шуры-муры с чернобровыми. Пусть теперь себя винит.
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2k
Ertin 38 минут назад
КГ/АМ. Поставил тег #нюдсы и наибал.
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14k
kotovski 41 минуту назад
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57
Артем Игоревич kotovski Полчаса назад
а имя Азиза не смущает? :))))
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70
Александр kotovski 18 минут назад
Крест католиков, запутанная история с интересным финалом.
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955
Arti 52 минуты назад
Почему не может как все нормальные бомжи просто идти и бомжевать там под мусорками и домике из картона
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632
Сергей Добров 52 минуты назад
Ну хоть пристроят пацана на постой
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11k
Николай 53 минуты назад
По тупому заголовку я уж подумал он слал им свои фотки и требовал деньги за то что не будет больше так поступать. И глядя на его причёску я предполагаю в таком схеме у него был шанс срубить бабло.
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3k
ChePaev 58 минут назад
а они эволюционируют! если раньше они зарабатывали воровством пакетов с едой у супермаркета, то теперь шантажируют интимными фото!
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