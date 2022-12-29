15 случаев, когда люди решили сами покрасить себе волосы, но в итоге ничем хорошим это не закончилось

Согласитесь, что многие услуги, позволяющие нам оставаться красавчиками и красавицами, отлично умеют разорять. Поэтому часто люди принимают решение сэкономить деньги и устраивают салон красоты прямо у себя дома.
Сегодня мы собрали для вас те случаи, когда люди отказались идти в парикмахерскую и решили сами покрасить себе волосы. И всё бы было отлично, если бы не одно НО — у каждого из них в один прекрасный момент что-то пошло не по плану.
«Спасибо соцсетям, что напомнили мне про то время, когда я случайно покрасила волосы в цвет мандаринов, а потом ещё и оделась, как эта сетка фруктов»
«Лучше побриться налысо, чем вот это всё»
«Тот самый случай, когда дно бутылочки с краской оказалось с дырочкой»
«Я подам в суд на производителя, который пометил эту коробку с краской для волос как ТЁМНО-КОРИЧНЕВАЯ»
Тёмно-синий, говорите?
«Каждый раз, когда я крашу себе волосы, умудряюсь заляпать краской все руки»
Немного краски на лице тоже не помешает!
Главное — это оставаться на позитиве даже в самой отчаянной ситуации!
Как дела в колледже?
Отлично, только что моя соседка по комнате превратилась в смурфика…
«Вы шутите надо мной? Как коричневая краска на моих волосах неожиданно стала голубой?»
«Теперь зовите меня Кэрри»
«Кэрри» — ужастик 1976 года, где главная героиня — это тихая и застенчивая девушка, решившая отомстить всем своим обидчикам.
Вот что будет, если красить волосы без перчаток
«Девушки, запомните! НИКОГДА не красьте волосы перед тем, как отправиться в поход»
«Кто-нибудь мне объяснит, как мои волосы коричневого цвета стали чёрного после того, как я их покрасила в красный?»
Словно сцена из фильма ужасов
Ничего криминального, просто произошёл маленький инцидент с красной краской для волос.
«Моя первая тренировка после покраски волос. Хорошо, что в зал не пошла!»
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