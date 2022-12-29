15 случаев, когда люди решили сами покрасить себе волосы, но в итоге ничем хорошим это не закончилось

Сегодня мы собрали для вас те случаи, когда люди отказались идти в парикмахерскую и решили сами покрасить себе волосы. И всё бы было отлично, если бы не одно НО — у каждого из них в один прекрасный момент что-то пошло не по плану.

«Спасибо соцсетям, что напомнили мне про то время, когда я случайно покрасила волосы в цвет мандаринов, а потом ещё и оделась, как эта сетка фруктов»