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15 случаев, когда люди решили сами покрасить себе волосы, но в итоге ничем хорошим это не закончилось

15 случаев, когда люди решили сами покрасить себе волосы, но в итоге ничем хорошим это не закончилось

Автор:
29 декабря 2022 09:28
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   волосы   краска   красота   люди   неудача   фейл   фото   
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Согласитесь, что многие услуги, позволяющие нам оставаться красавчиками и красавицами, отлично умеют разорять. Поэтому часто люди принимают решение сэкономить деньги и устраивают салон красоты прямо у себя дома.

Сегодня мы собрали для вас те случаи, когда люди отказались идти в парикмахерскую и решили сами покрасить себе волосы. И всё бы было отлично, если бы не одно НО — у каждого из них в один прекрасный момент что-то пошло не по плану.


«Спасибо соцсетям, что напомнили мне про то время, когда я случайно покрасила волосы в цвет мандаринов, а потом ещё и оделась, как эта сетка фруктов»

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«Лучше побриться налысо, чем вот это всё»


«Тот самый случай, когда дно бутылочки с краской оказалось с дырочкой»


«Я подам в суд на производителя, который пометил эту коробку с краской для волос как ТЁМНО-КОРИЧНЕВАЯ»


Тёмно-синий, говорите?


«Каждый раз, когда я крашу себе волосы, умудряюсь заляпать краской все руки»


Немного краски на лице тоже не помешает!


Главное — это оставаться на позитиве даже в самой отчаянной ситуации!


Как дела в колледже?

Отлично, только что моя соседка по комнате превратилась в смурфика…


«Вы шутите надо мной? Как коричневая краска на моих волосах неожиданно стала голубой?»


«Теперь зовите меня Кэрри»

«Кэрри» — ужастик 1976 года, где главная героиня — это тихая и застенчивая девушка, решившая отомстить всем своим обидчикам.


Вот что будет, если красить волосы без перчаток

«Девушки, запомните! НИКОГДА не красьте волосы перед тем, как отправиться в поход»

«Кто-нибудь мне объяснит, как мои волосы коричневого цвета стали чёрного после того, как я их покрасила в красный?»

Словно сцена из фильма ужасов

Ничего криминального, просто произошёл маленький инцидент с красной краской для волос.

«Моя первая тренировка после покраски волос. Хорошо, что в зал не пошла!»

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Метки: Юмор   волосы   краска   красота   люди   неудача   фейл   фото   
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1k
Gadova Час назад
Инструкцию читайте, дуры.
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Vlamir 7 минут назад
Титаник! Патентованное средство!
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Leo Sun 9 минут назад
Самый трогательный фейл
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Сергей Полчаса назад
Клуб идиоток. Всё что происходит в клубе, остаётся снаружи.
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6k
Copycat 40 минут назад
Короче я увидел тут такую мораль
- Не покупайте дешевую и ноу-нэйм краску
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