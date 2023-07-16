Министр финансов США во время официального визита в Китай объелась галлюциногенных грибов

Министр финансов США Джанет Йеллен во время визита в Пекине посетила местный ресторан Yunnan юньнаньской кухни, где заказала четыре порции диких грибов разновидности Lanmaoa asiatica. А грибочки эти известны тем, что могут вызывать галлюцинации, да и вообще считаются не совсем безопасными.

Министру и ее команде подали кроме грибов, рыбу на гриле с ванилью, мятные говяжьи рулетики, холодную рисовую лапшу, жареные картофельные чипсы с квашеной капустой, жареную зелень, стейк из сливы и другие домашние блюда провинции Юньнань.