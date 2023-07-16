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Министр финансов США во время официального визита в Китай объелась галлюциногенных грибов

Министр финансов США во время официального визита в Китай объелась галлюциногенных грибов

Автор:
16 июля 2023 11:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Lanmaoa asiatica   Китай   США   грибы   китайская кухня   министр финансов   
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Бабулю просто не предупредили, что грибочки-то не совсем обычные, вот она от жадности и слопала 4 порции.

Министр финансов США Джанет Йеллен во время визита в Пекине посетила местный ресторан Yunnan юньнаньской кухни, где заказала четыре порции диких грибов разновидности Lanmaoa asiatica. А грибочки эти известны тем, что могут вызывать галлюцинации, да и вообще считаются не совсем безопасными.

Министру и ее команде подали кроме грибов, рыбу на гриле с ванилью, мятные говяжьи рулетики, холодную рисовую лапшу, жареные картофельные чипсы с квашеной капустой, жареную зелень, стейк из сливы и другие домашние блюда провинции Юньнань.


После плотного обеда, по закону Архимеда, её и накрыло. Такое объяснение нестандартного поведения министра финансов во время встречи с китайским лидером выдвинул телеканал CNN со ссылкой на источник в окружении министра.

А американцы еще и удивлялись, почему она все время кланялась Си Цзиньпиню, а Матвиенко не кланялась, ей просто грибов не досталось, все Йеллен съела.


Вот такая грибная дипломатия.

Источник:

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Метки: Lanmaoa asiatica   Китай   США   грибы   китайская кухня   министр финансов   
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6  комментариев
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34k
Андрей Иванов 2 часа назад
Это нормальное состояние всего правительства США, как засекли неладное то?
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13k
Рафаэль Закиров 38 минут назад
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125k
БрОдЯгА Час назад
Халява наказуема
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19k
сеньор Леонсио Час назад
И подверглась облучению гипно-жабой!
И подверглась облучению гипно-жабой!Посмотреть
И подверглась облучению гипно-жабой!
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15k
Shtoppi 2 часа назад
мне кажется что пиндосы когда куда-то летят, еще в самолете "ускоряться" из "походной аптечки" начинают )))))))
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