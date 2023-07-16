Министр финансов США во время официального визита в Китай объелась галлюциногенных грибов

Бабулю просто не предупредили, что грибочки-то не совсем обычные, вот она от жадности и слопала 4 порции.
Министр финансов США Джанет Йеллен во время визита в Пекине посетила местный ресторан Yunnan юньнаньской кухни, где заказала четыре порции диких грибов разновидности Lanmaoa asiatica. А грибочки эти известны тем, что могут вызывать галлюцинации, да и вообще считаются не совсем безопасными.
Министру и ее команде подали кроме грибов, рыбу на гриле с ванилью, мятные говяжьи рулетики, холодную рисовую лапшу, жареные картофельные чипсы с квашеной капустой, жареную зелень, стейк из сливы и другие домашние блюда провинции Юньнань.
После плотного обеда, по закону Архимеда, её и накрыло. Такое объяснение нестандартного поведения министра финансов во время встречи с китайским лидером выдвинул телеканал CNN со ссылкой на источник в окружении министра.
А американцы еще и удивлялись, почему она все время кланялась Си Цзиньпиню, а Матвиенко не кланялась, ей просто грибов не досталось, все Йеллен съела.
Вот такая грибная дипломатия.
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет