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Цой - жив, это не просто фраза, это реальность

Цой - жив, это не просто фраза, это реальность

Автор:
24 апреля 2023 19:48
Метки: Цой   видео   песня   рок   солнце   
498
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Женщина встретила мальчишку, который играет на гитаре вместе с друзьями. Подростки исполняли песню Виктория Цоя «Звезда по имени Солнцe», а друзья ему подпевали.

Источник:

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Метки: Цой   видео   песня   рок   солнце   
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8  комментариев
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10k
Владимир 3 часа назад
Класные! На правильной волне.
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137
sergey 37 минут назад
Любо ,не всё ещё потерянно
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10k
Бритва 2 часа назад
просто табы с цоем легче всего гуглятся
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8k
SuperTroll 2 часа назад
Глаз и слух радуется, глядя на таких ребят! Есть еще надежна на будущее поколение) Вот тоже норм запилили:
Ссылка youtu.be
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2k
elf2000 2 часа назад
Вот нисколько не удивлён.
По-моему возвращается всё это. То есть снова становится популярным.
С моим 14-летним сыном можно легко пообщаться и о современном роке/металле и о Led Zeppelin и Beatles и Хендриксе, ну и о его любимой Nirvana. Причём пообщаться предметно, то есть с разбором партий, текстов и т.п.
Замечу, я ему никогда не навязывал своих музыкальных взглядов. Когда ему было 10 он подошёл и сказал "Папа, научи меня играть на гитаре". Я ему показал что-то простейшее из Нирваны (сам я Нирвану никогда не слушал. Я в то время больше по Metallica был), а дальше он сам.
Вот сейчас со своей группой играют. Сын за барабанами, но вообще он очень неплохой гитарист. Просто у нас с барабанщиками его возраста туго:)
Ссылка youtu.be
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263
Dsident 3 часа назад
А у парня отличные музыкальные задатки! И голос, и ритмика, прям приятно
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26k
Егор 3 часа назад
Ссылка coub.com
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