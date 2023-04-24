Цой - жив, это не просто фраза, это реальность

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Женщина встретила мальчишку, который играет на гитаре вместе с друзьями. Подростки исполняли песню Виктория Цоя «Звезда по имени Солнцe», а друзья ему подпевали.
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По-моему возвращается всё это. То есть снова становится популярным.
С моим 14-летним сыном можно легко пообщаться и о современном роке/металле и о Led Zeppelin и Beatles и Хендриксе, ну и о его любимой Nirvana. Причём пообщаться предметно, то есть с разбором партий, текстов и т.п.
Замечу, я ему никогда не навязывал своих музыкальных взглядов. Когда ему было 10 он подошёл и сказал "Папа, научи меня играть на гитаре". Я ему показал что-то простейшее из Нирваны (сам я Нирвану никогда не слушал. Я в то время больше по Metallica был), а дальше он сам.
Вот сейчас со своей группой играют. Сын за барабанами, но вообще он очень неплохой гитарист. Просто у нас с барабанщиками его возраста туго:)