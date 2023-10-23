Женскую футбольную команду обвинили в расизме из-за совместного фото

Видите расизм? А он есть!
Коллективное фото женской команды ФК "Арсенал" подверглось мощной критике болельщиков и без поддержки СМИ, раздувшей скандал на ровном месте, тут тоже не обошлось. По их мнению, на фото все слишком белые, что для прогрессивного 2023 года сродни расизму. Болельщики (точнее, самая их крикливая часть) призвали срочно расово разнообразить женскую команду.
"Вы хотите сказать, что руководители «Арсенала» видят это и думают, что всё нормально? Главные тренеры тоже думают, что это нормально? Игроки смотрят друг на друга и думают, что это нормально? Все футболистки белокожие. Пожалуйста, «Арсенал», вам необходимо провести экстренное собрание и внести изменения", — приводит один из комментариев болельщика британский таблоид Daily Mail.
Примечательно, что с критикой представители команды согласились. Там не стали объяснять, что работают с теми игроками, какие есть и которые умеют играть, что расовое разнообразие — это замечательная вещь, но футболистки должны зарабатывать очки и деньги, а существующая команда с этим пока справляется.
Менеджмент компании опубликовал заявление, в котором признал отсутствие в основной женской команде того разнообразия, которое присутствует в клубе в целом и сообществах, которые он представляет. Там заявили, что работают над тем, чтобы футбол стал доступен для людей из разных слоёв общества и разным происхождением.
"Мы гордимся тем, что в наших командах есть игроки разного происхождения, которые внесли свой вклад в нашу историю, успех и культуру.
Приоритетом для клуба является дальнейшее обеспечение большего разнообразия и инклюзивности, а также создание чувства принадлежности для всех, кто связан с клубом", — добавили в "Арсенале".
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В консерваторию по классу скрипки на 10 мест 100 претендентов:
10 евреев и 90 русских. Собрался ректорат, решают, кого взять, чтобы
по справедливости.
Проректор-патриот: - Надо взять 10 русских.
Проректор-коммунист: - Надо взять 9 русских и одного еврея.
Проректор-демократ: - Надо взять 5 евреев и 5 русских.
Проректор-сионист: - Надо взять 9 евреев и одного русского.
Ректор: - А вы все, оказывается, националисты.
Все: - Ни фига себе! А кого же, по-твоему, надо брать?
Ректор: - Тех, кто лучше играет на скрипке.
Кто найдёт белую, пусть кинет в меня камень.