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Женскую футбольную команду обвинили в расизме из-за совместного фото

Женскую футбольную команду обвинили в расизме из-за совместного фото

Автор:
23 октября 2023 17:45
Сообщество : Спорт
Метки: Британия   Женская команда   арсенал   критика   расовое разнообразие   футбол   
2821
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Видите расизм? А он есть!

Коллективное фото женской команды ФК "Арсенал" подверглось мощной критике болельщиков и без поддержки СМИ, раздувшей скандал на ровном месте, тут тоже не обошлось. По их мнению, на фото все слишком белые, что для прогрессивного 2023 года сродни расизму. Болельщики (точнее, самая их крикливая часть) призвали срочно расово разнообразить женскую команду.


"Вы хотите сказать, что руководители «Арсенала» видят это и думают, что всё нормально? Главные тренеры тоже думают, что это нормально? Игроки смотрят друг на друга и думают, что это нормально? Все футболистки белокожие. Пожалуйста, «Арсенал», вам необходимо провести экстренное собрание и внести изменения", — приводит один из комментариев болельщика британский таблоид Daily Mail.

Примечательно, что с критикой представители команды согласились. Там не стали объяснять, что работают с теми игроками, какие есть и которые умеют играть, что расовое разнообразие — это замечательная вещь, но футболистки должны зарабатывать очки и деньги, а существующая команда с этим пока справляется.


Менеджмент компании опубликовал заявление, в котором признал отсутствие в основной женской команде того разнообразия, которое присутствует в клубе в целом и сообществах, которые он представляет. Там заявили, что работают над тем, чтобы футбол стал доступен для людей из разных слоёв общества и разным происхождением.


"Мы гордимся тем, что в наших командах есть игроки разного происхождения, которые внесли свой вклад в нашу историю, успех и культуру.


Приоритетом для клуба является дальнейшее обеспечение большего разнообразия и инклюзивности, а также создание чувства принадлежности для всех, кто связан с клубом", — добавили в "Арсенале".

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Метки: Британия   Женская команда   арсенал   критика   расовое разнообразие   футбол   
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48  комментариев
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3k
friday2009 2 часа назад
а еще ни одного транса
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1k
Igor Grishaev Полминуты назад
Ни одной чёрной одноногой лесбиянки..ни одного трансгендера.. нетолерантно, девушки!
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176
Александра С 3 минуты назад
Европа пытаИтся рулить.
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26k
ПаганецЪ 3 минуты назад
Нет покоя идиотам.
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11k
kaboza 8 минут назад
ну на месте тренера, тады не рычали)))
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791
alex 10 минут назад
Забыли добавить мёртвых и животных для разнообразия
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61
SeledkinStar 11 минут назад
Тоже против таких фото. Могли бы без маек сфоткаться.
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19k
anpetrof 17 минут назад
Ну намажте им через одного морды гуталином
...
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16
Patiot 20 минут назад
А почему только на цвет кожи обратили внимание? Что это ещё за дискриминация? Состав команды необходимо разнообразить трансгендерами, людьми с ограниченными возможностями, инвалидами-колясочниками, страдающими синдромом Дауна. А самое главное - добавить в команду побольше подипозитивных спортсменок, чтобы никто не смог заподозрить тренера в том, что он специально подобрал худощавых чтобы ущемить чувства людей с избыточным весом.
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17k
Мистер Фикс 21 минуту назад
Зато французская команда хороша


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2k
Duke_kir 24 минуты назад
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187
Omoykan Полчаса назад
Это вызывает лишь печаль... Мир сходит с ума...
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65
Ксения Лукашенкова-Денисова GRuslan 13 минут назад
Я думал,мы на дне...но снизу постучали!
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9k
Дмитрий Полчаса назад
Лавочки чёрные! А они на них сидят! Всё! Расизм чистой лавочки!
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5k
Мангуст Полчаса назад
Старый анекдот:
В консерваторию по классу скрипки на 10 мест 100 претендентов:
10 евреев и 90 русских. Собрался ректорат, решают, кого взять, чтобы
по справедливости.
Проректор-патриот: - Надо взять 10 русских.
Проректор-коммунист: - Надо взять 9 русских и одного еврея.
Проректор-демократ: - Надо взять 5 евреев и 5 русских.
Проректор-сионист: - Надо взять 9 евреев и одного русского.
Ректор: - А вы все, оказывается, националисты.
Все: - Ни фига себе! А кого же, по-твоему, надо брать?
Ректор: - Тех, кто лучше играет на скрипке.
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18k
Shtoppi Полчаса назад
ага, нужно по быстрому напихать в команду бездарностей всех цветов лгбт++ радуги, чтобы поборники расового, гендерного и х.з. какого там еще разнообразия, наконец завалили свои сифилитичные ипальники. офигитильная политика, сука6лRть!
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1k
Aleksei Полчаса назад
если покопаться,то наверняка в клубе есть чёрные.Уборщицы,возможно,грузчики..
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194
Йож ДонеццкиЙ 38 минут назад
В сборной Франции половина черных....
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30k
Sama 40 минут назад
Скоро еще зоофилы с педофилами подтянуться вот будет веселуха.
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2k
mikhanych 51 минуту назад
то есть они предлагают уволить половину команды, потому что они бедые?! а там точно знают что такое расизм?
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32k
Юрий Час назад
Эфиопия, Замбия, Камерун. Ну и другие афросборные...
Кто найдёт белую, пусть кинет в меня камень.
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7k
Mixalych Час назад
А если я за всю свою жизнь так и не чпокнул негритоску, то я тож расист? А еще у меня нет друзей гомиков... я гомофоб? А еще у меня отличное здоровье, все зубы на месте, руки ноги работают, да и вообще не бухаю и спортом занимаюсь, люблю жену и воспитываю сына, работая обеспечиваю семью, то что теперь будет? В Европу ни ногой?
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