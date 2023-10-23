Женскую футбольную команду обвинили в расизме из-за совместного фото

Примечательно, что с критикой представители команды согласились. Там не стали объяснять, что работают с теми игроками, какие есть и которые умеют играть, что расовое разнообразие — это замечательная вещь, но футболистки должны зарабатывать очки и деньги, а существующая команда с этим пока справляется.

Менеджмент компании опубликовал заявление, в котором признал отсутствие в основной женской команде того разнообразия, которое присутствует в клубе в целом и сообществах, которые он представляет. Там заявили, что работают над тем, чтобы футбол стал доступен для людей из разных слоёв общества и разным происхождением.