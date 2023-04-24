В России захотели запретить менять пол в паспорте

По словам министра юстиции, это первый шаг "по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве".
Однако проблема лежит не только в духовно-нравственной плоскости. Закон о смене пола в документах, принятый в 1997 году с подачи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), создаёт не только юридические коллизии, но и противоречит "текущим концептуальным документам и конституционным приоритетам", заявил министр юстиции Константин Чуйченко.
Министр рассказал, что согласно статистике ЗАГСов, с 2018 по 2022 год около 2,7 тысячи граждан сменили пол в документах, 190 из которых заключили браки.
Мы видим следующее: человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей. Также возникают вопросы, с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию? Или, если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять? И так далее
Чуйченко сообщил, что его ведомство начнёт работу по внесению поправок в закон об актах гражданского состояния в ближайшее время. Отмечается, что правки придётся вносить и в закон "Об основах охраны здоровья граждан в России", и в ряд некоторых нормативных актов.
Добавим, что по существующим законам России любой гражданин имеет право сменить пол в документах, если у него есть необходимая справка. Её выдаёт специальная комиссия, состоящая из сексолога, медицинского психолога и психиатра. При этом менять пол хирургическим путём необязательно.
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Но нельзя быть слишком категоричным - мой знакомый "оживлялся" после того как его ошибочно посчитали мёртвым.
Ни в жисть не поверю чтоб у кого нить из комментаторов к этому посту не было хотя бы подобного знакомого с ошибочно проставленным полом (у меня таких нет, но ошибка весьмавероятная).
Это я не про извращения, это я про ошибки.