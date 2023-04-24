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В России захотели запретить менять пол в паспорте

В России захотели запретить менять пол в паспорте

Автор:
24 апреля 2023 12:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: законы   запрет   защита семьи   министр юстиции   паспорт   смена пола   юридические коллизии   
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По словам министра юстиции, это первый шаг "по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве".

Однако проблема лежит не только в духовно-нравственной плоскости. Закон о смене пола в документах, принятый в 1997 году с подачи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), создаёт не только юридические коллизии, но и противоречит "текущим концептуальным документам и конституционным приоритетам", заявил министр юстиции Константин Чуйченко.

Министр рассказал, что согласно статистике ЗАГСов, с 2018 по 2022 год около 2,7 тысячи граждан сменили пол в документах, 190 из которых заключили браки.

Мы видим следующее: человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей. Также возникают вопросы, с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию? Или, если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять? И так далее

Чуйченко сообщил, что его ведомство начнёт работу по внесению поправок в закон об актах гражданского состояния в ближайшее время. Отмечается, что правки придётся вносить и в закон "Об основах охраны здоровья граждан в России", и в ряд некоторых нормативных актов.

Добавим, что по существующим законам России любой гражданин имеет право сменить пол в документах, если у него есть необходимая справка. Её выдаёт специальная комиссия, состоящая из сексолога, медицинского психолога и психиатра. При этом менять пол хирургическим путём необязательно.

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Метки: законы   запрет   защита семьи   министр юстиции   паспорт   смена пола   юридические коллизии   
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9  комментариев
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Babangdida Час назад
И правильно - пол определяется ДНК. Остальное, только в медкарточке у психиатра.
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6k
heta 3 минуты назад
А это что, сейчас разрешено?
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1k
Moon24 5 минут назад
Генетический брак нужно подвергать эвтаназии а не идти на поводу у неполноценых существ
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16k
Дядюшка Ау 39 минут назад
Больше в России проблем не осталось. Возможность смены пола в паспорте - это то, что отравляет всем россиянам жизнь.
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7k
Pravednik84 Час назад
Ну так то я скорее за.
Но нельзя быть слишком категоричным - мой знакомый "оживлялся" после того как его ошибочно посчитали мёртвым.
Ни в жисть не поверю чтоб у кого нить из комментаторов к этому посту не было хотя бы подобного знакомого с ошибочно проставленным полом (у меня таких нет, но ошибка весьмавероятная).
Это я не про извращения, это я про ошибки.
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12k
Shtoppi Час назад
а просто запретить менять пол, на законодательном уровне, они еще не захотели, в рамках закрепления семейных ценностей в российском законодательстве или это чему-то противоречит и где-то, кому-то, что-то ущемляет?
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Я правда не могу понять смену пола. Что изменится от букв в паспорте или отрезанном или пришитом органе? Детей рожать не смогут. При том это будет не беда человека, а осознанный выбор. Кастрировался? Так пол не поменял, а просто стал евнухом и все.
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