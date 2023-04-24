В России захотели запретить менять пол в паспорте

Однако проблема лежит не только в духовно-нравственной плоскости. Закон о смене пола в документах, принятый в 1997 году с подачи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), создаёт не только юридические коллизии, но и противоречит "текущим концептуальным документам и конституционным приоритетам", заявил министр юстиции Константин Чуйченко.



Министр рассказал, что согласно статистике ЗАГСов, с 2018 по 2022 год около 2,7 тысячи граждан сменили пол в документах, 190 из которых заключили браки.



Мы видим следующее: человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей. Также возникают вопросы, с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию? Или, если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять? И так далее