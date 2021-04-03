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Тайских трансгендеров снимают с воинского учета

Тайских трансгендеров снимают с воинского учета (16 фото)

Автор:
03 апреля 2021 12:53
Сообщество : Факты
Метки: белый билет   воинский призыв   законы   истории   смена пола   таиланд   трансгендеры   факты   
1151
16
Тайских женщин-трансгендеров освободили от обязанности служить в армии. Но на призывные пункты они все же должны приходить: им нужно предъявить документ о смене биологического пола, чтобы военные вычеркнули их из рекрутинговых списков.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: белый билет   воинский призыв   законы   истории   смена пола   таиланд   трансгендеры   факты   
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15  комментариев
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6k
Dima 2 часа назад
Можете считать меня старомодным, но я люблю женщин без пениса.
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Davy Jones Dima 2 часа назад
Тогда трансгендеры это твоё :) в тексте как раз сказано, что полная смена пола.
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3k
Lola 13 минут назад
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1k
Kariya 37 минут назад
Не удивлюсь, если в Тае на первом же свидании спрашивают, есть ли у девушки месячные..
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1k
Bogdan Krasota 43 минуты назад
А как понять, не хватая за пах, что они с членом?
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8k
Владимир Bogdan Krasota 22 минуты назад
При полной трансформации и его нет. Удаляют, с формированием из его остатков аналога женских. В ютубе даже есть видео операции, для хирургов.
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2k
roman-delisov Bogdan Krasota 21 минуту назад
Если операцию по смене пола сделали полностью, то никак -- члена там нет.
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8k
Kucher Час назад
Фу блин!!! И ведь хрен поймёшь по фото, что это недомужчинка. Мерзость какая!
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3k
magic32 2 часа назад
слава богу, теперь перед тем, как снять жрицу любви, сначала нужно будет спросить военник
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4k
livaneth magic32 Час назад
Удостоверение личности спроси. Если написано "женщина", значит пениса уже нет.
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14k
Мария Коненкова 2 часа назад
Как отличить в Таиланде обычную женщину от транса? Если относительно высокая, длинноногая, фигуристая и красивая лицом - то это точно парень в платье либо уже переделанный. Если маленькая, низкосракая, кривоногая и страшненькая - это 100% женщина по рождению. Фото подтверждают наблюдения.
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12k
хз Мария Коненкова 2 часа назад
Все верно, теперь необходимо выяснить отличительные признаки тайских девушек от крокодилов.
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8k
Vacony 2 часа назад
это все что на фото - это "оно" ? мда... как обманчива природа, подумал ежик, слезая с кактуса...
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