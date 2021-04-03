Тайских трансгендеров снимают с воинского учета

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Тайских женщин-трансгендеров освободили от обязанности служить в армии. Но на призывные пункты они все же должны приходить: им нужно предъявить документ о смене биологического пола, чтобы военные вычеркнули их из рекрутинговых списков.
В единый день призыва на призывные пункты Таиланда приходит все не служившее мужское население в возрасте от 21 года. В это число входят и леди-бои, или трансгендеры: бывшие юноши, сделавшие операции по смене пола, юридически до сих пор остаются мужчинами, а значит, должны отметиться на сборном пункте.
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Служба в тайской армии почетна и выгодна, а мест в ней не так много, так что призыв здесь проходит непривычным для нас образом. Призывники разыгрывают право на военную службу в мгновенной лотерее, вытаскивая из специального бочонка красную или черную карточку: первая означает приглашение на службу, вторая - ожидание до следующего года.
Трансгендеры в лотерее не участвуют: им достаточно пройти медосмотр и показать документы о смене пола - и их вычеркивают изсписков призывников. По закону, трансгендеры не имеют права на службу в тайской армии.
23-летняя победительница конкурсов красоты Нарисара Аонванг недовольна тем, что ей не придется идти в армию. "Я не боюсь службы, но тайская армия дискриминирует таких женщин, как я, и не берет нас на службу, в отличие от обычных женщин, - говорит она. - Если нам разрешат служить, я первой пойду на призывной пункт".
Трансгендеры обязаны ежегодно приходить на призывные пункты и демонстрировать документы о проведенной операции, пока не достигнут возраста 26 лет.
Препятствий к службе в армии немало: помимо смены пола, ими являются недостаточный рост и вес. Представители некоторых тайских племен настолько низкорослы,что их представители, как и трансгендеры, никогда не служат в армии.
Мест в тайской армии не хватает на всех желающих: так, в провинции Пхитсанулок на призыв пришли 284 человека, а в армию взяли лишь 67.
По имеющимся данным, около 8% населения Таиланда принадлежит к ЛГБТ-сообществу. Законодательно их права серьезно ограничены.
На призывных пунктах трансгендеры проходят медосмотр, как и остальные призывники, но их осматривают приватно, в присутствии одного лишь врача, и раздеваются они непосредственно внутри кабинета, тогда как остальные раздеваются до трусов с самого начала медосмотраи одеваются лишь по завершении всех процедур.
На сегодня в тайской армии, в ВМФ и ВВС страны служит около 300 тысяч человек. Среди них нет ни одного трансгендера.
Трансгендером в армии считают мужчину, который сделал полную операцию по смене пола. Обычное переодевание в женскую одежду и даже наличие имплантов в груди еще не делает мужчину трансгендеров.
Помимо трансгендеров, в Таиланде не берут в армию студентов, давая им время доучиться, а также молодых людей, ухаживающих за престарелыми родилетям
Источник: — переведено специально для fishki.net
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