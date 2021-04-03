Тайских трансгендеров снимают с воинского учета

23-летняя победительница конкурсов красоты Нарисара Аонванг недовольна тем, что ей не придется идти в армию. "Я не боюсь службы, но тайская армия дискриминирует таких женщин, как я, и не берет нас на службу, в отличие от обычных женщин, - говорит она. - Если нам разрешат служить, я первой пойду на призывной пункт".